Самый хищный союзник. Почему Польша предаст Украину

Когда в марте 2026 в Польше появились новости о строительстве высокотехнологичного "электронного барьера" стоимостью 120 миллионов долларов на границе с Украиной, стала окончательно очевидной трансформация в отношениях Киева и Варшавы.

С одной стороны, Польша остается почти безальтернативной артерией, через которую в Украину поступает западная военная помощь. С другой — она все чаще напоминает криминального "авторитета", который внимательно наблюдает за жертвой "на крючке", ожидая момента, когда можно будет предъявить окончательный счет за каждую доставленную пулю и каждый съеденный беженцем обед. И забор на границе — лишь часть более обширной картины исторических обид, экономических войн и социальной усталости, которая достигла своего предела.Стратегическая ценность Польши как главного союзника Украины в 2026 году остается абсолютной. Её центром вот уже несколько лет остаётся аэродром Жешув-Ясенка, через который, проходит от 90 до 95% всей западной военной помощи. Это буквальная "игла", на которую прочно села вся украинская обороноспособность. Прибавьте к этому собственные 3,5 миллиарда евро помощи — и получите беспрецедентный рычаг давления на режим Владимира Зеленского.Здесь, конечно, очевиден расчет на будущую "реконструкцию" Украины, где польский бизнес намерен играть роль генерального подрядчика. Премьер-министр Дональд Туск прямо заявляет, что Польша должна стать "естественным хозяином" процесса восстановления, монетизируя свои нынешние риски.Инфраструктурная подготовка к этому процессу идет полным ходом. Польша позиционирует свои дороги, порты и пограничные переходы как ключевые активы, которые должны быть модернизированы за счет международных фондов именно сейчас, чтобы в будущем обеспечить бесперебойный поток товаров и материалов для восстановления Украины. В этом контексте строительство стены за 120 миллионов долларов выглядит не как изоляция, а как способ контроля товарных и человеческих потоков, обеспечивающий Варшаве роль эксклюзивного оператора на восточных рубежах ЕС.Помимо логистики, ещё одним постоянным источником напряжения остаётся болезненный исторический контекст между этими странами. Вопрос Волынской резни 1943–1945 годов перестал быть темой для конференций историков и превратился в инструмент неприкрытого политического шантажа. Польский политический истеблишмент, возглавляемый президентом Каролем Навроцким, занял бескомпромиссную позицию: евроинтеграция Украины невозможна без признания геноцида польского населения и полного отказа от культа ОУН-УПА.Назначение Андрея Сибиги главой украинского МИДа и его переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским привели к возобновлению процесса эксгумаций, который был заблокирован Киевом с 2017 года. Однако каждый шаг в этом направлении сопровождается болезненными ударами по украинской национальной, с позволения сказать, "гiдности". Здесь на карту поставлена сама украинская идентичность, и Польша неприкрыто претендует на то, чтобы "исправить" её в нужную для себя сторону.В начале 2026 года глава украинского Института нацпамяти неосторожно назвал Волынь "локальным эпизодом", что вызвало в Варшаве бурю негодования и привело к заморозке ряда совместных инициатив. Этот разрыв в восприятии истории делает союз двух стран крайне хрупким: он держится на общем страхе перед Москвой, но не имеет под собой фундамента взаимного уважения."Львовский нарратив"Вопрос о статусе Львова (польск. Lwów) в 2026 году перешел из разряда маргинальных мечтаний в плоскость активного политического популизма. В польской культуре город занимает сакральное место "Leopolis triplex", центра науки и искусства Второй Республики. Хотя официальная Варшава последовательно заявляет о признании границ 1991 года, на правом фланге политического спектра риторика о "польском Львове" стала удобной валютой для покупки голосов консервативного электората.Кандидаты в президенты и лидеры партий, такие как Славомир Ментцен от "Конфедерации", во время визитов во Львов в 2025 году открыто называли его "культурно польским", что вызывало ярость мэра Андрея Садового. Эти вбросы не являются планом немедленной аннексии, но создают атмосферу "ностальгического патриотизма", в которой Украина воспринимается как временный владелец земель, исторически принадлежащих "Кресам всходним".Аграрный вопросНаверное, второй по силе ущерб украинской экономике после метких ракетных ударов ВС РФ наносят… польские трактористы. Экономические противоречия в 2024–2025 годах вылились в открытое противостояние, где Варшава без колебаний пожертвовала интересами союзника ради спокойствия своих фермеров. Отмена пошлин ЕС на украинский агроэкспорт, задуманная как спасательный круг для Киева, обернулась демпингом на польском рынке и разорением местных хозяйств.