Экономика Украины и война: Египет после Израиля и продажа ЗАЛК

Главной экономической новостью минувшей недели стало продолжение истории с поиском "украденного" Россией зерна: не успела закончиться история с Израилем, как Киев нашёл "своё" зерно в Египте.

2026-05-06T06:20

Одновременно на торги выставили Запорожской алюминиевый комбинат, на фоне чего губернатор Николаевской области Ким размечтался о возрождении Николаевского глиноземного завода.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Украина против ЕгиптаВслед за Израилем, киевская власть обнаружена "украденную" пшеницу из Донбасса и Новороссии в Египте, где разгрузилось судно Asomatos с 26,9 тыс. тонн зерновых на борту. Грузился сухогруз в Крыму, а генпрокурор Украины Руслан Кравченко за четыре дня до прибытия Asomatos обратился к минюсту Египта с просьбой оказать правовую помощь незаконного происхождения груза на борту судна. Глава МИД Сибига указывает властям Египта на неблагодарность так как "Украина на протяжении многих лет исполняла роль надёжного гаранта продовольственной безопасности для Египта", поэтому "украденное имущество с оккупированных территорий должно конфисковываться, а не приниматься" так как "грабёж — это не торговля, а соучастие лишь подкрепляет дальнейшую агрессию".В связи с этим стоит отметить несколько важных моментов.Во-первых, никаким гарантом продовольственной безопасности Египта Украина не была: страны торговали, Египет закупал зерновые у Украины так как она могла предложить продукцию хорошего качества по доступным ценам. Для превращения в гаранта необходимо было заключать международные договора и долгосрочные контракты.Во-вторых, благодарность и неблагодарность являются этическими категориями и к политике, дипломатии и международной торговле они имеют весьма отдалённое отношение. Эти сферы являются царством интересов.В-третьих, выращенные после 2022 года зерновые никакой собственностью киевской власти не являются — она в них не вложила ни копейки. Поэтому сельскохозяйственная продукция из Донбасса и Новороссии принадлежит тем, кто её вырастил.В-четвёртых, у российских зерновых — вне зависимости от того, в каком регионе они выращены — порядок с документами иначе груз бы не приняли в порту. И, судя по всему, они дешевле украинских, иначе Египет, которому всё равно у кого закупать пшеницу, их бы не купил.Тем временем израильская компания Tzantziper от груза российской пшеницы отказалась, судно с ней покинуло израильские воды, а местные импортёры опасаются санкций и сетуют на отсутствие чётких рекомендаций от правительства.К слову, запасы зерновых и зернобобовых на Украине по состоянию на 1 апреля 2025 года выросли на 50% по сравнению с прошлым годом и превысили 15,68 млн тонн. Запасы зерна у аграриев выросли на 47,2% до 10 млн тонн, а у трейдеров на 59,6%. Выросшие запасы свидетельствуют о проблемах с экспортом, а также об ожидании аграриями роста цен на фоне дефицита удобрений на мировом рынке.Не исключено, что обострение борьбы с российским зерном вызвано ещё и проблемами с экспортом украинского зерна.Продажа ЗАЛКФонд госимущества Украины (ФГИ) объявил приватизационный аукцион 97,5% акций Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК). Учредительный капитал предприятия составляет 155 млн гривен, но в 2022–2024 и первом полугодии 2025 года объём реализованной предприятием продукции составил 622 тыс. гривен, а среднесписочная численность его работников составила 63 человека. Проще говоря, предприятие является банкротом и работать в условиях дефицита электроэнергии не может в принципе — алюминий является концентрированной электроэнергией.К слову, по словам директора инжиниринговой компании RSE Group Ukraine Анны Поздняковой, импорт электроэнергии из ЕС не способен покрыть все потребности украинского бизнеса из-за ограниченной пропускной способности трансграничных ЛЭП да с учётом повышения лимита на перетоки до 2,45 ГВт. Поэтому бизнесу рекомендуют развивать собственные генерирующие мощности. Впрочем, для внимательного читателя это не является какой-либо новостью.А пока на ФГИ пытается продать Запорожский алюминиевый комбинат, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пытается привлечь внимание к Николаевскому глиноземному заводу, называя его одним из наиболее привлекательных промышленных объектов для инвесторов на Украине после войны. Ким указывает на два варианта будущего завода. Первый — переориентация производства на рынок ЕС и США с экспортом глинозёма. Второй — создание полноценного алюминиевого производства с глубокой переработкой сырья. В целом, Ким рассматривает глиноземный завод как элемент для грядущей реиндустриализации Николаевской области. Главное забыть, какой она была в советское время — так будет легче поверить в светлое будущее.