Лавров и Рубио "сверили часы", а также обсудили Украину и Иран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого "сверили часы" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Об этом вечером 5 мая сообщает МИД РФ
03:53 06.05.2026 (обновлено: 03:54 06.05.2026)
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого "сверили часы" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Об этом вечером 5 мая сообщает МИД РФ
"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер", — говорится в сообщении МИД.
Позже разговор руководителей внешнеполитических ведомств прокомментировал представитель госдепа Томми Пиготт.
"Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран", — заявил чиновник.
Подробнее о перипетиях российско-американских отношений в материале Анны Черкасовой - Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
