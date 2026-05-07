"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины

Опыт Украины с военной сотовой связью "Бахмут-Телеком" стоит перенять: цифровой связи много не бывает. Военный мобильный оператор хорош для защищенности и ретрансляции без спутников

2026-05-07T05:00

В России это еще более востребовано. Создание такой связи — не серьезная проблема, можно использовать операторов из "новых" регионов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, Украина использует систему "Бахмут-Телеком", закупая по всему миру списанные 3G-передатчики. Этого хватает для голосовой связи и какого-то объема интернета.Эксперт напомнил, что уже в 2000-е годы 95% территории Украины покрывалось мобильной связью. Когда фронт был совсем рядом с Донецком и Горловкой, Россия тоже использовала связь донецкого оператора "Феникс"."Да, в 2022-2023 году война была другой, но опыт применения гражданских технологий у нас тоже есть. Создание своей военной сотовой связи — это не какая-то серьезная проблема. В конце концов, мы можем использовать в военных целях операторов, которые работают в "новых" регионах", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