Польский бизнес укрепляет позицииПольское правительство намерено оплатить строительство автомагистрали М10 от пункта пропуска Корчева — Краковец к Львову длиной 80 км. Дорога будет платной, а средства от проезда по ней будут поступать в бюджет Польши. Польская сторона хотела построить дорогу ещё к чемпионату Евро-2012, но тогда на неё не хватило денег и проект отложили на 14 лет. Рамочное соглашение о строительстве стороны планируют подписать 25–26 июня в Гданьске. К слову, первая платная автодорога на Украине появится также у границы с Польшей — её построят от города Ковель до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск.Кроме того, по итогам 2025 года Украина импортировала 16 тыс. тонн твёрдых сыров (+14% к показателю 2024 года), 85% которых импортировали из Польши.Заодно польская группа PZU купила 100% компании MetLife Украина — лидера украинского рынка страхования жизни, контролирующего 50% рынка. Теперь PZU получит доступ к 900 тыс. клиентов MetLife.Тарифы пришли в движениеВ ночь с 4 на 5 мая ВКС нанесли массированный удар по объектам "Нафтогаза" в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Украинская сторона утверждает, что удар был комбинированным, погибли 2 человека, ещё 37 ранены.А пока НКРЭКУ решили увеличить тарифы на хранение природного газа: стоимость хранения вырастет на 12,5% (0,45 гривен за 1 тыс. м3), закачки в ПХГ на 47,8% (360 гривен за 1 тыс. м3), отбора их ПХГ на 42,3% (360 гривен за 1 тыс. м3). Предполагается, что в ПХГ закачают 8,08 млрд м3 газа, однако денег для его приобретения в ЕС пока нет, а счета 69 теплокоммунэнерго заблокированы из-за задолженности за природный газ. Впрочем, достигнута договорённость с Варшавой об увеличении мощностей ГТС на стыке Украины и Польши.Кабмин принял решение сохранить для населения тариф в 4,32 гривен за кВт*ч за электроэнергию, однако НАЭК "Энергоатом" в своей консолидированной финансовой отчётности за прошлый год указывает, что ожидает в 2028–2033 годах роста цен на электроэнергию на 400%. Это означает, что к 2033 году стоимость электроэнергии на Украине преодолеет отметку в 16 гривен за 1 кВт*ч или 0,365 доллара.Заодно на Украину прибыли инспекторы МАГАТЭ, которые проверят 14 электроподстанций, которые используются для распределения электроэнергии с атомных электростанций.Прочие новостиВ порту Ильичевска под удар попал терминал компании Kernel по перевалке подсолнечного масла, а из резервуара вытекло 1100 тонн масла стоимостью порядка 1,5 млн долларов. Для понимания: Kernel является крупнейшим украинским экспортёром подсолнечного масла, контролирующим порядка 10% мирового рынка, а в прошлом году компания экспортировала около 8 млн тонн сельскохозяйственной продукции.К частной ПВО присоединились 24 компании из разных регионов Украины.За три года контентмейкеры с платформы "спорного" контента OnlyFans пополнили украинский бюджет на 77 млн гривен, задекларировав 396,1 млн гривен иностранных доходов. Под налогообложение попали свыше 5,4 тыс. человек, которые использовали 7 тыс. аккаунтов в Великобритании и Северной Ирландии — соответствующие данные украинской налоговой передали британские налоговики.Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с бизнесом планирует изменить правила работы деревообрабатывающей промышленности, создав стимулы для перехода от экспорта леса-кругляка к производству мебели. Цель, безусловно, благородная, но во времена Петра Порошенко* ЕС принудил Украину разблокировать экспорт кругляка, а при Зеленском госкомпания "Леса Украины" избавилась от всех своих деревообрабатывающих цехов. Впрочем, реальный сектор экономики и чиновники часто живут в параллельных вселенных.Меткомбинат "Запорожсталь" — структурное подразделение группы "Метинвест" по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль в 2 раза, до 1,765 млрд гривен по сравнению с 2024 годом. А "Криворожсталь" — АрселлорМиттал Кривой Рог — за последние 2 месяца потеряла 12 локомотивов стоимостью 4 млн долларов каждый из-за российских ударов.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

