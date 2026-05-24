https://ukraina.ru/20260524/polsha-snova-podnyala-istrebiteli-iz-za-aktivnosti-rossiyskoy-aviatsii-na-ukraine-1079347567.html

Польша снова подняла истребители из-за "активности" российской авиации на Украине

Польские военные в очередной раз подняли в воздух дежурные истребители на фоне сообщений об активности российской авиации на Украине. Об этом 24 мая сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши в соцсети Х

2026-05-24T08:02

Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух. Как сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X, это связано с "активностью дальней авиации Российской Федерации" на Украине.В публикации уточняется, что в воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация, а наземные системы ПВО и радиолокационного обнаружения приведены в состояние повышенной готовности.Подобные сообщения от польских военных публикуются регулярно, и их появление, как правило, совпадает с объявлением воздушной тревоги на Украине.Между тем польский информационный портал NaTemat ранее обращал внимание на то, что такие вылеты обходятся польским налогоплательщикам в значительные суммы. По официальным данным Министерства национальной обороны Польши, один лётный час истребителя F-16 стоит около 76–77 тысяч злотых (примерно 21 тысяча долларов).23 мая радиостанция RMF FM сообщила, что польские металлурги столкнулись с трудностями из-за того, что Украина обнулила квоты на экспорт лома цветных металлов. Подробнее в материале Польша пострадала от неожиданного запрета УкраиныВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

