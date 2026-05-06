Между ролью арбитра и флюгера. Каринэ Геворгян о выгодах России на Ближнем Востоке и вызовах в Закавказье

У нас по отношению к постсоветскому пространству странная политика, и дело даже не в отношении армян или азербайджанцев. Важно понимать, что здесь нам необходимо работать — тогда все получится и в Ближнем, и в Дальнем Зарубежье. А так — за нами наблюдает весь мир. И, конечно, в результате Запад осуществляет то, что называется "петля Анаконды".

2026-05-06T06:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян.— Каринэ Александровна, США попытались провести корабли через Ормузский пролив, на что Иран, посчитав это нарушением перемирия, сделал попытку ударить по американским военным кораблями, и по ОАЭ. Что нам ожидать дальше на этом направлении?— Укрепление позиций Ирана в макрорегионе Ближнего и Среднего Востока происходит постепенно. И, наверное, у иранцев терпения хватит. Им оно сейчас необходимо, чтобы выдержать натиск, остаточные удары со стороны США и Израиля — Трамп и Нетаньяху не захотят терять лицо, и какая-нибудь гадость у них в загашнике точно есть.Вооружений эти страны “нагнали” немало, в том числе и дополнительные поставки американского оружия идут в Израиль — значит готовят новую фазу войны против Ирана. Америке это необходимо, чтобы уйти, как говорится, “хлопнув дверью”.В это время, соответственно, распадаются Объединенные Арабские Эмираты, которые стали не очень-то объединенными. Например, эмират Шарджа собирается выйти из состава ОАЭ, а за ним могут последовать и другие участники. Иран получает серьезную и моральную поддержку от султаната Оман — крупное государство, второе по площади на Аравийском полуострове после Саудовской Аравии. То есть потихоньку-полегоньку — то одно, то другое.По всей видимости, внерегиональные страны уже не будут иметь возможности шантажировать [Иран], использовать разные рычаги давления на него. В результате, думаю, все наладится.— В Москве ранее прошла встреча Путина и министра иностранных дел Ирана Аракчи, а после состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, где были затронуты темы Ирана и Украины. Какова роль России сейчас в этом? Мы заинтересованы всем способами поддержать Иран как стратегического партнёра и помочь добиться ему поставленных целей?— У нас свой интерес — диверсификация и коммуникация.Во-первых, У России через Северный Ледовитый океан идёт Северный морской путь. Но нас интересует и движение по Меридиану: выйти через иранскую инфраструктуру к Индийскому океану, а оттуда легко попасть и в Африку — это близко.Во-вторых, наш военно-морской флот может находиться в иранских портах достаточно долгое время, если это понадобится; суда всегда смогут там дозаправиться, и так далее. Это удобно — раньше у России такой возможности не было.В-третьих, это выход к странам, которые принято называть государствами Глобального Юга (хотя сейчас уже непонятно, как их правильно называть), — в общем, к Югу от нас. Это для России важно, потому что является предотвращением опасности с Юга.То есть тут и экономические вопросы, тема контроля над коммуникациями. Ибо можно иметь сколько угодно товаров, но, если нет возможности двигать их по коммуникациям без требующих оплаты посредников, это становится дорого для страны. Как следствие возникает затоваренность, и так далее, и тому подобное. Такова реальная жизнь, связанная с материальной составляющей, с тем, что называется “экономика”.Таким образом, ясно, что России выгодно взаимодействие с Ираном, которое имеет стратегический характер. И Тегерану, в отличие от предшествующего периода, это тоже сегодня выгодно — во всех смыслах и даже не в среднесрочной, а долгосрочной перспективе.Россия — ядерная держава. У нас нет договора о стратегическом сотрудничестве с Израилем. Мы достаточно четко выражаем свою позицию и по Газе, и в отношении ударов по иранской школе. То есть мы можем стать арбитром [в конфликте Иран-Израиль-США] и вести переговоры.В данном случае в отношении Ирана у России нет никакого дипломатического лукавства. Так что, думаю, взаимодействие в этом плане получит развитие.— Еще одна злободневная тема. Ситуация в Закавказье. Ранее в СМИ прошла информация о том, что Ильхам Алиев заявил о "прекрасных возможностях" у Баку и Киева по совместному производству продукции Военно-промышленного комплекса. Теперь Никол Пашинян встречается с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. То есть публично Ереван делает всё, чтобы дистанцироваться от Москвы, а параллельно с этим просит снизить цены на ресурсы. Что вы обо всем этом думаете?— К сожалению, я вам не скажу ничего приятного по этой теме. Но, ситуация вокруг Армении — это ситуация, касающаяся и Азербайджана, и Грузии.Наша политика взаимодействия только с элитами на постсоветском пространстве привела к полному провалу там. Поэтому Армения здесь не исключение, и куда ей деваться, если все действуют подобным образом? Естественно, армянские власти, что говорится, обращаются в разные центры и “в разные корзины яйца раскладывают”.Но, считаю, что нельзя приравнивать друг к другу ситуации: когда Ильхам Алиев встречается с Зеленским и планирует с ним совместное производство вооружений, и то, что Никол Пашинян пожал руку Зеленскому. Пока так я это оцениваю.Кроме того, Россия не имеет кроме как через Иран военной логистики в Армению.С другой стороны, у меня вопрос, почему [Арменией] подписан так называемый документ о “коридоре Трампа” одновременно с Британией и с Францией? То есть с Британией — только декларация, а с Францией все достаточно громогласно сделано. Но у Франции тоже нет логистики, и она Армении, даже если захочет, не поможет — Турция, ближайший союзник Азербайджана в нынешних условиях, закроет эту дорогу.И все будет закрыто, и в Армению не попадёшь ни с одного конца. Поэтому — либо вы за “коридор Трампа”, либо вы с Францией. Уже все сказано, понимаете? Но пока я воспринимаю это [действия Армении] как политические метания или даже шизофрению — но не в плане осуждения, а в том, что это неосуществимо в реальности. В конце концов, Армения — независимое государство, и как хочет, пусть так и живет.Но, судя по реакции наших медиа, я вижу неравноценное отношение к постсоветском странам. То есть, Азербайджану можно говорить о производстве вооружений вместе с Украиной против нас. Вроде бы тот же Ильхам Алиев дружественно к нашему президенту относится, но и Зеленского обнимает. И так далее. Примеров много. [Если Азербайджан и Украина начнут совместно производить оружие и оно попадет на территорию России, то эта страна автоматически станет недружественной для РФ, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя в конце апреля ситуацию СМИ.]Поэтому главный вопрос, чего мы хотим? У нас по отношению к постсоветскому пространству какая-то странная политика, и дело даже не в отношении армян или азербайджанцев ко всему этому. Мы вроде бы работали с элитами, но к чему это привело? Чего конкретно мы хотим? Ответа нет.А ведь за всем происходящим наблюдают и в Эр-Рияде, и в Пекине, и в Нью-Дели. Об этом, помимо меня (хотя я стараюсь всегда быть очень политкорректной, но сейчас говорю откровенно), заявляют открыто ведущие специалисты нашего времени, такие как Александр Проханов, Александр Дугин и другие. Важно понимать, что нужно работать на постсоветском пространстве — тогда все получится и в Ближнем и Дальнем Зарубежье. За нами наблюдает весь мир, а мы… И, конечно, в результате Запад осуществляет то, что называется “петля Анаконды”. И как мы будем жить? Вопрос открытый.Еще больше на тему Армении и Европы — в материале Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности.

Анна Черкасова

