Виктор Кибенок: донбасская закалка героя. К 40-летию катастрофы на ЧАЭС
© Фото : Открытый источникПожарный Виктор Кибенок
© Фото : Открытый источник
Сорок лет назад в ночь на 26 апреля 1986 года лейтенант Виктор Кибенок вместе с подчинёнными из Военизированной пожарной части № 6 города Припять оказался в числе первых, кто встал на пути вышедшей из повиновения ядерной стихии
Мало кто знает, что профессиональное становление одного из трёх Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания за ликвидацию аварии, неразрывно связано с Донбассом. В Луганске, а тогда – в Ворошиловграде, Виктор Кибенок около года занимался на курсах подготовки младшего начальствующего состава пожарной охраны. Позднее, будучи курсантом Черкасского пожарно-технического училища, был распределён на двухмесячную преддипломную практику в граничащий с Донецком Червоногвардейский район Макеевки. Для человека, шагнувшего в бессмертие в возрасте двадцати трёх лет, тринадцать месяцев – солидная часть жизни.
Верность призванию
Большая честь родителям, если дети захотят унаследовать их дело. Виктор, сын офицера пожарной охраны Николая Кибенка, нёсшего службу в Иванковском районе Киевской области, решил пойти по стопам отца. Юношеское стремление к романтике, если и сыграло роль, то далеко не ведущую: труд укротителя огненной стихии в семье был знаком не понаслышке.
В 1981 году после окончания школы Виктор Кибенок подал документы в Львовское пожарно-техническое училище, но не прошёл по конкурсу, а отбор был серьёзный. Тем более, что предпочтение отдавалось уже отслужившим на подводных лодках, в частях химзащиты и ракетных войсках, получившим навыки работы с изолирующим противогазом: система регенерации воздуха в приборе содержит крайне опасные в обращении и не прощающие ошибок компоненты. Кроме того, такие люди уже имели практику запредельных физических нагрузок: попробуйте в полном снаряжении пробежать хотя бы сотню метров неся на себе раздвижную лестницу и одновременно раскатывая рукав. А ещё нужно было уметь преодолеть инстинкт самосохранения ради спасения жизни других: неслучайно первоочередным правом поступления пользовались уже приобретшие нужный жизненный опыт.
Но юноша оказался не из тех, кто сдаётся перед трудностями и поступил рядовым бойцом в невоенизированную пожарную часть.
Не всем нашим читателям известна структура пожарной охраны МВД СССР, тем более что она отличается от таковой в МЧС России, поэтому нужно сделать небольшое отступление. Основными видами частей были военизированные – ВПЧ и невоенизированные – НПЧ, ещё называемые профессиональными. Первые создавались в крупных городах и на промышленных объектах с высокой вероятностью возникновения высококатегорийных пожаров. Высший ранг среди них имели самостоятельные военизированные пожарные части – СВПЧ, являвшиеся неким аналогом армейских подразделений, имевших статус отдельных: в их ведении находились территории с большим количеством предприятий тяжёлой индустрии. НПЧ создавались в небольших городах, посёлках и сельских районах, служивший в них неаттестованный гражданский персонал носил форму синего цвета, а вместо погон ему полагались успевшие позабыться те самые довоенные петлицы с треугольниками, кубиками и "шпалами".
Оттуда Виктор Кибенок был направлен в Ворошиловград курсы подготовки младшего начсостава. Там оказался в числе лучших и получил право зачисления в Черкасское пожарно-техническое училище сразу на второй курс.
Экзамен на зрелость
Когда в 2006 году готовил подборку материалов для "Донецкого кряжа" к двадцатилетию Чернобыльской трагедии, удалось разыскать нескольких однокурсников Виктора Кибенка. Один из них – Игорь Поваляев – тогда возглавлял пожарную охрану в Макеевке.
Товарищи вспоминали что учился Виктор с энтузиазмом, пользовался уважением курсантов и преподавателей, не боялся трудностей и брал инициативу в самых сложных ситуациях. Очень запомнилось им присущее молодому человеку чувство взаимовыручки: рассказывали случай как один из курсантов, которому надо было заступать на дежурство, получил заверенную телеграмму о тяжёлой болезни отца. Узнав об этом, собиравшийся в отпуск Виктор Кибенок без колебаний сдал билет и вышел на замену. А когда в июне 1983 года на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе случился катастрофический пожар, Виктор оказался в числе добровольцев, готовых участвовать в его ликвидации, но был оставлен в училище: столь ответственное задание поручили выпускному курсу.
© Открытый источникТатьяна и Виктор Кибенок (слева)
© Открытый источник
Татьяна и Виктор Кибенок (слева)
Отличался крепким сложением, любил тяжёлую атлетику, а на занятиях по пожарно-прикладному спорту с ним было приятно работать в паре: чувствовалась сила и отвага мужчины. Нужно отметить, что все прикладные и технические виды спорта очень сложные, требующие многогранной и гармоничной подготовки от занимающегося ими. Поэтому один лишь факт: по пожарно-прикладному спорту Виктор Кибенок выполнил нормативы КМС.
Весной 1984 года шестерых курсантов, в том числе и Виктора Кибенка, распределили на преддипломную практику в Макеевку в СВПЧ № 11. Первый месяц надо было исполнять обязанности начальника караула, второй – инспектора Государственного пожарного надзора: практикант должен был показать разностороннюю профессиональную пригодность.
