https://ukraina.ru/20260506/fars-millionov-zakat-belolentochnogo-dvizheniya-vruchnuyu-1078582835.html

Фарс миллионов: закат "белоленточного" движения вручную

Фарс миллионов: закат "белоленточного" движения вручную - 06.05.2026 Украина.ру

Фарс миллионов: закат "белоленточного" движения вручную

6 мая 2012 года в Москве состоялся так называемый "Марш миллионов", ставший лебединой песней "белоленточной" оппозиции. Никаких миллионов на шествие не вышло: по официальным данным в нём участвовало около 8 тысяч человек, и даже фантазии либеральных источников дальше 120 тысяч участников не простирались

2026-05-06T08:00

2026-05-06T08:00

2026-05-06T08:00

история

история

россия

украина

москва

геннадий зюганов

адольф гитлер

виктор янукович

майдан

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078582572_91:0:1190:618_1920x0_80_0_0_ff36614800e6a8c9676da9b6fcdef322.jpg

Акция окончилась массовыми беспорядками, в ходе которых пострадало около 30 силовиков и 40 протестующих, по разным данным было задержано от 400 до 650 нарушителей порядка, 17 организаторов привлекли к уголовной ответственности в рамках "Болотного дела". После этого митинговая активность прозападных сил сошла на нет.Вспоминая об этом с высоты сегодняшнего дня, всё чаще задаёшься вопросом о том, почему России тогда удалось предотвратить смуту, а Украина спустя неполные два года погрузилась в пучину катастрофы.Технологии диалогаБольшинство "цветных" сценариев приурочивается их устроителями к избирательным кампаниям, и попытка "белоленточной революции" исключением не стала. Напомню нашим читателям что в декабре 2011 года в России проходили выборы в Государственную Думу и ряд законодательных собраний субъектов федерации, а в марте страна избирала главу государства. Оба раза основная ставка делалась на тезис о фальсификации волеизъявления граждан.Автору этих строк, занимавшему в то время должность московского собкора газеты "Донецкий кряж", довелось немало наблюдать за происходившими тогда политическими процессами. И на что обратил внимание – российская власть, в отличие от украинской, не пошла на поводу у подпитываемых Западом нарушителей спокойствия, а взяла инициативу в свои руки.Стоит сравнить российский и украинский подходы к делу.На Украине тезис о нарушениях в ходе голосования возвели в не нуждающуюся в доказательствах аксиому, поэтому пошли по пути изготовления прозрачных урн, а также резкого ограничения использования открепительных удостоверений и прочих, как многим казалось, препятствий к махинациям. В результате значительная часть граждан просто не смогла проголосовать либо не стала идти к урнам понимая, что всё решится и без их участия.В России пошли иным путём, воспользовавшись правовым принципом, гласящим что доказательство является обязанностью утверждающей стороны. Поэтому при подготовке выборов россияне задались целью сделать процесс волеизъявления для избирателя доступнее, а также стимулировать явку. Помимо этого запустили "горячую линию", а также оснастили участки системой видеонаблюдения, передававшей с мест информацию в Центризбирком в режиме реального времени и выкладывавшуюся в интернет для широкого доступа.Именно тогда началось использование ныне ставших привычными комплексов электронного голосования, такие аппараты впервые применили на Байконуре, а также на ряде участков при российских консульствах за рубежом. Результатом стало уменьшение очередей при получении бюллетеня, а также сокращение объёмов работы при подготовке процедуры и подсчёте результатов: после вскрытия урн каждый извлечённый бюллетень демонстрируют всем присутствовавшим наблюдателям прежде, чем отправить в соответствующую стопку.Ещё один момент: избирательные комиссии сами направлялись к избирателям, особенно к находящимся в труднодоступной местности, а также к маломобильным категориям граждан. Отмечу что позднее такой подход в воссоединённом Донбассе во время референдума и выборов 2022 и 2023 годов позволил избежать массового нахождения людей на участках, которые могли стать мишенью для необандеровских карателей.Централизованный мониторинг происходящего при помощи систем видеонаблюдения и "горячей линии" дал возможность оперативно разрешать возникавшие конфликтные ситуации.Принятые меры обезоружили тех, кто эксплуатировал тезис о масштабных нарушениях: все разбирательства проходили в помещении Центризбиркома на глазах у множества аккредитованных журналистов. Для сравнения: Украина подобные инструменты прозрачности на своих выборах практически не использовала.Возвращаясь к теме "горячей линии", можно сказать, что, помимо инструмента демократизации электоральной политики, она стала средством, способным заставить руководителей прислушаться к насущным проблемам граждан. Только лишь за время думской кампании 2011 года из восьми с половиной тысяч поступивших на неё обращений шестая часть была посвящена вопросам социально-бытового характера. А так, как сводки "горячей линии" ежедневно поступали на стол главы государства и распределялись по инстанциям, то рост доверия к власти оказался закономерным.Тупиковый путь предвзятостиВсе заявления устроителей "цветных" революций о масштабных махинациях на выборах 2011 и 2012 годов в большинстве своём подобны знаменитой реплике из популярного комедийного сериала: "Видишь суслика? И я не вижу, а он есть!"