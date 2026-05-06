Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судить
2026-05-06T14:16
2026-05-06T15:03
Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судить

14:16 06.05.2026 (обновлено: 15:03 06.05.2026)
 
Суд рассмотрит уголовное дело сбежавшего из ВСУ насильника - командира учебной группы факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Об этом 6 мая сообщает Государственное бюро расследований Украины
ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира одной из учебных групп ХНУВС и направило обвинительный акт в суд.
Следователи установили, что фигурант на занятиях решил "проверить знания" подчиненного и применил насилие.
"Из-за недовольства ответом командир нанес несколько ударов кулаками по туловищу и голове курсанта. Впоследствии в коридоре продолжил избиение — повалил военнослужащего на колени и снова бил по голове. Свои действия сопровождал оскорблениями и унижениями", - рассказали в ГБР.
Потерпевший курсант получил легкие телесные повреждения. Командир же после начала уголовного производства оказывал давление на свидетелей. Он угрожал одному из них насилием за предоставленные показания.
"Впоследствии сержант сообщил руководству, что якобы вызван на допрос в ГБР, однако использовал это как повод самовольно покинуть место службы в условиях военного положения", - отметили в ведомстве.
Сержанта обвиняют в применении насилия военным должностным лицом в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины); угрозе насилию в отношении свидетеля с целью мести за ранее предоставленные показания (ст. 386 Уголовного кодекса Украины); самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины).
Дезертировавшему сержанту грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждалась видеозапись жестокого избиения подчинённого в 155-й ОМБр ВСУ "Анна Киевская" - подразделения ВСУ, сформированного во Франции и отметившегося массовым дезертирством. Пользователи соцсетей отметили, как командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов перед строем избивал связанного подчиненного ногами и предлагал ему в таком виде драться. По неофициальным данным, после избиения командир скандально известной бригады сбежал в "самоволку" ("СОЧ").
Накануне стало известно, что На позициях ВСУ обнаружены брошюры с пропагандой однополых браков*
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
