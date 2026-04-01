Штурм Мирополья и разгром "Шаманбата": Алехин назвал главные события на Сумском направлении
Российская армия с боями прорывает оборону ВСУ в Сумской и Харьковской областях, захватывая и наращивая плацдармы для дальнейшего наступления. Штурмовые группы группировки "Север" зашли на окраины Мирополья и основательно закрепились. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя ситуацию на в Сумской и Харьковской областях, эксперт сообщил о тактических успехах. "Немалым тактическим успехом стал заход штурмовых групп группировки войск "Север" на окраины Мирополья, где удалось основательно закрепиться, создав устойчивый плацдарм для дальнейших действий", — заявил Алехин. По его словам, также отмечены успехи восточнее Краснополья и в районе Новодмитровки. Активность на этом направлении вынуждает ВСУ постоянно перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта, пояснил обозреватель.По данным Алехина, за минувшие сутки боестолкновения шли в районе Малой Корчаковки. "Здесь командование ВСУ вынуждено перебрасывать пехоту из тыловых районов. По поступающей информации с мест, более 140 вэсэушников ликвидировано", — сообщил он. "В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки "Шаманбат", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
04:45 01.04.2026
 
Комментируя ситуацию на в Сумской и Харьковской областях, эксперт сообщил о тактических успехах. "Немалым тактическим успехом стал заход штурмовых групп группировки войск "Север" на окраины Мирополья, где удалось основательно закрепиться, создав устойчивый плацдарм для дальнейших действий", — заявил Алехин.
По его словам, также отмечены успехи восточнее Краснополья и в районе Новодмитровки. Активность на этом направлении вынуждает ВСУ постоянно перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта, пояснил обозреватель.
По данным Алехина, за минувшие сутки боестолкновения шли в районе Малой Корчаковки. "Здесь командование ВСУ вынуждено перебрасывать пехоту из тыловых районов. По поступающей информации с мест, более 140 вэсэушников ликвидировано", — сообщил он.
"В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки "Шаманбат", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
НовостиХарьковская областьКраснопольеРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперацияСумынаступление на Сумывоенный эксперт
 
