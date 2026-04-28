https://ukraina.ru/20260428/epidemiyu-yaschura-zamalchivayut-na-ukraine-1078408627.html

Эпидемию ящура замалчивают на Украине

Украинские ветеринарные службы отчитываются о стабильной ситуации с вирусными инфекциями в стране, а власть замалчивает эпидемию ящура. Об этом сообщает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-28T18:36

новости

украина

житомирская область

украина.ру

санитария

животноводство

болезни животных

защита животных

ящур

эпидемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101073/65/1010736555_156:0:3797:2048_1920x0_80_0_0_40c012225e08c88afd093434fbce59b8.jpg

В начале марта глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отчитался о стабильной эпизоотической ситуации на Украине и недопущении на территорию страны вирусных заболеваний животных, в частности - ящура. А потому массовый мор животных в ГП "Рыхальское" на Житомирщине стал для украинских СМИ и правоохранителей запретной темой, пишут украинские оппозиционные каналы.Полицейские, которые приезжают на вызовы обеспокоенных жителей, раз за разом ничего не находят. Крестьяне сами обнаружили скотомогильник, куда, по их словам, ещё с зимы сбрасывали туши погибших от ящура животных.Ящур чрезвычайно опасное (в том числе и для человека) вирусное заболевание. Если его "замалчивать", что сейчас и происходит в Житомирской области, то вирус очень быстро начнёт поражать не только крупный рогатый скот, но и свиней, овец, коз и других парнокопытных. Эпидемия, как пожар, может стремительно распространиться на другие регионы.Аналитики уже бьют тревогу — Украине грозит продовольственный кризис в следствии удорожания энергоресурсов, топлива и удобрений. Теперь к этому добавится ещё и ящур.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожар в Туапсе тушит глава МЧС. ОПЕК разваливается. Финляндия хочет диалога с Россией. Итоги 28 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

