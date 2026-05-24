Польша снова подняла истребители из-за "активности" российской авиации на Украине - 24.05.2026
Польша снова подняла истребители из-за "активности" российской авиации на Украине
Польские военные в очередной раз подняли в воздух дежурные истребители на фоне сообщений об активности российской авиации на Украине. Об этом 24 мая сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши в соцсети Х
2026-05-24T08:02
Польские военные в очередной раз подняли в воздух дежурные истребители на фоне сообщений об активности российской авиации на Украине. Об этом 24 мая сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши в соцсети Х
Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух. Как сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X, это связано с "активностью дальней авиации Российской Федерации" на Украине.
В публикации уточняется, что в воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация, а наземные системы ПВО и радиолокационного обнаружения приведены в состояние повышенной готовности.
Подобные сообщения от польских военных публикуются регулярно, и их появление, как правило, совпадает с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Между тем польский информационный портал NaTemat ранее обращал внимание на то, что такие вылеты обходятся польским налогоплательщикам в значительные суммы. По официальным данным Министерства национальной обороны Польши, один лётный час истребителя F-16 стоит около 76–77 тысяч злотых (примерно 21 тысяча долларов).
23 мая радиостанция RMF FM сообщила, что польские металлурги столкнулись с трудностями из-за того, что Украина обнулила квоты на экспорт лома цветных металлов. Подробнее в материале Польша пострадала от неожиданного запрета Украины
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