Помню, как в стенах СВПЧ № 11 довелось взять в руки мемориальный альбом, в котором были собраны документы о прохождении практики будущим Героем Советского Союза.
Вот рапорт о рейде по проверке пожарной безопасности в автогаражах жителей Ханжонковского переулка. В одном из них хранилось семьдесят литров бензина, в другом обнаружили две десятилитровых ёмкости с машинным маслом. По тем временам – распространённое нарушение: в эпоху товарного дефицита люди нередко запасались горюче-смазочными материалами впрок.
Вот протокол из рейда в посёлок Котовского, предписывающий одному из жителей установить предтопочный металлический лист: его отсутствие часто уносит жизни обладателей печного отопления, когда из-за попавшей искры на пол начинается тление, приводящее к задымлению помещения:
"Словечко за словечком –
И снова разговор,
А дома перед печкой
Огонь прожег ковёр".
(С. Маршак)
Но на дату одного документа обратил особое внимание. Это совершенно заурядное предписание директору овощной базы №4 о необходимости устранения недостатков в обеспечении пожарной безопасности объекта. Составлено оно было 26 апреля 1984 года…
В аду Чернобыля
Спустя несколько недель после окончания училища лейтенант Виктор Кибенок получил распределение на должность начальника караула в ВПЧ №6 города Припять. Это совсем рядом с Иванковом где жили родители: выпала свободная минута – на мотоцикл и в отчий дом. Появилась семья: город-спутник Чернобыльской АЭС в то время был в числе рекордсменов по количеству свадеб на душу населения в СССР поскольку основную часть его жителей составляла молодёжь (в апреле 1986 года средний возраст жителей составлял около 26 лет – Ред.)
Утром 25 апреля 1986 года караул Виктора Кибенка заступил на дежурство. В половине второго ночи пришло сообщение о мощном взрыве на четвёртом энергоблоке ЧАЭС. Через пять минут пожарные городской части прибыли на место происшествия, где уже находился караул охранявшей электростанцию ВПЧ №2 под командованием лейтенанта Владимира Правика.
Расчёты ВПЧ №6 подсоединили насосы к гидрантам и приступили к прокладке магистральной линии на крышу, где был главный очаг пожара (по неизвестной науке причине крыша была залита горючим битумом – Ред.) Катастрофический масштаб творящегося был очевиден, но требовалось детально оценить обстановку: в разведку отправились лейтенанты Кибенок и Правик. Открывшееся их взору описанию не поддавалось: охваченные огнём руины главного зала, обломки конструкций здания и горящие куски выброшенного из реактора графита, а также кипящий битум кровли, капли которого насквозь прожигали одежду и обувь.
Случившемуся присвоили высшую категорию – четвёртую, по тревоге были подняты все пожарные части Киева и Киевской области. До сих пор не прекращаются споры о том, что же стало причиной катастрофы: самоуправство персонала АЭС, переведшего реактор в ручной режим управления с полным отключением автоматической защиты, или же имел место злой умысел.
Насчёт последнего: энергетический графито-водный реактор серии РБМК-1000 представлял собой конверсионную версию используемого для получения плутония промышленного реактора серии АДЭ. Чисто теоретически не было никаких препятствий для наработки на нём делящихся материалов, в том числе – и военного назначения, но такая задача для РБМК изначально не ставилась и в конструкторской документации не прописывалась: хватало имеющихся мощностей под Челябинском, Томском и Красноярском. Тем не менее после Чернобыльской катастрофы развитие уран-графитового направления в отечественной атомной энергетике было полностью свёрнуто в том числе и по не нуждающимся в комментариях политическим мотивам.
Пожарная машина расчёта Виктора Кибенка. Фото из социальных сетей
По свидетельству очевидцев Виктор Кибенок старался быть там, где труднее: подстраховывал бойцов, крепил лестницы, перехватывал стволы у тех, кому становилось плохо. Потом и ему потребовалась помощь, а придя в себя он услышал: "Затушили!"
27 апреля спецрейс доставил участников ликвидации пожара в Москву, но для семерых из них, в том числе и для Виктора Кибенка, усилия врачей оказались тщетными. Ему вместе с Владимиром Правиком посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, они были навечно зачислены в списки пожарных частей, их имена занесли в Книгу почёта МВД СССР. В память героев назвали два океанских танкера, улицы городов, за право носить их имена боролись пионерские отряды. Жизнь третьего Героя Советского Союза – руководившего работами начальника ВПЧ № 2 майора Леонида Телятникова – удалось спасти, но до конца своих дней он был вынужден бороться с тяжёлой болезнью, вызванной полученной им запредельной дозой радиации.
На фотографиях в памятном альбоме – холодный апрельский день 1987 года. Торжественные речи, почётный караул, залп салюта, приём лучших школьников Макеевки в пионеры. Так к трёхлетию трагедии на здании СВПЧ №11 был открыт первый в тогда ещё Донецкой области мемориальный знак героям Чернобыля. Надпись на нём гласит: "Здесь проходил службу лейтенант Виктор Кибенок". Человек, биография подвига которого включает в себя и донбасские страницы.
© Александр ДмитриевскийВиктор Кибенок. Мемориальная доска в Макеевке
© Александр Дмитриевский
Виктор Кибенок. Мемориальная доска в Макеевке
Подписывайся на