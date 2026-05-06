Украина пыталась обмануть Shamanа, нацисты наплевали на Зеленского. Хроника событий на 14.00 6 мая

Украинские мошенники активизировались перед Днем Победы: они атакуют не только пожилых людей, но и лидеров общественного мнения. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз о серьезнейших экономических проблемах, с которыми в ближайшие недели столкнется ЕС. Нацисты игнорируют режим "тишины" объявленный Киевом

2026-05-06T14:00

Украинские мошенники атаковали Соловьева и ShamanаРоссийские медийные персоны подверглись скоординированной атаке украинских мошенников, сообщили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).В частности, целями мошенников стали Владимир Соловьев, Денис Майданов, Джиган и Shaman, передает РИА "Новости"."В преддверии девятого мая фиксируется рост активности телефонных мошенников, действующих с территории Украины. И такие атаки становятся персонализированными, направленными на публичных людей", – говорится в сообщении.Пранкеры добавили, что специалистам удалось перехватить несколько адресованных медийным персонам звонков. Основная задача злоумышленников - провоцирование паники с использованием лидеров общественного мнения и их аудитории.В ближайшее время подобные попытки оказать давление могут значительно участиться, считают Вован и Лексус. Они пояснили, что при общении мошенники часто выдают себя за сотрудников различных государственных служб и ведомств.Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дня Победы злоумышленники обзванивают пожилых людей с ложными обещаниями вручения памятных наград. МВД России зафиксировало основной поток телефонного мошенничества с территории Украины."Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 Мая", – заявила эксперт Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.По ее словам, теперь преступники используют более изощренные и психологически выверенные методы обмана."Для убедительности аферисты называют конкретные этажи и кабинеты для фиктивного вручения. Главной целью обмана является получение паспортных данных и СНИЛС для входа на портал "Госуслуги"", - пояснила эксперт.Получив контроль над аккаунтом, злоумышленники похищают сбережения и оформляют кредиты от имени жертвы. Кроме того, преступники могут представляться социальными работниками, чтобы выманить реквизиты банковских карт под предлогом начисления праздничных выплат.Кирилл Дмитриев предсказал Европе жесткие потрясенияГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал западные публикации о том, что из-за авиационного кризиса в мае было отменено 12 тысяч перелетов."Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жестких потрясений в других секторах", - предрек Дмитриев с соцсети Х.По его словам, события на Ближнем Востоке отрицательно сказываются на экономической обстановке в мире. Все народы вскоре будут подвержены масштабному кризису. Такого энергетического коллапса еще не было в истории.Также глава РФПИ предупредил, что Европу ожидают очень тяжёлые времена. Причина — разрыв отношений с Россией в энергетике и другие решения европейских властей."Разрыв ЕС с российским энергетическим союзом и другие недальновидные идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы", — говорится в публикации.Александр Кнобель, директор Центра исследования международной торговли РАНХиГС, заявил порталу vbr.ru:"В долгосрочной перспективе влияние дорогой нефти на мировой кризис может оказаться решающим, загнав экономику в рецессию. Китай и США перестанут покупать нефть по 130–150 долларов, снизится торговля, упадёт спрос на многие товары".Эксперт добавил, что степень влияния внешних шоков на российскую экономику сейчас несколько снизилась по сравнению с нулевыми или десятыми годами. "Глобальные потрясения нас стороной не обойдут, но катастрофического влияния на инфляцию и уровень жизни они не окажут", - заявил эксперт.Военная хроникаРоссийские средства ПВО сбили за сутки 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в ведомстве.Также, по данным Минобороны, общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1125 военных.В зоне группировки "Север" противник потерял до 210 солдат, в зоне группировки "Запад" - свыше 180. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили до 130 и до 290 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 280 солдат в зоне группировки "Восток" и более 35 - в зоне ответственности группировки "Днепр".Украинские вооруженные формирования устраивают провокации по всей линии фронта, несмотря на объявленное главой киевского режима Владимиром Зеленским "перемирие". Об этом в эфире "Первого канала" сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Я сейчас нахожусь на территории группировки "Запад". И на всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады. В том числе третья бригада запрещенной в России террористической организации "Азов"", - сказал Кимаковский.Напомним, Украина в ответ на перемирие, вводимое Россией на период 8-9 мая, объявила о режиме тишины, который должен был начать действовать в 00:00 мск 6 мая.

Никита Миронов

