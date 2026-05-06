Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА
К отражению украинских дронов Калининград готов: учения "Запад-2025" всё отработали, знаем, чем и как сбивать. Проблема в другом — регион в положении заложника. Сухопутный транзит через Литву сократился на 80% по сравнению с 2021 годом
2026-05-06T04:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.
По словам эксперта, если НАТО полезет, он будет бить не дронами, а крылатыми ракетами. А что касается украинских беспилотников, то в Балтийске в прошлом году проводили учения "Запад-2025", на которых защита от них отрабатывалась — и от безэкипажных катеров, и от воздушных дронов.
"Мы знаем, чем их сбивать и как их сбивать. В этом плане все нормально. Другое дело, что мы тут все равно в положении заложников", — заявил Громак.
Эксперт вспомнил, как один московский парламентарий сказал ему: "Калининград — это как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко". Сейчас таких настроений вроде нет, Калининград — действительно форпост России на Балтике, заноза для заклятых друзей.
"Но если мы форпост, то и относиться к региону надо как к форпосту: снабжение, политико-дипломатическая поддержка, военное усиление", — подчеркнул Громак.
Однако с транзитом большие проблемы. Когда Дмитрий Рогозин договорился с Литвой о сохранении транзита, сейчас эти договоренности нарушены. Литва ввела ограничение — не больше 300 человек в поезде. По железной дороге пропускаются только 40% грузов, не попавших в санкционные списки.
"В основном — продукты питания. В результате на сегодняшний день сухопутный транзит через Литву сократился на 80% по сравнению с 2021 годом. Уголь, металл, древесина — все это запрещено", — резюмировал Громак.