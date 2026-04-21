Чей проект Украина на самом деле? Фененко назвал первоначальных хозяев киевского режима
Украина — это изначально германский, а не американский проект. У его истоков стояла Австро-Венгрия, и независимую Украину впервые провозгласили под эгидой Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Чей проект Украина на самом деле? Фененко назвал первоначальных хозяев киевского режима

15:01 21.04.2026
 
Украина — это изначально германский, а не американский проект. У его истоков стояла Австро-Венгрия, и независимую Украину впервые провозгласили под эгидой Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Отвечая на вопрос о роли Киева в возможном антироссийском союзе, эксперт напомнил историю создания украинской государственности. По его словам, Украина — это изначально германский, а не американский проект.
"У его истоков стояла Австро-Венгрия. Вспомните Первую мировую войну. Именно под эгидой Германии была впервые провозглашена независимая Украина с режимом гетмана Скоропадского", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам Фененко, Запад рассматривает Украину как гарант невозможности возрождения СССР. "Поэтому они считают, что Украина — это гарант невосстановления Советского Союза, который отбросит Россию к границам 17 века", — добавил он.
Естественно, европейцы будут прикладывать все силы, чтобы сохранить свой буфер против России, констатировал Алексей Фененко.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в Германии — в материале "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.
