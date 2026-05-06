ПВО за ночь сбила более полусотни вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-06T07:53
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале написал, что пятеро человек погибли при ударе БПЛА по Джанкою.О других атаках - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
07:53 06.05.2026
 
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 53 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны, передает 6 мая телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале написал, что пятеро человек погибли при ударе БПЛА по Джанкою.
"К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - заверил он.
О других атаках - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
