Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР

Власти Великобритании внесли в список антироссийских санкций несколько организаций из Крыма, в число которых попала и психиатрическая клиника. Об этом 11 мая сообщают российские СМИ

2026-05-11T17:45

Среди "наказанных" британцами крымских организаций — ряд детских пансионатов, лагерей и санаториев, Севастопольский госуниверситет, а также Клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района.Кроме того, под новые ограничения попали граждане России и Украины, казахстанское и северокорейское учреждения, в том числе международный детский лагерь "Сондовон" в КНДР.Всего в британском документе 85 новых позиций. В санкционных списках среди прочих фигурируют топ-менеджеры АНО "Диалог", сотрудники "Агентства социального проектирования", руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.Власти Великобритании утверждают, что все перечисленные физические и юридические лица участвуют в действиях против Украины.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происходящее, заявила, что правительству британского премьера Кира Стармера пора вызвать санитаров после того, как Лондон ввёл санкции в отношении психиатрической лечебницы.Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС примет новые санкции против РФ из-за "депортации" детей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

