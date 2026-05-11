Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР - 11.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260511/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-psikhbolnitsy-v-krymu-i-detskogo-lagerya-v-kndr-1078820428.html
Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР
Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР - 11.05.2026 Украина.ру
Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР
Власти Великобритании внесли в список антироссийских санкций несколько организаций из Крыма, в число которых попала и психиатрическая клиника. Об этом 11 мая сообщают российские СМИ
2026-05-11T17:45
2026-05-11T17:47
украина.ру
новости
великобритания
кир стармер
россия
украина
северная корея
казахстан
антироссийские санкции
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075294267_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5adb2f9a3a0122c0d4a7edb8ea228e64.jpg
Среди "наказанных" британцами крымских организаций — ряд детских пансионатов, лагерей и санаториев, Севастопольский госуниверситет, а также Клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района.Кроме того, под новые ограничения попали граждане России и Украины, казахстанское и северокорейское учреждения, в том числе международный детский лагерь "Сондовон" в КНДР.Всего в британском документе 85 новых позиций. В санкционных списках среди прочих фигурируют топ-менеджеры АНО "Диалог", сотрудники "Агентства социального проектирования", руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.Власти Великобритании утверждают, что все перечисленные физические и юридические лица участвуют в действиях против Украины.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происходящее, заявила, что правительству британского премьера Кира Стармера пора вызвать санитаров после того, как Лондон ввёл санкции в отношении психиатрической лечебницы.Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС примет новые санкции против РФ из-за "депортации" детей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
великобритания
россия
украина
северная корея
казахстан
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075294267_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7c17bfaa3ff103ef0e85d80daa3d4ea9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, великобритания, кир стармер, россия, украина, северная корея, казахстан, антироссийские санкции, санкции, британия, психиатрия, дети, ес, евросоюз, мария захарова, мид рф, русофобия
Украина.ру, Новости, Великобритания, Кир Стармер, Россия, Украина, Северная Корея, Казахстан, антироссийские санкции, санкции, Британия, психиатрия, дети, ЕС, Евросоюз, Мария Захарова, МИД РФ, Русофобия

Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР

17:45 11.05.2026 (обновлено: 17:47 11.05.2026)
 
© APПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Власти Великобритании внесли в список антироссийских санкций несколько организаций из Крыма, в число которых попала и психиатрическая клиника. Об этом 11 мая сообщают российские СМИ
Среди "наказанных" британцами крымских организаций — ряд детских пансионатов, лагерей и санаториев, Севастопольский госуниверситет, а также Клиническая психиатрическая больница в Строгановке Симферопольского района.
Кроме того, под новые ограничения попали граждане России и Украины, казахстанское и северокорейское учреждения, в том числе международный детский лагерь "Сондовон" в КНДР.
Всего в британском документе 85 новых позиций. В санкционных списках среди прочих фигурируют топ-менеджеры АНО "Диалог", сотрудники "Агентства социального проектирования", руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Власти Великобритании утверждают, что все перечисленные физические и юридические лица участвуют в действиях против Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происходящее, заявила, что правительству британского премьера Кира Стармера пора вызвать санитаров после того, как Лондон ввёл санкции в отношении психиатрической лечебницы.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС примет новые санкции против РФ из-за "депортации" детей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВеликобританияКир СтармерРоссияУкраинаСеверная КореяКазахстанантироссийские санкциисанкцииБританияпсихиатриядетиЕСЕвросоюзМария ЗахароваМИД РФРусофобия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Украина в глобальной игре
18:15Недружественные страны пытаются помешать голосованию граждан России в сентябре — МИД РФ
18:01Нужна еще одна победа. Как Украина и США хотят подпортить России ее День Победы
17:45Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму и детского лагеря в КНДР
17:08Каллас испугалась роста влияния России в Европе
17:00Трампу не стоит соваться на Кубу, считает политолог Дробницкий
16:43Новые власти Венгрии намерены пересмотреть проект "Росатома" расширения АЭС "Пакш"
16:30"Стена дронов" делает удержание населенных пунктов почти невозможным — Анпилогов
16:15Киев признал своим упавший в Латвии беспилотник. Главное к этому часу
16:00России можно и нужно дружить с немецкими политиками, считает Соколов
16:00Сильный ход в борьбе за Украину: 25 лет со дня назначения Виктора Черномырдина послом России
15:52ВСУ готовятся к обороне временно оккупированного Краматорска. Главное к этому часу
15:39Почему США уходят из Европы? Чему "гиена Европы" довольна? Вся правда про ЕС - в Докладе корпорации Рэнд
15:30Атаки украинских беспилотников достигают лишь медийной цели, считает эксперт Юрков
15:27Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера в качестве представителя Европы на переговорах с Россией
15:00"Решительный бросок, как в 1945-м": эксперт о цене быстрой победы над Украиной
14:49Второй президент Украины. Как Кучма предал память отца и историю своей Родины — Виноградов и Скачко
14:31Украинские беженцы в Германии устроили провокацию против "Бессмертного полка"
14:20ЕС вводит санкции против "Орлёнка" и "Алых парусов" из-за якобы "депортации" детей
14:05Пекин держит паузу. Почему визит Трампа в Китай остаётся под вопросом
Лента новостейМолния