Белоруссия готова к сделке с США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 апреля

Белоруссия готова заключить большую сделку с США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Украинские военные атакуют регионы России

2026-04-19T13:20

Белоруссия готова заключить большую сделку с США, заявил президент страны Александр Лукашенко."Но её нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси. <...> Как только мы подготовим на низком уровне это, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение", — рассказал он в интервью ведущему RT Рику Санчесу.Лукашенко подчеркнул, что тема политзаключенных и санкции — это мелочи в контексте возможного соглашения, у Минска и Вашингтона есть и другие вопросы для урегулирования.Белоруссий президент отметил, что есть шанс, что США через контакты с Белоруссией наладят отношения с Россией. Американцам надо договориться с Москвой, это можно сделать, особенно в президентство Владимира Путина, указал Лукашенко.Также президент Белоруссии призвал Вашингтон признать бесполезность санкций. Он пояснил, что, в отличие от Владимира Зеленского, не в той ситуации, чтобы кланяться и что-то выпрашивать у Штатов. Лукашенко добавил, что его вероятные контакты с президентом США Дональдом Трампом не должны быть "встречей вассала и императора".Обстрелы и налётыУтром 19 апреля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительство Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 6 атак на этот регион России: 4 на горловском и по 1 на волновахском и ясиноватском направлениях. Всего ВСУ выпустили 6 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении гражданского лица. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 17 апреля в Докучаевске. Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение.Также Штаб обороны ДНР сообщил о том, что в минувшие сутки системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 12 дронов самолётного типа, а также 19 БПЛА типа FPV.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Новая Каховка — 5; Голая Пристань — 3; Подстепное — 4; Новая Збурьевка — 3; Малая Лепетиха — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе сёла Бессоновка, Красная Нива, Красный Октябрь, Нижний Ольшанец, Никольское, Толоконное и Ясные Зори подверглись атакам 12 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори повреждено административное здание, в селе Бессоновка — 7 квартир в МКД, 3 частных дома и 3 легковых автомобиля", – отмечалось в сводке.Над Валуйским округом сбиты и подавлены 5 беспилотников. В селе Борки от атак дронов повреждены административное здание и социальный объект, в селе Казинка — сельхозпредприятие."В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Безымено, Глотово, Гора-Подол, Косилово, Луговка, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка и Смородино подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакованы 9 беспилотниками, один из которых сбит. В результате атак беспилотников в селе Глотово повреждён частный дом, в городе Грайворон — легковой автомобиль и частный дом", – указывалось в публикации.В Краснояружском округе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Колотиловка и Староселье подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакованы 12 беспилотниками, 3 из которых подавлены. В селе Вязовое повреждён корпус сельхозпредприятия.В Ракитянском округе село Нижние Пены атаковано одним беспилотником. Последствий нет."В Шебекинском округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Белянка, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка атакованы 10 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты, и подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов. В районе посёлка Маслова Пристань в результате атаки дрона пострадал мужчина. Медики Шебекинской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены ограждение и легковой автомобиль. В городе Шебекино от атак беспилотников повреждено оборудование на территории предприятия", – сообщил губернатор.Поздно вечером 18 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о последствиях атаки украинских БПЛА на регион."Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Украинские террористы атаковали с помощью дрона – камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель. Родным погибшего – глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", – отмечалось в публикации.Утром 19 апреля глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о том, что в городе из-за ночного удара ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж."Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более десяти автомобилей", — написала она в своём телеграм-канале.Камбулова добавила, что при атаке на город пострадали три человека, им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.Украина продолжает атаковать регионы России.Подробнее о некоторых нюансах СВО – в статье Ростислава Ищенко "Стоимость войны".

Егор Леев

