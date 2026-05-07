https://ukraina.ru/20260507/etot-opyt-stoit-perenyat-noskov-o-voennoy-sotovoy-svyazi-ukrainy-1078674022.html
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины - 07.05.2026 Украина.ру
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
Опыт Украины с военной сотовой связью "Бахмут-Телеком" стоит перенять: цифровой связи много не бывает. Военный мобильный оператор хорош для защищенности и ретрансляции без спутников
2026-05-07T05:00
2026-05-07T05:00
2026-05-07T05:00
украина
россия
донецк
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво сейчас
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073537418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f99f8924b98a4626ef75ccd6d196cd15.jpg
В России это еще более востребовано. Создание такой связи — не серьезная проблема, можно использовать операторов из "новых" регионов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, Украина использует систему "Бахмут-Телеком", закупая по всему миру списанные 3G-передатчики. Этого хватает для голосовой связи и какого-то объема интернета.Эксперт напомнил, что уже в 2000-е годы 95% территории Украины покрывалось мобильной связью. Когда фронт был совсем рядом с Донецком и Горловкой, Россия тоже использовала связь донецкого оператора "Феникс"."Да, в 2022-2023 году война была другой, но опыт применения гражданских технологий у нас тоже есть. Создание своей военной сотовой связи — это не какая-то серьезная проблема. В конце концов, мы можем использовать в военных целях операторов, которые работают в "новых" регионах", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
донецк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073537418_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d2e9604dd95734e050f7674bebb0670e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, донецк, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, спецоперация
Украина, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация
"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
Опыт Украины с военной сотовой связью "Бахмут-Телеком" стоит перенять: цифровой связи много не бывает. Военный мобильный оператор хорош для защищенности и ретрансляции без спутников
В России это еще более востребовано. Создание такой связи — не серьезная проблема, можно использовать операторов из "новых" регионов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, Украина использует систему "Бахмут-Телеком", закупая по всему миру списанные 3G-передатчики. Этого хватает для голосовой связи и какого-то объема интернета.
"Военный мобильный оператор — это хорошо. Во-первых, с точки зрения защищенности связи. Во-вторых, сам канал связи можно ретранслировать, не привлекая спутниковую группировку и трафик информации через космос. В нашем случае это еще более востребовано, чем у противника", — пояснил Носков.
Эксперт напомнил, что уже в 2000-е годы 95% территории Украины покрывалось мобильной связью. Когда фронт был совсем рядом с Донецком и Горловкой, Россия тоже использовала связь донецкого оператора "Феникс".
"Да, в 2022-2023 году война была другой, но опыт применения гражданских технологий у нас тоже есть. Создание своей военной сотовой связи — это не какая-то серьезная проблема. В конце концов, мы можем использовать в военных целях операторов, которые работают в "новых" регионах", — резюмировал Носков.