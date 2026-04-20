Алексей Фененко: Запад убеждён, что Россия не решится ударить по целям в Европе

Россия за эти четыре года много раз заявляла Западу о жестких ответных мерах, но обычно это не реализовывала. Мы пока плохо понимаем логику европейцев и американцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-20T16:11

Ранее Минобороны РФ опубликовало адреса компаний в Европе, которые занимаются производством дронов для Украины. Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российской армии.Отвечая на вопрос журналиста о том, какой сигнал получили западные союзники киевского режима после публикации адресов европейских компаний, эксперт заявил, что европейские союзники Киева получили "достаточно слабый сигнал". "Россия за эти четыре года, к сожалению, много раз заявляла о жестких ответных мерах, но обычно это не реализовывала. А европейцы считают, что и на этот раз все ограничится исключительно словами", — пояснил Фененко.Он подчеркнул, что больше всего на Запад повлияла ситуация в Курской области. "Они увидели, что можно вести ограниченную войну на территории ядерной державы исключительно конвенциональными вооружениями", — заявил эксперт.Фененко также отметил, что Россия недостаточно хорошо понимает логику Запада. "Мы плохо понимаем логику европейцев и американцев. Они считают, что если мы до сих пор не уничтожили Киев, то по Европе точно не решимся ударить", — резюмировал собеседник издания.

