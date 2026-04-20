Орбан станет главой МИД Венгрии, но есть нюанс

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который вскоре возглавит правительство Венгрии, выдвинул на пост министра иностранных дел кандидатуру Аниты Орбан. Об этом он заявил 20 апреля

2026-04-20T16:39

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Госпожа Орбан является советником "Тисы" по внешней политике, сообщил Мадьяр на пресс-конференции."На должность министра иностранных дел „Тиса“ предлагает Аниту Орбан", — сказал Мадьяр по итогам совещания фракции своей партии в будущем национальном парламенте. Кандидат ранее работала в МИД Венгрии, где занималась вопросами энергетической безопасности. Партия "Тиса" получила большинство на парламентских выборах и готовится сформировать новое правительство.Анита Орбан — венгерский дипломат и эксперт в области энергетической безопасности. В 2010–2015 годах она работала в Министерстве иностранных дел Венгрии. Позднее стала советником партии "Тиса" по внешнеполитическим вопросам. Несмотря на одинаковую фамилию, она не является родственницей ни бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца (его мать носила фамилию Орбан), ни экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили (в девичестве его супруги — Орбан). Её тёзка — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым Анита Орбан также не связана родственными узами.Важнейшее к этому часу: Европа собирает новый военный блок с Украиной, Казахстан запрещает экспорт нефти. Новости к этому часу

