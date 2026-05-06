https://ukraina.ru/20260506/polgoda--ne-ranshe-noskov-o-realistichnykh-srokakh-resheniya-dronovoy-problemy-1078625657.html

Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы

Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы - 06.05.2026 Украина.ру

Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы

ПВО всех армий мира оказалась не готова к дронам. Есть два пути: полностью переделать всю ПВО либо создать параллельный механизм под БПЛА. Судя по заявлениям руководства, конкретные решения начнут приниматься через полгода — примерно столько занимают разработка планов и согласования

2026-05-06T05:30

2026-05-06T05:30

2026-05-06T05:30

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

константиновка

вооруженные силы украины

донецк

украина.ру

спецоперация

бпла

бпла сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf0f6527ac5244ec8e4a9e7429dc1d8d.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир НосковПо словам эксперта, ПВО концептуально и технически оказалась не готова к столкновению с беспилотниками."Что с этим делать? Есть два основных способа. Либо полностью переделать всю ПВО, либо создавать параллельный механизм, полностью заточенный на борьбу с БПЛА. В любом случае тут понадобятся организационные и технические мероприятия, которые предполагают создание средств поражения и средств пассивной защиты. Например, воздушные аэростаты и каркасы из сетей и арматуры, которые бы демпфировали удар дронов", — пояснил Носков.Эксперт отметил, что, судя по последним заявлениям руководства, есть намерение двигаться в этом направлении. Судя по тому, как работает система, какие-то конкретные решения начнут приниматься через полгода."Примерно столько времени занимает разработка планов и согласования. Что касается массирования средств поражения дронов, то тут нужны не только МОГи и дроны-перехватчики, а закольцевание этого в единую систему, которая будет управляться из конкретных штабов какой-то структуры. Это тоже может заработать где-то через полгода. Не раньше", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

константиновка

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, константиновка, вооруженные силы украины, донецк, украина.ру, спецоперация, бпла, бпла сегодня, ии (искусственный интеллект)