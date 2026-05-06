"Перемирие на один день Зеленского не интересует": Вайнер о предложении на 9 мая
Владимира Зеленского не интересует перемирие на один день — он предлагал на все майские. Но если президент США Дональд Трамп решит, что это нужно, перемирие будет. В случае отказа у американского лидера есть рычаги давления
2026-05-06T05:00
Отключать спутниковое наведение и Starlink Трамп не станет: 60% американцев поддерживают Киев, Конгресс заблокирует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, существует версия, что Зеленский собирался нанести массированный удар по Москве, чтобы сорвать Парад Победы, а Путин, рассказав об этом Трампу, его обезоружил.
"Насколько я понимаю, Зеленский предлагал перемирие на все майские праздники или даже на целый месяц. Мир на один день его не интересует. Но, если Трамп решит, что это нужно и важно, то перемирие будет. Если в таком случае Зеленский откажется, то у американского лидера есть много рычагов давления на него", — пояснил Вайнер.
Отвечая на вопрос, может ли Трамп на время перемирия отключить спутниковое наведение ракет и дронов ВСУ или Starlink, эксперт ответил отрицательно.
"Не думаю, что так будет. Еще раз напомню, что у Украины высокий рейтинг внутри США: 60% американцев поддерживают Киев и Зеленского. Поэтому вряд ли Трамп пойдет на принятие такого непопулярного среди американцев решения. Кроме того, оно будет заблокировано Конгрессом", — резюмировал Вайнер.