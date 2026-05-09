Националистическое меньшинство против большинства. Как на Украине отметили День Победы

На Украине День Победы 9 мая не отмечают на официальном уровне. После переворота 2014 года ("Евромайдан") преследовали даже тех граждан Украины, которые решались под оскорбления националистов выйти и возложить цветы к памятникам советским воинам.

2026-05-09T19:12

С 2022 года запрещены вообще любые массовые мероприятия, а праздничные выходные отменены на время военного положения.Тем не менее, простые люди 9 мая и в этом году приносят цветы к братским могилам. В Харькове, Киеве, Одессе многие люди решились открыто возложить цветы, что вызвало в националистических пабликах волну истерии. Националисты требовали фиксировать на видео и искать этих людей.В Одессе к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы с утра 9 мая пришли одесситы возлагать цветы. Аллея была оцеплена полицией, на входе дежурили полицейские и сотрудники СБУ с металлодетекторами, также у желающих пройти к памятнику проверяли документы и телефоны. В основном сотрудников СБУ интересовало, есть ли в телефонах контакты с РФ.В Киеве националисты вместе с полицией устроили скандал из-за того, что женщина возле Мемориала Славы включила на телефоне советскую песню "День победы". За неё вступились другие киевляне. После чего, по сообщениям украинских СМИ, в разгоряченной толпе стали звучать крики о нынешней "гражданской войне", "братоубийстве" и "русских братьях". Полиция и СБУ сейчас по записям пытается идентифицировать "злоумышленников".Данные сервиса Google Trends 9 мая показывают, что украинцы массово ищут информацию о Дне Победы, а также поздравления с этим праздником. Примечательно, что подавляющее большинство запросов на русском языке. Косвенно, это свидетельствует об интересах и настроениях большинства жителей Украины."Для украинцев 9 мая остается праздником, вся пропаганда не смогла информационно размыть День Победы", - комментирует эту новость украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент".Начало мая на Украине за все годы после переворота на Майдане означало серьезное общественное и политическое напряжение. И всё по той причине, что прозападные власти, пришедшие после переворота, всеми силами пытались искоренить память о победе над нацистской Германией в 1945 году. В современной украинской мифологии это трактуется больше, как поражение "проевропейских сил". Тем не менее, российские дроны перед 9 мая разбрасывают по Украине листовки, в которых говорится, что наши деды были братьями в окопах в период Второй мировой войны.Для украинских националистов и европейских реваншистов День победы – символ печали и скорби, но никак не праздник. Они как бы лицемерно скорбят по "всем погибшим", но, по сути, скорбят по проигравшей стороне. Немецкие антифашисты не случайно скандируют в Берлине 9 мая: "Кто не празднует – тот проиграл" (Wer nicht feiert, hat verloren)."Сегодня проигравшие пытаются извратить правду. Представить все так, будто не было победы Добра над злом. Тогда наши предки выбороли для нас будущее. Общее для России, Украина, Беларуси и других стран. Мы не можем все профукать. Ведь именно этого хотят те, кто поиграл 81 год назад", - пишет 9 мая украинская оппозиционная журналистка и телеведущая Диана Панченко.На Украине с начала мая буквально из каждого утюга бредили ударом по параду в Москве. Затем Зеленский 8 мая "милостиво" своим указом разрешил проведение парада, словно у него есть на то полномочия. Украинские власти осознали, что вокруг Москвы было усилено ПВО, что не позволяет им нанести медийный удар.Политолог Кость Бондаренко в связи с этим указом пишет, что Зеленский, похоже, снова возвращается в излюбленную профессию и начинает работать в жанре стендапа. Далее, шутит политолог, следует ожидать указа Зеленского с разрешением праздновать 250-летие независимости США.Бывший "слуга народа", сбежавший в Лондон депутат Артем Дмитрук 9 мая поздравляет своих соотечественников и россиян с Днем победы, подчеркивая, что наши деды вместе победили нацизм."Именно наш народ – русский народ в широком историческом смысле этого слова, включающий великороссов, малороссов, белорусов и все народы большой страны – сломал хребет нацизму и спас мир от порабощения. Над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Берлин пал. Нацистская Германия капитулировала. Это была не просто военная победа. Это была победа духа. Победа людей, которые отдали всё ради жизни будущих поколений. И сегодня мы обязаны помнить главное: Победа стала возможной только потому, что наши предки были едины", - пишет Дмитрук.Нардеп также заявил, что сегодня мир переживает "Третью мировую войну", которая проходит "в разных формах и на разных направлениях". Однако важно сейчас, по его словам, быть на стороне тех, кто 81 год назад победил зло.О том как прошел парад в Москве - в статье Кристины Черкасовой "Всенародное единство: на Красной площади завершился парад в честь 81-й годовщины Победы"

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

