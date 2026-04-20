Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/aleksey-fenenko-zapad-ubezhdn-chto-rossiya-ne-reshitsya-udarit-po-tselyam-v-evrope-1078098974.html
Алексей Фененко: Запад убеждён, что Россия не решится ударить по целям в Европе
новости
россия
запад
европа
александр фененко
ростислав ищенко
украина.ру
нато
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Ранее Минобороны РФ опубликовало адреса компаний в Европе, которые занимаются производством дронов для Украины. Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российской армии.
россия
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, европа, александр фененко, ростислав ищенко, украина.ру, нато, главные новости, главное, дроны, дмитрий медведев, ес, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво
Новости, Россия, Запад, Европа, Александр Фененко, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, дроны, Дмитрий Медведев, ЕС, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО

Алексей Фененко: Запад убеждён, что Россия не решится ударить по целям в Европе

16:11 20.04.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Россия за эти четыре года много раз заявляла Западу о жестких ответных мерах, но обычно это не реализовывала. Мы пока плохо понимаем логику европейцев и американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Ранее Минобороны РФ опубликовало адреса компаний в Европе, которые занимаются производством дронов для Украины. Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российской армии.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какой сигнал получили западные союзники киевского режима после публикации адресов европейских компаний, эксперт заявил, что европейские союзники Киева получили "достаточно слабый сигнал".
"Россия за эти четыре года, к сожалению, много раз заявляла о жестких ответных мерах, но обычно это не реализовывала. А европейцы считают, что и на этот раз все ограничится исключительно словами", — пояснил Фененко.
Он подчеркнул, что больше всего на Запад повлияла ситуация в Курской области. "Они увидели, что можно вести ограниченную войну на территории ядерной державы исключительно конвенциональными вооружениями", — заявил эксперт.
Фененко также отметил, что Россия недостаточно хорошо понимает логику Запада. "Мы плохо понимаем логику европейцев и американцев. Они считают, что если мы до сих пор не уничтожили Киев, то по Европе точно не решимся ударить", — резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападЕвропаАлександр ФененкоРостислав ИщенкоУкраина.руНАТОГлавные новостиглавноедроныДмитрий МедведевЕССВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