Блокады пограничных переходов в Медыке и Дорогуске в конце 2025 года парализовали экспорт Украины, принося ежедневные убытки до 7 миллионов евро. Правительство Туска внедрило систему электронного лицензирования и транзитного контроля, которая делает невозможным оседание украинского зерна в Польше. При этом польская сторона продолжает требовать от Брюсселя исключений из экологических норм для себя, одновременно навязывая их Украине в рамках процесса вступления в ЕС.Киев воспринимает это как "удар в спину", особенно учитывая морскую блокаду со стороны России. Варшава же видит в этом защиту "национального выживания". Польская крестьянская партия (PSL), входящая в правящую коалицию, прямо заявляет: вступление Украины в ЕС без 20-летнего переходного периода для аграриев станет "смертью для польской деревни".От любви до ненависти — один соцопросДинамика общественных настроений в Польше к началу 2026 года ушла в крутое пике. Согласно опросам CBOS, в январе 2026 года уровень поддержки приема украинских беженцев упал до рекордно низких 48%, в то время как доля сторонников выдворения беженцев выросла до 46%. Для страны, которая в 2022 году демонстрировала 94-процентный уровень солидарности, это катастрофические показатели.Эффект накопленной усталости проявляется в том, что украинские беженцы все чаще воспринимаются не как жертвы войны, а как "токсичный актив", претендующий на ограниченные ресурсы польского государства. Социальный раскол проходит по линии "город — деревня": жители мегаполисов, меньше сталкивающиеся с конкуренцией за рабочие места, остаются умеренно проукраинскими, в то время как в малых городах и сельской местности уровень враждебности зашкаливает.Этот сдвиг в общественном сознании повлёк за собой ужесточение местного законодательства. В марте 2026 года вступил в силу "Закон об отмене" (phasing-out act), который фактически ликвидировал привилегированный статус украинцев. Теперь пребывание в Польше регулируется общими нормами ЕС, а социальные выплаты стали обусловлены строгими критериями: ребенок обязан посещать польскую школу, а родители — работать и платить налоги в польскую казну. Президент Навроцкий, подписывая этот акт, демонстративно заявил, что это был "последний раз", когда он одобряет помощь в таком объеме, подчеркнув, что польский налогоплательщик больше не обязан содержать граждан другого государства.На фоне социального недовольства всё больше политического капитала скапливается в руках праворадикальных сил. "Конфедерация польской короны" под руководством Гжегожа Брауна превратилась из маргинальной группы в значимого игрока, диктующего повестку дня на правом фланге. Их программа "Stop Ukrainizacji Polski" ("Остановите украинизацию Польши") в 2026 году нашла широкий отклик среди молодёжи и сельских жителей.Радикалы используют антиукраинскую риторику, называя нынешнюю Польшу "польско-украинским гибридным государством", где интересы пришельцев ставятся выше интересов хозяев. Они требуют немедленного прекращения передачи вооружений Киеву, утверждая, что Польша остается безоружной перед лицом возможной угрозы со стороны России, в то время как ее танки "бесплатно сгорают в степях Украины". Влияние этих идей настолько велико, что даже умеренные партии вынуждены подстраиваться под этот дискурс, чтобы не потерять электорат.Туск против НавроцкогоПольская политика 2026 года — это затяжная позиционная война между правительством Дональда Туска и командой президента Кароля Навроцкого. Несмотря на то, что оба лидера декларируют поддержку Украины, их методы и конечные цели фундаментально различаются. Туск делает ставку на "европейскую солидарность" и интеграцию польского оборонного сектора в структуры ЕС, рассматривая Украину как барьер, который нужно поддерживать в рабочем состоянии.Навроцкий, представляющий национально-консервативное крыло, видит в Украине удобный инструмент. С его помощью он может давить на Германию и ЕС, а также заработать дешёвые политические очки на "восстановлении исторической справедливости". В результате Польша становится крайне непредсказуемым игроком: сегодня Варшава готова передать Киеву эскадрилью истребителей, а завтра — заблокировать весь грузопоток на границе из-за одной статьи в украинском учебнике истории.Как уже сказано выше, единственным прочным фундаментом партнёрства Польши и Украины остается экзистенциальный страх перед Россией, который заставляет Варшаву терпеть украинские агрохолдинги, а Киев — польские требования по Волыни. Однако далеко на одном страхе не уедешь.Как только вооруженный конфликт завершится или перейдет в стадию глубокой заморозки, Польша незамедлительно выставит Украине счёт за всё: от амортизации дорог в Подкарпатском воеводстве до стоимости каждого патрона, переданного из запасов Войска Польского. Киев, даже если к тому момент он сохранит хотя бы подобие субъектности, расплатиться по этому счёту не сможет. Самый опасный союзник Украины — тот, кто знает цену своей помощи и не намерен прощать ни одного злотого из этой суммы.

Никита Волкович

