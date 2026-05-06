Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы
ПВО всех армий мира оказалась не готова к дронам. Есть два пути: полностью переделать всю ПВО либо создать параллельный механизм под БПЛА. Судя по заявлениям руководства, конкретные решения начнут приниматься через полгода — примерно столько занимают разработка планов и согласования
2026-05-06T05:30
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир НосковПо словам эксперта, ПВО концептуально и технически оказалась не готова к столкновению с беспилотниками."Что с этим делать? Есть два основных способа. Либо полностью переделать всю ПВО, либо создавать параллельный механизм, полностью заточенный на борьбу с БПЛА. В любом случае тут понадобятся организационные и технические мероприятия, которые предполагают создание средств поражения и средств пассивной защиты. Например, воздушные аэростаты и каркасы из сетей и арматуры, которые бы демпфировали удар дронов", — пояснил Носков.Эксперт отметил, что, судя по последним заявлениям руководства, есть намерение двигаться в этом направлении. Судя по тому, как работает система, какие-то конкретные решения начнут приниматься через полгода."Примерно столько времени занимает разработка планов и согласования. Что касается массирования средств поражения дронов, то тут нужны не только МОГи и дроны-перехватчики, а закольцевание этого в единую систему, которая будет управляться из конкретных штабов какой-то структуры. Это тоже может заработать где-то через полгода. Не раньше", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
