Мерц пообещал провести "разговор" с Фицо после его визита в Москву
2026-05-09T20:33
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении провести беседу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо после его возвращения из Москвы. Соответствующее заявление немецкий политик сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело", — цитирует агентство слова Мерца.
Тем временем президент России Владимир Путин с юмором прокомментировал маршрут перелёта словацкого премьера на парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил глава государства, Фицо добирался до Москвы через Чехию, Германию и Швецию.
Ранее, 9 мая, Роберт Фицо заявил о возникновении в Европе нового "железного занавеса". Словацкий премьер также высказался в поддержку взаимовыгодных дружественных отношений с Россией. Подробнее в материале В переговорах по Украине наступила пауза. Главное к этому часу
