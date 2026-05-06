https://ukraina.ru/20260506/makron-posle-vstrechi-s-postsovetskimi-liderami-otpravlyaetsya-ukreplyat-partnrstvo-s-afrikoy-1078657882.html

Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой

Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой - 06.05.2026 Украина.ру

Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой

После саммита европейских лидеров в Ереване президент Франции отправляется в турне по странам Африки, намереваясь укрепить связи с бывшими французскими колониями. Об этом 6 мая сообщила газета Le Figaro

2026-05-06T13:25

2026-05-06T13:25

2026-05-06T13:25

новости

африка

франция

эммануэль макрон

никол пашинян

антониу гутерреш

оон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/06/1078657385_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_2d0a84b55d80f0ff6f394ac849b0cb9e.jpg

Пресс-служба президента Франции анонсировала визит Эммануэля Макрона в страны Африки. "Главная цель — продемонстрировать и укрепить возобновившееся партнерство со странами Африки", — сказано в официальном сообщении. Макрон начнет новое турне по Африке в субботу в рамках саммита Африка-Франция в Кении - впервые в англоязычной стране, выразившей решительную ориентацию на инвестиции.Мероприятие состоится 11 и 12 мая в Найроби под девизом "Африка вперед". Оно станет также первым саммитом под эгидой президента Франции, который соберет вместе глав государств и правительств других африканских стран с момента его прихода к власти в 2017 году. Предыдущий саммит состоялся в Монпелье в 2021 году. Французская газета отметила, что он "прошел только с участием африканского гражданского общества на фоне ухудшения отношений со многими бывшими франкоязычными колониями на континенте".Макрон объявил о конце "Франсафрики", её тайных практиках и сетях влияния, унаследованных от колониализма, напомнила газета. В публикации также отмечено, что отношения Франции со многими странами, особенно в Сахеле, ухудшились и даже были разорваны. Во время турне Макрона ожидаются большая встреча французских и африканских бизнес-лидеров, а также важные заявления - как от французских компаний в Африке, так и от компаний, работающих в других регионах. Это станет центральной темой первого дня мероприятия - понедельника, посвященного бизнес-форуму, а также другим сессиям, посвященным спорту, возвращению культурных артефактов африканским странам и обмену студентами. Вторник будет более формальным днем ​​с участием других лидеров, но экономика и инвестиции останутся "основными темами ", заверили в Елисейском дворце. Перед поездкой в ​​Кению французский лидер в субботу посетит Египет, где он и его коллега Абдель Фаттах ас-Сиси планируют торжественно открыть Франкоязычный университет Сенгор в Александрии.В воскресенье Макрон прибудет в Найроби на переговоры к кенийскому президенту Уильяму Руто "который стал ключевым союзником в ряде французских инициатив, особенно тех, которые направлены на реформирование глобальной финансовой системы", отметила французская газета.В среду, 13 мая, президент Франции отправится в Эфиопию для своего первого визита в штаб-квартиру Африканского союза в Аддис-Абебе. Он проведет трехстороннюю встречу с председателем Комиссии Африканского союза, президентом Джибути Махамудом Али Юссуфом, генсеком ООН Антонио Гутеррешем и с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.Накануне, 4–5 мая в Ереване состоялись 8-й саммит Европейского политического сообщества и 1-й саммит Армения—ЕС. Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура "Богема" на государственном ужине в Ереване, аккомпанировал ему премьер-министр Армении Никол Пашинян. Макрон похвалил Пашиняна за отдаление от России, провёл переговоры с Владимиром Зеленским и другими политиками из бывшего СССР.Больше новостей дня представлено в обзоре Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Хроника событий на утро 6 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

африка

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, африка, франция, эммануэль макрон, никол пашинян, антониу гутерреш, оон, ес