Все хотят Мировой войны, но ее не будет, уверен Чадаев
Все хотят глобального конфликта, но никто к нему не готов. Бодливой корове Бог рогов не дал. Об этом политолог Алексей Чадаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-05-06T06:30
"Хотели бы европейцы с нами всерьез поконфликтовать, да нечем. Украинские дроны – это единственное, что нам с их стороны сейчас может создать проблемы по силовому контуру. А на то, чтобы развернуть собственную оборонку, которую они гробили десятилетия, потребуются годы и миллиарды. А как ты это сделаешь на стремительно дорожающих энергоресурсах?" — задается вопросом эксперт.
Китай, по его словам, хотел бы забрать Тайвань. Но только это вызвало бы глобальный кризис в производстве микроэлектронных компонентов.
"Сами китайские производители попадут на гигантские убытки. Шторм на рынке микроэлектроники будет такой же, как сегодняшний шторм на рынке энергетического сырья", — пояснил эксперт.
По мнению эксперта, развязать Мировую войну "никто не может".
"Даже Америка. Даже в ситуации, когда она очень этого хотела", — заявил Чадаев.