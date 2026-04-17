Украинское досье. Смена власти в Венгрии: глобальные последствия

Запад ставит Венгрию в общий строй, готовясь к скорой войне с Россией, показывает, что венгерские интересы и потребности должны тут отойти на второй план. А будет такая война или нет, зависит и от РФ.

2026-04-17T18:50

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом говорили участники состоявшейся в пятницу, 17 апреля, в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру. Тема злободневная - "Смена власти в Венгрии: глобальные последствия".Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила со значительным отрывом партию "Фидес" премьера Виктора Орбана.Какова реакция Москвы? Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское руководство "готово к диалогу с кабинетом Петера Мадьяра на основе прагматизма, взаимного учета интереса друг друга по широкому спектру, международной и двусторонней повестке дня".Открывая дискуссию, директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов отметил, что перемены в Венгрии могут сказаться на многих процессах, возможно, процессов глобальных.Транзит и благосостояние венгерского народаЗаместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия" Александр Бабаков заявил, что для глобальных изменений после выборов в Венгрии далековато, это всё же региональное событие — "произошла смена власти в одной из европейских стран".Во многих странах с вниманием будут наблюдать за возможными изменениями в политике Венгрии нового руководства, "но всё-таки это региональное событие".Политик сослался на свой опыт общения с венгерским руководством, ему говорили, что Венгрия бедна ресурсами и вообще её можно назвать транзитной страной — и руководство будет делать всё для того, чтобы этот транзит был реализуем, поскольку это позволяет защитить интересы и благосостояние венгерского народа.В РФ многие обращали внимание на заявления прежнего венгерского руководства, но за словами не всегда следовали дела — да и как ожидать иного от страны-члена ЕС и НАТО? Однако Орбан и его команда руководствовались соображениями прагматизма, Венгрия заботилась о себе, проявляя при этом здравый смысл.Что будет делать нынешнее руководство? "Венгрия как была транзитной страной, так и останется", - отметил Бабаков, добавив, что никакие обещания ЕС обеспечить венграм энергобезопасность и промышленное развития не выглядят серьёзными.Выходов к морю у Венгрии нет, значит, нет возможности напрямую получать СПГ. Это зависимость от тех европейских стран, которые этот СПГ будут венграм перепродавать."Нефть, газ — это ключевые сегодня ресурсы. Недостроенная АЭС - это всё то, что могло бы быть и должно стать основой не только энергобезопасности, нов ообще фактором стабильной ситуации в Венгрии, если этого не будет — будет скатывание к полной зависимости от ЕС...", - сделал прогноз политик, добавив: "Ждём от нового руководства осознания этого факта".При этом Бабаков уточнил, что ожидает от нового руководства Венгрии попыток донести Европе здравую позицию относительно РФ, но - "с минимальным процентом". Во всяком случае, по мнению политика, отношения Будапешта с РФ будут зависеть "не только от слов, но и о действий"."Турецкий поток" заканчивается в Венгрии, часть газа перепродавалась, в том числе, на Украину, перепродавалась в другие европейские страны, принося Венгрии дополнительный доход.Продолжится ли это — будет зависеть не только от венгерского руководства, но и в целом от позиции ЕС по многим вопросам, от того, насколько это будет соответствовать интересам России, прежде всего — по вопросу СВО, сказал Бабаков."Мадьяр в плен не брать"Искандер Хисамов на это заметил, что, тем не менее, просматривается и геополитический аспект в результате венгерских выборов, не зря ведь вовлечённость в венгерские выборы показывал, например, президент США Дональд Трамп. И напомнил о приказе генерала Ватутина — "мадьяр в плен не брать". А вот в какую сторону повернёт нынешний Мадьяр — увидим.Принимавший участие в конференции депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Делягин в связи с этим напомнил, что команда эта была отдана после того, как все увидели, что они творили на оккупированных территориях, а не потому, что венгры ожесточенно сопротивлялись.