https://ukraina.ru/20260504/ekologiya-ne-pri-chem-gromak-o-tom-zachem-zapad-podnimaet-khimicheskoe-oruzhie-80-letney-davnosti-1078579846.html

Экология не при чем: Громак о том, зачем Запад поднимает химическое оружие 80-летней давности

Экология не при чем: Громак о том, зачем Запад поднимает химическое оружие 80-летней давности - 04.05.2026 Украина.ру

Экология не при чем: Громак о том, зачем Запад поднимает химическое оружие 80-летней давности

Окно в Европу, прорубленное Петром I, захлопнулось — осталась форточка, которую охраняет Балтийский флот. НАТО готовит хитрую блокаду: поднять со дна моря затопленные 80 лет назад отравляющие вещества. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак

2026-05-04T16:00

2026-05-04T16:00

2026-05-04T16:00

новости

запад

ссср

сша

петр i

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101999/81/1019998155_0:100:3086:1836_1920x0_80_0_0_d4e891f882422e4fa46dc0a2fbd837eb.jpg

По словам эксперта, угроза тотальной экономической блокады, военного вторжения и внутренней дестабилизации никуда не делась и будет только нарастать. Мудрецы из НАТО разрабатывают вариант морской блокады более хитрым способом.Эксперт подробно объяснил суть проблемы. В 1946 году СССР, США и Британия подписали секретное соглашение о трофейных химических боеприпасах, которых было больше 300 тысяч. Американцы и британцы затопили свои в проливах Скагеррак и Каттегат, а СССР разбросал свои у себя.В 1990-е годы встал вопрос об экологии — рыба дохла, люди болели. Россия предлагала закрыть захоронения саркофагом, но все уперлось в деньги и заглохло."И спустя четверть века США и Запад, которые до этого не учли нашу позицию, вдруг решили действовать самостоятельно. Думаете, их экология волнует? Ничего подобного. Они ищут повод перекрыть нам каналы, которыми идет снабжение Калининграда", — заявил Громак.Эксперт резюмировал, что посмотрим, чем это закончится."К сожалению, мы пока только одними заявлениями отделываемся", — сказал Громак.Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.

запад

ссср

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, ссср, сша, петр i, нато, украина.ру