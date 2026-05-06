Скоропостижный конец "Свободы". Трамп опровергает Рубио и пасует перед Ираном

Война с Ираном окончательно завела американскую администрацию в стратегический тупик – до такой степени, что ведущие руководители Соединенных Штатов Америки запутались в своих планах и операциях, комично опровергая слова друг друга

2026-05-06T11:36

Государственный секретарь США Марко Рубио наконец-то выступил перед широкой публикой, попытавшись сформулировать задачи вялотекущего конфликта с Ираном. Последний месяц он в буквальном смысле слова прятался от журналистов, чтобы не комментировать провальную кампанию в Персидском заливе и отмежеваться от ее неутешительных результатов – справедливо полагая, что иранская авантюра может поставить крест на его президентских амбициях. Хотя при этом у Рубио нашлось время выступить в качестве музыкального диджея на свадьбе своих друзей.Госсекретаря вытащили под телекамеры только после того, как пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт отказалась выходить к прессе под предлогом приближающихся родов. Потому что она устала каждый раз повторять нелепые заявления о блестящей победе американского оружия над Ираном и отвечать на сакраментальный вопрос репортеров: "Куда подевался Рубио?"Появившийся перед журналистами глава Госдепа тоже не смог сказать ничего вразумительного. Он повторял надоевшие пропагандистские мантры, утверждая, что нападение на Исламскую Республику достигло поставленных целей. Рубио объявил, что операция "Эпическая ярость" формально завершена. Но так и не смог внятно объяснить, чего добились в войне с Ираном американцы – за исключением того, что иранские войска установили свой контроль над Ормузом."Глава Государственного департамента США Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. Можно констатировать, что ни одной из стратегических целей США в рамках этой операции достичь не смогли. Иран не капитулировал. Сменить правительство не удалось. Иран сохранил запасы обогащенного урана. Иран продолжает поддержку "Оси сопротивления". Иран не отказался от ракетной и беспилотной программы. При этом Иран еще и получил под свой контроль Ормузский пролив. Обещали эпическую ярость, а в итоге мелко нагадили в проливе", – пишет о промежуточных итогах американо-израильской агрессии эксперт Борис Рожин.Эксперты видели в завершении американской операции нехитрый тактический прием. Президент США не имеет права вести войну больше двух месяцев без одобрения Конгресса, где против Дональда Трампа бунтуют даже республиканцы. И никто не собирается предоставлять ему право продолжать эту войну дальше."Конгрессмены имеют все меньше желания хоть как-то ассоциироваться с непопулярной войной в Иране. Лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн впервые демонстративно бросил вызов Белому дому. Он отказался выставлять на голосование билль о продлении военных полномочий Трампа. Для республиканцев голосовать за продолжение авантюры с Ираном де-факто означает подписывать себе смертный приговор на скорых выборах в Конгресс", – констатирует американист Малек Дудаков.В Белом доме решили провести ребрендинг затянувшегося конфликта, чтобы продолжать его дальше под новым названием – делая вид, что отныне это какая-то другая обнулившаяся война.Американская администрация объявила, что "Эпическую ярость" сменит операция "Проект Свобода", представляющая собой очередную попытку разблокировать проход через Ормузский пролив.Рубио битый час рассказывал о благородном значении новой миссии, которая должна защитить от иранцев международное судоходство – умалчивая о том, что блокада пролива является прямым результатом американского нападения на Иран. Он рассказал, что Пентагон намерен задействовать в "Проекте Свобода" порядка 15 тысяч военных, ракетные эсминцы и сотни боевых самолетов, которые намерены подавить военно-морские силы Исламской Республики – обещая воевать с Ираном вплоть до победы.Но сразу после этого Трамп опубликовал в соцсети Truth Social неожиданный пост, сообщив о том, что едва начавшаяся "Свобода" стоит на паузе – чтобы не мешать переговорному процессу с Ираном. Это дезавуировало слова Рубио, поставив госсекретаря в неловкое положение. А западные аналитики увидели в такой ситуации очевидные проблемы в коммуникации между представителями американского руководства, которые не способны согласовать между собой оперативные задачи и даже не могут скоординировать заявления перед прессой.Реакция президента США выглядит закономерной – потому что пресловутый "Проект Свобода" забуксовал прямо со старта, усугубляя положение, в которое попала сегодня команда Трампа.В Пентагоне торжественно заявили, что американские эсминцы прошли через акваторию Ормуза и даже провели через него несколько гражданских судов, утопив при этом катера Корпуса стражей исламской революции. Но в Тегеране опровергли утверждения Пита Хегсета. По данным иранского командования, американские корабли обстреляли случайно попавшие под руку мирные суда, после чего повернули обратно в море, опасаясь атаки иранских БПЛА. И вскоре стало известно, что американцы действительно атаковали два гражданских катера, которые следовали из порта в соседнем Омане.Таким образом, Вашингтон снова уличили в попытке дезинформации. Однако она не принесла Дональду Трампу никакой выгоды – потому что мировые биржи не поверили новостям о разблокировании Ормузского пролива, и цены на нефть по-прежнему не демонстрируют сколько-нибудь значительного снижения.Арабские монархии Персидского залива испугались очередной эскалации разорительного для них конфликта. Судя по сообщениям ближневосточных блогеров, эти государства оказывают дипломатическое давление на Белый дом, действуя через Пакистан, выступающий в роли политического посредника между Ираном и США. Трампу пришлось признать, что операцию "Проект Свобода" заморозили после предостережений со стороны Исламабада – потому что американские телодвижения в Персидском заливе грозят окончательно похоронить переговорный процесс с иранцами. И в этой ситуации он явно не думал об ущербе для репутации потерявшего лицо Марко Рубио.США не в состоянии остановить войну, которую они неосмотрительно развязали в расчете на быструю и легкую победу путем блицкрига. Пентагон не может нанести Исламской Республике убедительное военное поражение, а попытка удушить Иран морской блокадой тоже не приносит ожидаемых результатов – поскольку иранская нефть продолжает поступать на мировые рынки через границу с тем же Пакистаном, в железнодорожных и автомобильных цистернах.Судя по всему, судьба этого конфликта будет решаться не в Америке, а в Китае, куда прилетел сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он встретится с китайским руководством в преддверии визита Дональда Трампа, который приедет в Пекин 14 мая – на фоне фактического провала своей военной кампании.И все идет к тому, что президенту США придется обращаться к Си Цзиньпину с просьбой о дипломатическом одолжении – чтобы как-то договориться с иранцами, выпутавшись из вязкой трясины ближневосточного кризиса.О ситуации в Персидском заливе - в статье: Энергетические войны: ОАЭ вышли из нефтяных картелей, а Китай ввёл "контрсанкции" против компаний США.

Александр Сокуренко

