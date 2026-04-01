Штурм Мирополья и разгром "Шаманбата": Алехин назвал главные события на Сумском направлении - 01.04.2026 Украина.ру
Российская армия с боями прорывает оборону ВСУ в Сумской и Харьковской областях, захватывая и наращивая плацдармы для дальнейшего наступления. Штурмовые группы группировки "Север" зашли на окраины Мирополья и основательно закрепились. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-01T04:45
Комментируя ситуацию на в Сумской и Харьковской областях, эксперт сообщил о тактических успехах. "Немалым тактическим успехом стал заход штурмовых групп группировки войск "Север" на окраины Мирополья, где удалось основательно закрепиться, создав устойчивый плацдарм для дальнейших действий", — заявил Алехин.
По его словам, также отмечены успехи восточнее Краснополья и в районе Новодмитровки. Активность на этом направлении вынуждает ВСУ постоянно перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта, пояснил обозреватель.
По данным Алехина, за минувшие сутки боестолкновения шли в районе Малой Корчаковки. "Здесь командование ВСУ вынуждено перебрасывать пехоту из тыловых районов. По поступающей информации с мест, более 140 вэсэушников ликвидировано", — сообщил он.
"В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки "Шаманбат", — резюмировал собеседник Украина.ру.