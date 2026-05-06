ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО

Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа для ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации военных, сообщили в Минобороны РФ, передает 6 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-06T14:50

"Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в материале ведомства.🟥 Российские дроны "Герань" атакуют вражеские объекты в Харькове.🟥 Россияне продолжают расширять зону контроля в районе Северного Песчаного на Купянском направлении, сообщает военный блогер Анатолий Радов. Продолжаются бои на окраинах Ковшаровки и Купянска-Узлового.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Святогорска. За сутки противник провел три безуспешных контратаки, отражая их россияне уничтожили до 15 боевиков.🟥 Массированный налет дронов ВСУ на город атомщиков Запорожской АЭС Энергодар продолжается в среду, сообщил глава администрации города Максим Пухов.ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации, указывал ранее в среду Пухов. Город также был атакован дронами во вторник, ранения получила мирная жительница.🟥 Два мирных жителя Херсонской области погибли от ударов ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.