Интересный факт: для работы на тех же президентских выборах 2012 года было привлечено более миллиона человек, половина из которых назначена кандидатами в президенты. При этом избирательных участков в России тогда имелось более 95 тысяч, но, количество членов избирательных комиссий от кандидатов с правом совещательного голоса соотносилось с числом самих комиссий только у парламентских партий. Зато либеральная оппозиция, которую тогда представлял олигарх и самовыдвиженец Михаил Прохоров сумела обеспечить своими членами и наблюдателями лишь небольшое число участков в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов. Аналогичная картина наблюдалась и на парламентских выборах 2011 года.Иными словами, заявлять о фальсификациях, собирать шумные многотысячные митинги, принимать ничего не значащие резолюции и запускать в информационное пространство скандальные материалы оказалось куда проще, чем вести нелёгкую работу по обеспечению честных выборов. К тому же "белоленточники" перед голосованием совершенно не удосужились разъяснять простым гражданам как фиксировать нарушения их прав, а также куда нужно обращаться в таком случае.Известно, что громче всех кричит "Держи вора!" тот, кто сам же и совершил кражу. Во время выборов 2012 года в помещении Центризбиркома журналисты активно обсуждали поступившее известие о том, как представители одной из "белоленточных" группировок, весьма немногочисленной, но отличавшегося крайне агрессивной риторикой сами же угодили в яму которую рыли для своих оппонентов. Как и водится, заготовив некоторое число открепительных удостоверений, и заказав автобус, оппозиционеры в организованном порядке поехали голосовать на участок, где работали "свои" наблюдатели, призванные зафиксировать массовый вброс бюллетеней. Но действия провокаторов оказались несогласованными, тут же на участке между ними начался конфликт, ставший достоянием гласности. Это стало наглядным примером того, что заказчиками подобных комбинаций практически всегда становятся те, кто заинтересован в спекуляциях на их почве.Если не помогают манипуляции в процессе голосования, то остаётся одно: вывести людей на улицы. Двумя крупнейшими из них в 2011 году стали митинги на Болотной площади 10 декабря и на проспекте Сахарова 24 декабря. Публика на них собиралась достаточно разношёрстная – от либералов до сторонников левых движений и радикальных националистов. Понятно, что недовольство властью способно на короткое время объединить даже самых непримиримых противников, но выработать конструктивную повестку такая "сборная солянка" подобно лебедю, раку и щуке вряд ли может. Это в значительной мере и погубило протестное движение.Один знакомый москвич, носитель глубоко либеральных убеждений, после участия в одном из таких сборищ напрочь порвал с "белоленточниками", а на президентских выборах проголосовал за Зюганова. Свой шаг он объяснил тем, что его соседями на митинге оказались двое неонацистов: парни вели себя развязно, "согревались" в мороз тайно пронесённым спиртным и "досогревались" до того, что ничтоже сумняшеся при всех начали обсуждать планы раскулачивания зажиревших "либеразматиков" после того, как сбросят ненавистную власть, которая, видите ли, мешает им это сделать прямо сейчас. И человеку стало страшно от того, что борьба за справедливость, в которой он участвовал по зову сердца, неминуемо обернётся против него же самого!Столь же важным фактором краха замыслов оппозиции стало то, что российское общество уже успело получить прививку от смуты: люди увидели что нечего ждать добра ни от грузинских роз, ни от украинских апельсинов, ни от киргизских тюльпанов – приходящие к власти на плечах толпы люди работают на благо своих заокеанских спонсоров, но никак не народа. Но последней каплей оказалась Арабская весна, прокатившаяся нескольким месяцами ранее по Ближнему Востоку и Северной Африке: пример охваченных войной Ливии и Сирии на очень многих недовольных в России подействовал отрезвляюще.Когда довелось наблюдать за "Маршем миллионов", то вспомнилась знаменитая карикатура на Гитлера "За мной идут миллионы!": на ней за спиной бесноватого фюрера толпятся финансовые воротилы с толстыми пачками денег в руках. Так и здесь: Запад вложил в смутьянов огромные деньги, но просчитался. Абсолютному большинству граждан России ни сама "белоленточная" оппозиция, ни её идеи, оказались не нужны. Люди выбрали другое: стабильность и возрождение могущества державы как гарантию не только благополучия, но и самого своего существования.От редактора: Виктор Янукович крайне негативно отреагировал на действия российских властей во время болотных событий. Он считал, что сильная власть обязательно должна была разогнать митинг, а неприменение силы счёл проявлением слабости.

https://ukraina.ru/20251216/zheltoksan-obkatka-tsvetnykh-tekhnologiy-v-sssr-1072920351.html

https://ukraina.ru/20200316/1027030920.html

https://ukraina.ru/20251122/ot-fronta-do-komforta-kak-zhivut-te-kto-ustroil-maydan-1071892274.html

россия

украина

москва

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, россия, украина, москва, геннадий зюганов, адольф гитлер, виктор янукович, майдан, акции протеста, беспорядки, 2010-е, оппозиция, выборы, фальсификация, политтехнологии