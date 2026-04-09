https://ukraina.ru/20260409/frontovaya-svodka-za-8-aprelya-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1077689602.html

Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"

Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 8 апреля

2026-04-09T02:10

украина.ру

россия

сво

спецоперация

новости сво

война на украине

наступление вс рф

вс рф

купянск

купянское направление

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077655692_0:173:3071:1901_1920x0_80_0_0_4dd6da127d21e9df082e90761654185e.jpg

🟥 Купянское направление: На северном охвате Купянска продолжаются бои. Регулярно работает ВКС РФ, артиллерия и авиация. На восточном охвате направления у российских подразделений есть определённые успехи. Линия боевых действий также расширена в Ковшаровке, идут бои на промышленном предприятии. Продолжаются танковые бои со стороны обоих Песчаных.🟥 Славянское направление: На Краснолиманском участке ВС РФ расширили контроль территории со стороны Заречного. Обстановка в Дробышево и Яровой остаётся без изменений. На участке у Дибровой российские подразделения продвигаются к Брусовке и Старому Каравану. На участке Резниковки южнее Закотного ВС РФ также расширили контроль территории и продвинулись в сторону Калеников, а южнее Калеников российские подразделения выровняли фронт.Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в Сумской области срезают Бачевский выступ - Армия России реализует замысел наступления в Сумской области.Подробнее об изменении тактики и стратегии боевых действий в новых условиях в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко - "ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

