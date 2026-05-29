https://ukraina.ru/20260529/nato-ekstrenno-obsudit-intsident-s-bpla-v-rumynii-1079580389.html
НАТО экстренно обсудит инцидент с БПЛА в Румынии
НАТО экстренно обсудит инцидент с БПЛА в Румынии - 29.05.2026 Украина.ру
НАТО экстренно обсудит инцидент с БПЛА в Румынии
Экстренное заседание представителей военно-политического блока НАТО созывается для обсуждения удара беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом 29 мая в соцсети сообщил президент Финляндии Александр Стубб
2026-05-29T14:22
2026-05-29T14:22
2026-05-29T14:22
новости
румыния
украина
финляндия
александр стубб
богдан безпалько
нато
минобороны
ес
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079577625_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_38a27f707054efda9eb90d5b56453058.jpg
БПЛА залетел в Румынию с территории Украины в ночь на 29 мая. ПВО не смогло быстро принять меры, сообщили в румынском Минобороны. В итоге беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Возник пожар, который быстро потушили. Медики оказали помощь двум пострадавшим на месте.По факту происшествия в ЕС начался очередной скандал вокруг "российских беспилотников". По сведениям французской прессы, официальный Бухарест запросил консультации в НАТО. Однако ряд румынских чиновников заявили, что не рассматривают инцидент как нападение на страну. При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас". Представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил о поддержке Румынии и готовности американской армии "защищать каждый сантиметр территории НАТО".Нынешний случай - не первый с залётами БПЛА с Украины в Румынию и другие государства-члены НАТО. С начала года скандалами сопровождались такие инциденты в Финляндии и постсоветских республиках Прибалтики: официальные лица лгали о "российских беспилотниках", которые на самом деле оказались украинскими, а оппозиционеры указывали на неспособность ПВО стран НАТО обеспечить безопасность воздушного пространства.Актуальное интервью: Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на югБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
румыния
украина
финляндия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079577625_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ef2840f7528f050be29c1694dd0c8933.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, финляндия, александр стубб, богдан безпалько, нато, минобороны, ес, бпла сегодня, пво
Новости, Румыния, Украина, Финляндия, Александр Стубб, Богдан Безпалько, НАТО, Минобороны, ЕС, БПЛА сегодня, ПВО
НАТО экстренно обсудит инцидент с БПЛА в Румынии
Экстренное заседание представителей военно-политического блока НАТО созывается для обсуждения удара беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом 29 мая в соцсети сообщил президент Финляндии Александр Стубб
БПЛА залетел в Румынию с территории Украины в ночь на 29 мая. ПВО не смогло быстро принять меры, сообщили в румынском Минобороны.
В итоге беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Возник пожар, который быстро потушили. Медики оказали помощь двум пострадавшим на месте.
По факту происшествия в ЕС начался очередной скандал вокруг "российских беспилотников". По сведениям французской прессы, официальный Бухарест запросил консультации в НАТО. Однако ряд румынских чиновников заявили, что не рассматривают инцидент как нападение на страну.
При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас". Представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил о поддержке Румынии и готовности американской армии "защищать каждый сантиметр территории НАТО".
Нынешний случай - не первый с залётами БПЛА с Украины в Румынию и другие государства-члены НАТО. С начала года скандалами сопровождались такие инциденты в Финляндии и постсоветских республиках Прибалтики: официальные лица лгали о "российских беспилотниках", которые на самом деле оказались украинскими, а оппозиционеры указывали на неспособность ПВО стран НАТО обеспечить безопасность воздушного пространства.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.