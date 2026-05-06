Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой
2026-05-06T13:25
Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой

13:25 06.05.2026
 
После саммита европейских лидеров в Ереване президент Франции отправляется в турне по странам Африки, намереваясь укрепить связи с бывшими французскими колониями. Об этом 6 мая сообщила газета Le Figaro
Пресс-служба президента Франции анонсировала визит Эммануэля Макрона в страны Африки.
"Главная цель — продемонстрировать и укрепить возобновившееся партнерство со странами Африки", — сказано в официальном сообщении.
Макрон начнет новое турне по Африке в субботу в рамках саммита Африка-Франция в Кении - впервые в англоязычной стране, выразившей решительную ориентацию на инвестиции.
Мероприятие состоится 11 и 12 мая в Найроби под девизом "Африка вперед". Оно станет также первым саммитом под эгидой президента Франции, который соберет вместе глав государств и правительств других африканских стран с момента его прихода к власти в 2017 году.
Предыдущий саммит состоялся в Монпелье в 2021 году. Французская газета отметила, что он "прошел только с участием африканского гражданского общества на фоне ухудшения отношений со многими бывшими франкоязычными колониями на континенте".
Макрон объявил о конце "Франсафрики", её тайных практиках и сетях влияния, унаследованных от колониализма, напомнила газета. В публикации также отмечено, что отношения Франции со многими странами, особенно в Сахеле, ухудшились и даже были разорваны.
Во время турне Макрона ожидаются большая встреча французских и африканских бизнес-лидеров, а также важные заявления - как от французских компаний в Африке, так и от компаний, работающих в других регионах.
Это станет центральной темой первого дня мероприятия - понедельника, посвященного бизнес-форуму, а также другим сессиям, посвященным спорту, возвращению культурных артефактов африканским странам и обмену студентами. Вторник будет более формальным днем ​​с участием других лидеров, но экономика и инвестиции останутся "основными темами ", заверили в Елисейском дворце.
Перед поездкой в ​​Кению французский лидер в субботу посетит Египет, где он и его коллега Абдель Фаттах ас-Сиси планируют торжественно открыть Франкоязычный университет Сенгор в Александрии.В воскресенье Макрон прибудет в Найроби на переговоры к кенийскому президенту Уильяму Руто "который стал ключевым союзником в ряде французских инициатив, особенно тех, которые направлены на реформирование глобальной финансовой системы", отметила французская газета.
В среду, 13 мая, президент Франции отправится в Эфиопию для своего первого визита в штаб-квартиру Африканского союза в Аддис-Абебе. Он проведет трехстороннюю встречу с председателем Комиссии Африканского союза, президентом Джибути Махамудом Али Юссуфом, генсеком ООН Антонио Гутеррешем и с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
Накануне, 4–5 мая в Ереване состоялись 8-й саммит Европейского политического сообщества и 1-й саммит Армения—ЕС. Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура "Богема" на государственном ужине в Ереване, аккомпанировал ему премьер-министр Армении Никол Пашинян. Макрон похвалил Пашиняна за отдаление от России, провёл переговоры с Владимиром Зеленским и другими политиками из бывшего СССР.
