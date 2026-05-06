"Государство фактически умывает руки": мэр Киева пожаловался и попросил денег - 06.05.2026 Украина.ру
"Государство фактически умывает руки": мэр Киева пожаловался и попросил денег
Украинские власти не помогают Киеву решить проблемы энергетики и подготовиться к будущей зиме. Об этом 6 мая заявил киевский градоначальник Виталий Кличко
2026-05-06T12:25
"Государство фактически умывает руки": мэр Киева пожаловался и попросил денег

12:25 06.05.2026
 
Украинские власти не помогают Киеву решить проблемы энергетики и подготовиться к будущей зиме. Об этом 6 мая заявил киевский градоначальник Виталий Кличко
Высшее руководство Украины не уделяет должного внимания столице, констатировал градоначальник. По его мнению, власти Киева делают всё, что в их силах для подготовки к будущей зиме, а на уровне правительства постсоветской республики понимания ситуации нет и помощь не поступает.
"Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается. Министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5. Теперь, когда прошло время, государство фактически умывает руки. В министерстве заявили, что это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", - заявил мэр Киева.
Кличко попросил срочно 3 млрд гривен, а общую сумму необходимого на подготовку киевской энергетики обозначил в три раза больше этой суммы.
До этого киевские чиновники сообщали о разрушениях на трёх киевских ТЭЦ. Ещё ранее мэр Киева публично обвинил Владимира Зеленского в игнорировании проблем столицы Украины.
