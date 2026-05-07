"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/etot-opyt-stoit-perenyat-noskov-o-voennoy-sotovoy-svyazi-ukrainy-1078674022.html
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины - 07.05.2026 Украина.ру
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
Опыт Украины с военной сотовой связью "Бахмут-Телеком" стоит перенять: цифровой связи много не бывает. Военный мобильный оператор хорош для защищенности и ретрансляции без спутников
2026-05-07T05:00
2026-05-07T05:00
украина
россия
донецк
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво сейчас
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073537418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f99f8924b98a4626ef75ccd6d196cd15.jpg
В России это еще более востребовано. Создание такой связи — не серьезная проблема, можно использовать операторов из "новых" регионов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, Украина использует систему "Бахмут-Телеком", закупая по всему миру списанные 3G-передатчики. Этого хватает для голосовой связи и какого-то объема интернета.Эксперт напомнил, что уже в 2000-е годы 95% территории Украины покрывалось мобильной связью. Когда фронт был совсем рядом с Донецком и Горловкой, Россия тоже использовала связь донецкого оператора "Феникс"."Да, в 2022-2023 году война была другой, но опыт применения гражданских технологий у нас тоже есть. Создание своей военной сотовой связи — это не какая-то серьезная проблема. В конце концов, мы можем использовать в военных целях операторов, которые работают в "новых" регионах", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073537418_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d2e9604dd95734e050f7674bebb0670e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, донецк, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, спецоперация
Украина, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины

05:00 07.05.2026
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
ДзенTelegram
Опыт Украины с военной сотовой связью "Бахмут-Телеком" стоит перенять: цифровой связи много не бывает. Военный мобильный оператор хорош для защищенности и ретрансляции без спутников
В России это еще более востребовано. Создание такой связи — не серьезная проблема, можно использовать операторов из "новых" регионов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, Украина использует систему "Бахмут-Телеком", закупая по всему миру списанные 3G-передатчики. Этого хватает для голосовой связи и какого-то объема интернета.
"Военный мобильный оператор — это хорошо. Во-первых, с точки зрения защищенности связи. Во-вторых, сам канал связи можно ретранслировать, не привлекая спутниковую группировку и трафик информации через космос. В нашем случае это еще более востребовано, чем у противника", — пояснил Носков.
Эксперт напомнил, что уже в 2000-е годы 95% территории Украины покрывалось мобильной связью. Когда фронт был совсем рядом с Донецком и Горловкой, Россия тоже использовала связь донецкого оператора "Феникс".
"Да, в 2022-2023 году война была другой, но опыт применения гражданских технологий у нас тоже есть. Создание своей военной сотовой связи — это не какая-то серьезная проблема. В конце концов, мы можем использовать в военных целях операторов, которые работают в "новых" регионах", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО сейчасСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:07Греческий тупик, словацкий разворот, румынский уход. Украина в международном контексте
06:06Дмитрий Краснов: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики
06:00Как России построить "суверенный интеллект". И будет ли он суверенным?
05:45В Брянске в результате атаки ВСУ ранены 13 мирных жителей
05:30Пора сшибать спутники Илона Маска, считает политолог Чадаев
05:18Саудовская Аравия отказалась предоставить США базы для "Проекта Свобода" — NBC
05:04Папе Римскому Льву XIV не поверили в американском банке и повесили трубку
05:00"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
04:30Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов 14 аэропортов
04:30Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву
03:56Госдеп США запретил дипломатам играть на рынках прогнозов с использованием закрытых данных
03:39США ожидают ответ Ирана на своё последнее предложение в течение двух дней — Axios
03:18США в новой стратегии признали Европу "инкубатором террористических угроз"
03:00Польша и Литва пригласили к себе выводимые из Германии войска США
02:12МИД РФ предупредил послов в Киеве. События 6 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:32Уиткофф может встретиться с Умеровым в Майами уже на этой неделе — Bloomberg
00:50Фронтовая сводка за 6 мая от канала "Дневник Десантника"
00:29Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:05WSJ сообщила о продолжении поставок китайских компонентов для дронов в Россию и Иран
00:01На спутниковых снимках зафиксированы последствия удара по объекту "Нафтогаза" в Полтавской области
Лента новостейМолния