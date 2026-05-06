"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/peremirie-na-odin-den-zelenskogo-ne-interesuet-vayner-o-predlozhenii-na-9-maya-1078625192.html
"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая
"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая - 06.05.2026 Украина.ру
"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая
Владимира Зеленского не интересует перемирие на один день — он предлагал на все майские. Но если президент США Дональд Трамп решит, что это нужно, перемирие будет. В случае отказа у американского лидера есть рычаги давления
2026-05-06T05:00
2026-05-06T05:00
новости
сша
киев
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/01/1078524895_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_83b0230aebdec62d6421fc51c24ca5f7.jpg
Отключать спутниковое наведение и Starlink Трамп не станет: 60% американцев поддерживают Киев, Конгресс заблокирует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.По словам эксперта, существует версия, что Зеленский собирался нанести массированный удар по Москве, чтобы сорвать Парад Победы, а Путин, рассказав об этом Трампу, его обезоружил.Отвечая на вопрос, может ли Трамп на время перемирия отключить спутниковое наведение ракет и дронов ВСУ или Starlink, эксперт ответил отрицательно."Не думаю, что так будет. Еще раз напомню, что у Украины высокий рейтинг внутри США: 60% американцев поддерживают Киев и Зеленского. Поэтому вряд ли Трамп пойдет на принятие такого непопулярного среди американцев решения. Кроме того, оно будет заблокировано Конгрессом", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/01/1078524895_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_44c81c49cff52c1a412825516a5efc76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая

05:00 06.05.2026
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Читать в
ДзенTelegram
Владимира Зеленского не интересует перемирие на один день — он предлагал на все майские. Но если президент США Дональд Трамп решит, что это нужно, перемирие будет. В случае отказа у американского лидера есть рычаги давления
Отключать спутниковое наведение и Starlink Трамп не станет: 60% американцев поддерживают Киев, Конгресс заблокирует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, существует версия, что Зеленский собирался нанести массированный удар по Москве, чтобы сорвать Парад Победы, а Путин, рассказав об этом Трампу, его обезоружил.
"Насколько я понимаю, Зеленский предлагал перемирие на все майские праздники или даже на целый месяц. Мир на один день его не интересует. Но, если Трамп решит, что это нужно и важно, то перемирие будет. Если в таком случае Зеленский откажется, то у американского лидера есть много рычагов давления на него", — пояснил Вайнер.
Отвечая на вопрос, может ли Трамп на время перемирия отключить спутниковое наведение ракет и дронов ВСУ или Starlink, эксперт ответил отрицательно.
"Не думаю, что так будет. Еще раз напомню, что у Украины высокий рейтинг внутри США: 60% американцев поддерживают Киев и Зеленского. Поэтому вряд ли Трамп пойдет на принятие такого непопулярного среди американцев решения. Кроме того, оно будет заблокировано Конгрессом", — резюмировал Вайнер.
Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:40В космосе никто не услышит ядерный взрыв. Почему вам нужно знать, что происходит на орбите
06:30Все хотят Мировой войны, но ее не будет, уверен Чадаев
06:20Экономика Украины и война: Египет после Израиля и продажа ЗАЛК
06:06Между ролью арбитра и флюгера. Каринэ Геворгян о выгодах России на Ближнем Востоке и вызовах в Закавказье
06:00Как Британия обменяла "золотой код" Украины на старый хлам
05:50Всю Россию невозможно прикрыть системой ПВО, заявил политолог Безпалько
05:30Полгода — не раньше: Носков о реалистичных сроках решения дроновой проблемы
05:00"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая
04:30Знаем, чем и как сбивать: Громак о защите Калининграда от украинских БПЛА
04:15Глава МИД Кубы обвинил госсекретаря США во лжи
03:53Лавров и Рубио "сверили часы", а также обсудили Украину и Иран
03:25Грузовое судно CGM San Antonio было поражено в Персидском заливе крылатой ракетой
03:04Трамп заявил о приостановке "Проекта Свобода" и продолжении блокады Ормузского пролива
02:35Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:50Иран запустил новую систему регулирования прохода судов через Ормузский пролив
01:30Лавров обсудил с премьер-министром Катара ситуацию в Персидском заливе
01:08НАТО готовит захват Калининградской области. События 5 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:45В результате удара БПЛА по Джанкою в Крыму погибли пять мирных жителей
00:27Подразделения ВС РФ вошли в южные районы Константиновки. Итоговая сводка от канала Readovka за 5 мая
23:42Операция США "Эпическая ярость" против Ирана завершена, заявлено о переходе к проекту "Свобода"
Лента новостейМолния