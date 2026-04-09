Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 8 апреля
2026-04-09T02:10
2026-04-09T02:17
Фронтовая сводка за 8 апреля от канала "Дневник Десантника"

02:10 09.04.2026 (обновлено: 02:17 09.04.2026)
 
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 8 апреля
🟥 Купянское направление: На северном охвате Купянска продолжаются бои. Регулярно работает ВКС РФ, артиллерия и авиация. На восточном охвате направления у российских подразделений есть определённые успехи. Линия боевых действий также расширена в Ковшаровке, идут бои на промышленном предприятии. Продолжаются танковые бои со стороны обоих Песчаных.
🟥 Славянское направление: На Краснолиманском участке ВС РФ расширили контроль территории со стороны Заречного. Обстановка в Дробышево и Яровой остаётся без изменений. На участке у Дибровой российские подразделения продвигаются к Брусовке и Старому Каравану. На участке Резниковки южнее Закотного ВС РФ также расширили контроль территории и продвинулись в сторону Калеников, а южнее Калеников российские подразделения выровняли фронт.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в Сумской области срезают Бачевский выступ - Армия России реализует замысел наступления в Сумской области.
Подробнее об изменении тактики и стратегии боевых действий в новых условиях в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко - "ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий.
