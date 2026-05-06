ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО - 06.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260506/vs-rf-nanesli-udary-po-tsekham-sborki-bpla-i-skladam-goryuchego-vsu-novosti-svo-1078660509.html
ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО
ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО - 06.05.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО
Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа для ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации военных, сообщили в Минобороны РФ, передает 6 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-06T14:50
2026-05-06T14:56
сво
спецоперация
россия
энергодар
харьков
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_079fe0275f472c8422fc412fd691eddf.jpg
"Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в материале ведомства.🟥 Российские дроны "Герань" атакуют вражеские объекты в Харькове.🟥 Россияне продолжают расширять зону контроля в районе Северного Песчаного на Купянском направлении, сообщает военный блогер Анатолий Радов. Продолжаются бои на окраинах Ковшаровки и Купянска-Узлового.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Святогорска. За сутки противник провел три безуспешных контратаки, отражая их россияне уничтожили до 15 боевиков.🟥 Массированный налет дронов ВСУ на город атомщиков Запорожской АЭС Энергодар продолжается в среду, сообщил глава администрации города Максим Пухов.ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации, указывал ранее в среду Пухов. Город также был атакован дронами во вторник, ранения получила мирная жительница.🟥 Два мирных жителя Херсонской области погибли от ударов ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
россия
энергодар
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_dcd1aebe1d9759b4b1ce131b4df31826.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, энергодар, харьков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс
СВО, Спецоперация, Россия, Энергодар, Харьков, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Запорожская АЭС

ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО

14:50 06.05.2026 (обновлено: 14:56 06.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа для ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации военных, сообщили в Минобороны РФ, передает 6 мая телеграм-канал Украина.ру
"Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - говорится в материале ведомства.
🟥 Российские дроны "Герань" атакуют вражеские объекты в Харькове.
🟥 Россияне продолжают расширять зону контроля в районе Северного Песчаного на Купянском направлении, сообщает военный блогер Анатолий Радов. Продолжаются бои на окраинах Ковшаровки и Купянска-Узлового.
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Святогорска. За сутки противник провел три безуспешных контратаки, отражая их россияне уничтожили до 15 боевиков.
🟥 Массированный налет дронов ВСУ на город атомщиков Запорожской АЭС Энергодар продолжается в среду, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации, указывал ранее в среду Пухов. Город также был атакован дронами во вторник, ранения получила мирная жительница.
🟥 Два мирных жителя Херсонской области погибли от ударов ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияЭнергодарХарьковВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУкраина.руЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:09Украинский пограничник пытался сбежать за взятку
14:54ВС РФ форсировали Северский Донец севернее агломерации Славянска и Краматорска
14:50ВС РФ нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ. Новости СВО
14:34Выяснилось, кто командовал нападением БПЛА ВСУ на мирных жителей в Чебоксарах
14:23Украинский сторожевой корабль "Подолье" уничтожен ударом ВС РФ в Одесском порту
14:16Дезертировавшего командира учебной группы ВСУ будут судить
14:16Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ пожертвуют Константиновкой, чтобы не потерять Славянск и Краматорск
14:00Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 мая
13:56Зеленский сорвал "режим прекращения огня" и обвинил Россию
13:38Немецкий тоталитарный либерализм. Причем здесь Третий рейх и Украина
13:33Власти Армении обсудили с Зеленским "бесценный украинский опыт"
13:25Макрон после встречи с постсоветскими лидерами отправляется укреплять партнёрство с Африкой
13:13ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Новости СВО
13:08Что будет, если украинские дроны прилетят В Москву на парад 9 мая. Мнения украинских экспертов
13:036 мая 2026 года, утренний эфир
12:30Захарова назвала удары ВСУ по Джанкою актом терроризма. Главные новости к этому часу
12:25"Государство фактически умывает руки": мэр Киева пожаловался и попросил денег
12:01Сибига обвинил Россию в "срыве перемирия"
11:36Скоропостижный конец "Свободы". Трамп опровергает Рубио и пасует перед Ираном
11:28Пашинян поздравил армян с изменением географического положения
Лента новостейМолния