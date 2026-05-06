Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/polgoda--ne-ranshe-noskov-o-realistichnykh-srokakh-resheniya-dronovoy-problemy-1078625657.html
Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы
Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы - 06.05.2026 Украина.ру
Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы
ПВО всех армий мира оказалась не готова к дронам. Есть два пути: полностью переделать всю ПВО либо создать параллельный механизм под БПЛА. Судя по заявлениям руководства, конкретные решения начнут приниматься через полгода — примерно столько занимают разработка планов и согласования
2026-05-06T05:30
2026-05-06T05:30
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
константиновка
вооруженные силы украины
донецк
украина.ру
спецоперация
бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf0f6527ac5244ec8e4a9e7429dc1d8d.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир НосковПо словам эксперта, ПВО концептуально и технически оказалась не готова к столкновению с беспилотниками."Что с этим делать? Есть два основных способа. Либо полностью переделать всю ПВО, либо создавать параллельный механизм, полностью заточенный на борьбу с БПЛА. В любом случае тут понадобятся организационные и технические мероприятия, которые предполагают создание средств поражения и средств пассивной защиты. Например, воздушные аэростаты и каркасы из сетей и арматуры, которые бы демпфировали удар дронов", — пояснил Носков.Эксперт отметил, что, судя по последним заявлениям руководства, есть намерение двигаться в этом направлении. Судя по тому, как работает система, какие-то конкретные решения начнут приниматься через полгода."Примерно столько времени занимает разработка планов и согласования. Что касается массирования средств поражения дронов, то тут нужны не только МОГи и дроны-перехватчики, а закольцевание этого в единую систему, которая будет управляться из конкретных штабов какой-то структуры. Это тоже может заработать где-то через полгода. Не раньше", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
константиновка
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_353521f7206d2147d25da4ecbf1e7b1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, константиновка, вооруженные силы украины, донецк, украина.ру, спецоперация, бпла, бпла сегодня, ии (искусственный интеллект)
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Донецк, Украина.ру, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, ИИ (искусственный интеллект)

Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы

05:30 06.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ПВО всех армий мира оказалась не готова к дронам. Есть два пути: полностью переделать всю ПВО либо создать параллельный механизм под БПЛА. Судя по заявлениям руководства, конкретные решения начнут приниматься через полгода — примерно столько занимают разработка планов и согласования
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков
По словам эксперта, ПВО концептуально и технически оказалась не готова к столкновению с беспилотниками.
"Что с этим делать? Есть два основных способа. Либо полностью переделать всю ПВО, либо создавать параллельный механизм, полностью заточенный на борьбу с БПЛА. В любом случае тут понадобятся организационные и технические мероприятия, которые предполагают создание средств поражения и средств пассивной защиты. Например, воздушные аэростаты и каркасы из сетей и арматуры, которые бы демпфировали удар дронов", — пояснил Носков.
Эксперт отметил, что, судя по последним заявлениям руководства, есть намерение двигаться в этом направлении. Судя по тому, как работает система, какие-то конкретные решения начнут приниматься через полгода.
"Примерно столько времени занимает разработка планов и согласования. Что касается массирования средств поражения дронов, то тут нужны не только МОГи и дроны-перехватчики, а закольцевание этого в единую систему, которая будет управляться из конкретных штабов какой-то структуры. Это тоже может заработать где-то через полгода. Не раньше", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныДонецкУкраина.руСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:40В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите
06:30Все хотят Мировой войны, но ее не будет, уверен Чадаев
06:20Экономика Украины и война: Египет после Израиля и продажа ЗАЛК
06:06Между ролью арбитра и флюгера. Каринэ Геворгян о выгодах России на Ближнем Востоке и вызовах в Закавказье
06:00Как Британия обменяла "золотой код" Украины на старый хлам
05:50Всю Россию невозможно прикрыть системой ПВО, заявил политолог Безпалько
05:30Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы
05:00"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая
04:30Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА
04:15Глава МИД Кубы обвинил госсекретаря США во лжи
03:53Лавров и Рубио "сверили часы", а также обсудили Украину и Иран
03:25Грузовое судно CGM San Antonio было поражено в Персидском заливе крылатой ракетой
03:04Трамп заявил о приостановке "Проекта Свобода" и продолжении блокады Ормузского пролива
02:35Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:50Иран запустил новую систему регулирования прохода судов через Ормузский пролив
01:30Лавров обсудил с премьер-министром Катара ситуацию в Персидском заливе
01:08НАТО готовит захват Калининградской области. События 5 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:45В результате удара БПЛА по Джанкою в Крыму погибли пять мирных жителей
00:27Подразделения ВС РФ вошли в южные районы Константиновки. Итоговая сводка от канала Readovka за 5 мая
23:42Операция США "Эпическая ярость" против Ирана завершена, заявлено о переходе к проекту "Свобода"
Лента новостейМолния