Глава МИД Кубы обвинил госсекретаря США во лжи

Утверждение госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции президента Дональда Трампа. Об этом глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ночь на 6 мая заявил в своём телеграм-канале

2026-05-06T04:15

"Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома", — написал Родригес.Министр напомнил, что 29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США со стороны Кубы, а также подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих Кубе нефть. Эти действия привели к тому, что за четыре месяца на Остров Свободы прибыло лишь одно судно с горючим."Всех наших поставщиков запугивают и им угрожают, нарушая нормы свободной торговли и свободы судоходства", — подчеркнул кубинский министр.Родригес также упомянул новый президентский указ от 1 мая, который вводит вторичные санкции в энергетической сфере.5 мая Рубио заявил на брифинге в Белом доме, что "не существует нефтяной блокады как таковой" в отношении Кубы. По его словам, все энергетические проблемы Гаваны в настоящее время связаны с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы.4 мая президент США Дональд Трамп вновь заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана может направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

