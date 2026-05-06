https://ukraina.ru/20260506/znaem-chem-i-kak-sbivat-gromak-o-zaschite-kaliningrada-ot-ukrainskikh-bpla-1078624874.html

Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА

Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА - 06.05.2026 Украина.ру

Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА

К отражению украинских дронов Калининград готов: учения "Запад-2025" всё отработали, знаем, чем и как сбивать. Проблема в другом — регион в положении заложника. Сухопутный транзит через Литву сократился на 80% по сравнению с 2021 годом

2026-05-06T04:30

2026-05-06T04:30

2026-05-06T04:30

новости

литва

калининград

россия

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077139330_0:110:2865:1722_1920x0_80_0_0_1e7911099a9d686189cf78c1dc931274.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.По словам эксперта, если НАТО полезет, он будет бить не дронами, а крылатыми ракетами. А что касается украинских беспилотников, то в Балтийске в прошлом году проводили учения "Запад-2025", на которых защита от них отрабатывалась — и от безэкипажных катеров, и от воздушных дронов.Эксперт вспомнил, как один московский парламентарий сказал ему: "Калининград — это как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко". Сейчас таких настроений вроде нет, Калининград — действительно форпост России на Балтике, заноза для заклятых друзей."Но если мы форпост, то и относиться к региону надо как к форпосту: снабжение, политико-дипломатическая поддержка, военное усиление", — подчеркнул Громак.Однако с транзитом большие проблемы. Когда Дмитрий Рогозин договорился с Литвой о сохранении транзита, сейчас эти договоренности нарушены. Литва ввела ограничение — не больше 300 человек в поезде. По железной дороге пропускаются только 40% грузов, не попавших в санкционные списки."В основном — продукты питания. В результате на сегодняшний день сухопутный транзит через Литву сократился на 80% по сравнению с 2021 годом. Уголь, металл, древесина — все это запрещено", — резюмировал Громак.Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.

литва

калининград

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, калининград, россия, нато, украина.ру