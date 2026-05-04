Экология не при чем: Громак о том, зачем Запад поднимает химическое оружие 80-летней давности
2026-05-04T16:00
По словам эксперта, угроза тотальной экономической блокады, военного вторжения и внутренней дестабилизации никуда не делась и будет только нарастать.
Окно в Европу, прорубленное Петром I, захлопнулось — осталась форточка, которую охраняет Балтийский флот. НАТО готовит хитрую блокаду: поднять со дна моря затопленные 80 лет назад отравляющие вещества. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак
По словам эксперта, угроза тотальной экономической блокады, военного вторжения и внутренней дестабилизации никуда не делась и будет только нарастать. Мудрецы из НАТО разрабатывают вариант морской блокады более хитрым способом.
"Они достали из пыльных шкафов документы о затопленных 80 лет на дне Балтийского моря отравляющих веществах и готовят экспедицию, чтобы их поднять", — рассказал Громак.
Эксперт подробно объяснил суть проблемы. В 1946 году СССР, США и Британия подписали секретное соглашение о трофейных химических боеприпасах, которых было больше 300 тысяч. Американцы и британцы затопили свои в проливах Скагеррак и Каттегат, а СССР разбросал свои у себя.
В 1990-е годы встал вопрос об экологии — рыба дохла, люди болели. Россия предлагала закрыть захоронения саркофагом, но все уперлось в деньги и заглохло.
"И спустя четверть века США и Запад, которые до этого не учли нашу позицию, вдруг решили действовать самостоятельно. Думаете, их экология волнует? Ничего подобного. Они ищут повод перекрыть нам каналы, которыми идет снабжение Калининграда", — заявил Громак.
Эксперт резюмировал, что посмотрим, чем это закончится.
"К сожалению, мы пока только одними заявлениями отделываемся", — сказал Громак.
Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.
