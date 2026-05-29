НАТО экстренно обсудит инцидент с БПЛА в Румынии

Экстренное заседание представителей военно-политического блока НАТО созывается для обсуждения удара беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом 29 мая в соцсети сообщил президент Финляндии Александр Стубб

2026-05-29T14:22

БПЛА залетел в Румынию с территории Украины в ночь на 29 мая. ПВО не смогло быстро принять меры, сообщили в румынском Минобороны. В итоге беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Возник пожар, который быстро потушили. Медики оказали помощь двум пострадавшим на месте.По факту происшествия в ЕС начался очередной скандал вокруг "российских беспилотников". По сведениям французской прессы, официальный Бухарест запросил консультации в НАТО. Однако ряд румынских чиновников заявили, что не рассматривают инцидент как нападение на страну. При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что "безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас". Представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил о поддержке Румынии и готовности американской армии "защищать каждый сантиметр территории НАТО".Нынешний случай - не первый с залётами БПЛА с Украины в Румынию и другие государства-члены НАТО. С начала года скандалами сопровождались такие инциденты в Финляндии и постсоветских республиках Прибалтики: официальные лица лгали о "российских беспилотниках", которые на самом деле оказались украинскими, а оппозиционеры указывали на неспособность ПВО стран НАТО обеспечить безопасность воздушного пространства.Актуальное интервью: Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на югБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

