Глава МИД Кубы обвинил госсекретаря США во лжи - 06.05.2026 Украина.ру
Глава МИД Кубы обвинил госсекретаря США во лжи
Утверждение госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции президента Дональда Трампа. Об этом глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ночь на 6 мая заявил в своём телеграм-канале
Утверждение госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции президента Дональда Трампа. Об этом глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ночь на 6 мая заявил в своём телеграм-канале
"Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома", — написал Родригес.
Министр напомнил, что 29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы, а также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих Кубе нефть. Эти действия привели к тому, что за четыре месяца на Остров Свободы прибыло лишь одно судно с горючим.
"Всех наших поставщиков запугивают и им угрожают, нарушая нормы свободной торговли и свободы судоходства", — подчеркнул кубинский министр.
Родригес также упомянул новый президентский указ от 1 мая, который вводит вторичные санкции в энергетической сфере.
5 мая Рубио заявил на брифинге в Белом доме, что "не существует нефтяной блокады как таковой" в отношении Кубы. По его словам, все энергетические проблемы Гаваны в настоящее время связаны с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы.
4 мая президент США Дональд Трамп вновь заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана может направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
