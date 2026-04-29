Украинцам придётся платить за евроинтеграцию из своего кармана. Хроника событий на утро 29 апреля

Европа ставит Украине новые унизительные условия. Британия призывает США помочь с обеспечением Киева. Война на Ближнем Востоке переходит в затяжную фазу

2026-04-29T10:40

Европейский союз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине части кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Речь идет о сумме 8,4 миллиарда евро, которую Киев ожидает получить в текущем году. Как пишет Bloomberg, эти средства могут быть выделены только при выполнении украинской стороной дополнительных требований. В частности, обсуждается привязка выплат к введению "непопулярных налоговых изменений для бизнеса". Ранее агентство Reuters сообщало, что аналогичную сумму помощи Европейский союз готов предоставить Киеву только после введения Украиной налога на посылки стоимостью до 150 долларов. Кроме того, с Международным валютным фондом обсуждается введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. Напомним, что ранее Венгрия и Словакия уже блокировали выделение кредита Киеву, требуя от украинских властей гарантий возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что доверие к Украине подорвано, и не исключал, что Киев вновь остановит поставки даже после разблокировки финансирования. Между тем король Великобритании Карл III, выступая в Конгрессе США, призвал к поддержке Украины. "После событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые задействовало статью 5, а Совет Безопасности ООН выступил единым фронтом перед лицом террора, мы вместе ответили на этот вызов. Плечом к плечу мы прошли 2 мировые войны, холодную войну, Афганистан и другие эпизоды, определившие нашу общую безопасность. Сегодня необходимы решительные действия для защиты Украины и самых отважных людей", — заявил он. Ранее администрация президента США Дональда Трампа остановила помощь Украине и предлагает Киеву вывести войска из Донбасса для заключения мира. При этом, судя по данным СМИ, Трамп убеждает Европу тоже принять эти условия, чтобы избежать прямой войны с Россией.Война на Ближнем Востоке сегодня Дональд Трамп решил не возобновлять масштабные бомбардировки Ирана, как обещал ранее, а продолжить морскую блокаду судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным издания, американский лидер счел этот вариант менее рискованным, чем возвращение к активным ударам, но при этом позволяющим избежать полного выхода Соединенных Штатов из конфликта. Трамп уже отдал приказ американскому флоту готовиться к длительной блокаде, что фактически означает переход войны в затяжную фазу. Напомним, что Тегеран также удерживает пролив закрытым для прохождения большинства грузов. Таким образом, обе стороны продолжают противостояние, не прибегая к прямой военной эскалации, но и не снимая блокадных ограничений. Ранее Иран предлагал США трехэтапную формулу переговоров, однако Вашингтон, судя по всему, не готов к компромиссу на условиях Тегерана. Продление блокады и переход к "войне на истощение" создают серьезные риски для мировой экономики, поскольку Ормузский пролив является ключевой транспортной артерией, через которую проходит около 20 процентов мировых поставок нефти. Газета The Wall Street Journal 18 апреля сообщила о расколе внутри Ирана из-за решения по Ормузскому проливу. Отмечается, что заявление министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи возмутило представителей КСИР. На следующий день после объявления о свободном судоходстве иранские военные обстреляли по меньшей мере два судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 20:00 мск 28 апреля до 07:00 мск 29 апреля. Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей, а также над Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении освобожден населенный пункт Ильиновка.Бои продолжаются в Долгой Балке, идет охват города Константиновка. Российские подразделения закрепляются на западной части города, на восточной стороне продолжаются тяжелые бои в частном секторе. На Запорожском направлении украинские формирования предпринимают штурмовые действия у Приморского и Степногорска. Российские войска наносят удары по тылам противника за рекой Конкой. Бои продолжаются на линии Чаривное — Гуляйпольское, а также у Верхней Терсы и Воздвижевки. На Северском направлении идут тяжелые бои у Рай-Александровки и на ее окраинах. Российские подразделения оказывают давление в районах Калеников и Кривой Луки. На Добропольском направлении противник подтянул резервы. Бои продолжаются у Сергеевки, Новоалександровки и Василевки. В Белицком украинские формирования предпринимают контратаки, российские подразделения наращивают силы для дальнейшего продвижения. На Харьковском направлении освобождены Землянки. Российские войска расширяют буферную зону вдоль реки Волчья. Бои продолжаются у населенных пунктов Покаляное, Караичное и Охримовка.

Кристина Черкасова