Отметим, что некоторые исследователи считают такой приказ генерала легендой. Это история, а что теперь? Депутат высказал мнение, что Венгрия из центра Европы становится "окраиной" - переходит "под внешнее управление Брюсселя" и... будет соперничать с Болгарией за звание самой бедной страны ЕС. Но это через какое-то время, а пока новой власти надо выкорчевать остатки влияния проигравших, потому "сначала — репрессии", просто им надо выкорчевать остатки влияния партии Орбана.Через какое-то время и постепенно "Венгрии не дадут продолжать зарабатывать на сотрудничестве с Россией", сказал Делягин, предположив, что через какое-то время Венгрия будет завозить мигрантов и т. д., "включая отказ от поддержки венгров на Украине".Депутат также предположил, что с европейскими миллиардами для Киева (считается, что предоставлению еврокредита препятствовал Орбан — ред.) всё равно может быть не всё так просто - и не из-за Венгрии, а из-за других внутриевропейских дел.Венгров ставят в стройВсё было сделано для того, чтобы сменить старого руководителя Венгрии, "Фидес" проиграл с разгромным счётом, напомнил колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев. По его мнению, этот проигрыш партии Орбана с разгромным счётом — предвестник серьёзного обострения ситуации на Европейском континенте, свидетельство того, что Венгрию намерены "поставить в строй".И поставят, не глядя ни на какие "венгерские интересы". Запад показал, что надо исполнять приказы, поскольку идёт война за русское наследство, но пока западники её не выигрывают, до дележа русского наследства ещё далеко. И Венгрию как бы заставляют стать солидарной с Европой, сказал колумнист.По его мнению, самих же американцев тоже постараются заставить быть частью Запада. Трамповский лозунг "сделаем Америку снова великой" может претерпеть изменения, глобалисты скажут, что это раскалывает Запад, что Трамп американцев обманул — и не может быть Америка сильной, если не будет частью единого Запада, считает Сергейцев.Накажет ли Трамп венгров?Социолог Евгений Копатько отметил ряд интересных моментов в венгерских выборах, которые дают основания предположить, что в них активно участвовали люди Сороса. Косвенно это может подтверждать, например, массовое участие в голосовании ромов.Однако социологи в венгерских выборах работали "в белую". И массовое участие самих венгров в голосовании показало их тягу к переменам и поляризацию общества — не не критичную. Транзит власти состоялся, подчеркнул Копатько.По его мнению, обещания Трампа "наказать" венгров вряд ли будут реализованы. А в целом итоги выборов говорят о том, что в Европе не хотят оставить ни одной страны, лояльной к РФ, к туземцам - "а туземцами они считают нас".Далее будем наблюдать милитаризацию сознания европейцев, это видно уже и сейчас, сказал социолог, добавив, что сейчас мы видим, что впервые Европа зачищена от всех пророссийских сил.Кому Орбан надоелПолиттехнолог, автор мультимедийного издания Украина.ру Михаил Павлив согласился с тем, что на выборах была очень высокая явка, при этом - "пришла молодёжь", это значит, велась соответствующая работа. Привлекли и нацменьшинства. Можно сделать вывод, что молодёжи "Орбан просто надоел", да и вообще его противостояние евробюрократии не вполне было понятно венгерскому обывателю.Орбан признал своё поражение, транзит власти состоялся. Правда, Мадьяр сказал, что во многом политика Орбана будет продолжена.По мнению Павлива, геополитическое измерение в результатах всё-таки выборов есть. Например, Орбан ведь был союзником Трампа, Венгрию использовал - как "лазейку" в Китай...Что касается Киева, то не вполне очевидно, насколько именно Орбан мешал предоставлению Украине 90 млрд кредита. У Европы сложные обстоятельства. И выделят средства (или их часть) киевскому режиму не раньше второй половины года. Так что в финансовом плане для Киева пока ничего особо не меняется, считает эксперт.Что касается энергопоставок, то Европе всё равно нужна будет российская нефть. И особых преимуществ Киев от смены власти в Венгрии ожидать не должен.Будет им страшно или нет...В завершение конференции Михаил Делягин обрисовал своё видение достаточно близкого будущего. По его словам, Евросоюз должен подготовиться к войне с Россией уже к 2030 году, а сама Европа должна будет заменить для Англии Индию. А состоится ли война консолидированной Европы с Россией, или такой войны не будет, зависит от нас — то есть, от того, будет ли Западу страшно нападать на Россию или нет, считает депутат.

