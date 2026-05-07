Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/voennye-proizvodstva-po-vsey-evrope-vayner-o-tom-kak-es-gotovitsya-k-novym-postavkam-kievu-1078673865.html
Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву
Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву - 07.05.2026 Украина.ру
Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву
Израильский инцидент с зерном — история не закончена. Владимир Зеленский пытается вклиниться в чистые торговые отношения России и Израиля и заморозить их. Сейчас у Владимира Зеленского мощная позиция в ЕС
2026-05-07T04:30
2026-05-07T04:30
новости
израиль
украина
россия
владимир зеленский
грег вайнер
виктор орбан
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_02e35775edece9c9cb3e82aa47b48713.jpg
Он получил 90 миллиардов после проигрыша премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а еврочиновники настраивают страны помогать Украине больше и больше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег ВайнерПо словам эксперта, Зеленский "копает" глубже, чем может показаться.Политолог также отметил, что сейчас у Зеленского достаточно мощная позиция в Евросоюзе."Во-первых, он получил 90 миллиардов — мгновенно после того, как партия Орбана проиграла на парламентских выборах. Во-вторых, еврочиновники настраивают свои страны на то, что помогать Украине придется больше и больше. Усиленно развиваются военные производства для украинских нужд по всей Европе", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
израиль
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3a62ec9a9543af6b06316b137fb329a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, украина, россия, владимир зеленский, грег вайнер, виктор орбан, ес, украина.ру
Новости, Израиль, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Грег Вайнер, Виктор Орбан, ЕС, Украина.ру

Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву

04:30 07.05.2026
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
ДзенTelegram
Израильский инцидент с зерном — история не закончена. Владимир Зеленский пытается вклиниться в чистые торговые отношения России и Израиля и заморозить их. Сейчас у Владимира Зеленского мощная позиция в ЕС
Он получил 90 миллиардов после проигрыша премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а еврочиновники настраивают страны помогать Украине больше и больше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
По словам эксперта, Зеленский "копает" глубже, чем может показаться.
"У Израиля — "чистые" торговые отношения с Российской Федерацией, а также немаленький торговый оборот. Поэтому, считаю, что основное желание Зеленского в данной ситуации — вклиниться в этот процесс и попытаться заморозить торговые отношения России и Израиля. То есть это такая серьезная история", — пояснил Вайнер.
Политолог также отметил, что сейчас у Зеленского достаточно мощная позиция в Евросоюзе.
"Во-первых, он получил 90 миллиардов — мгновенно после того, как партия Орбана проиграла на парламентских выборах. Во-вторых, еврочиновники настраивают свои страны на то, что помогать Украине придется больше и больше. Усиленно развиваются военные производства для украинских нужд по всей Европе", — резюмировал Вайнер.
Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГрег ВайнерВиктор ОрбанЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:07Греческий тупик, словацкий разворот, румынский уход. Украина в международном контексте
06:06Дмитрий Краснов: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики
06:00Как России построить "суверенный интеллект". И будет ли он суверенным?
05:45В Брянске в результате атаки ВСУ ранены 13 мирных жителей
05:30Пора сшибать спутники Илона Маска, считает политолог Чадаев
05:18Саудовская Аравия отказалась предоставить США базы для "Проекта Свобода" — NBC
05:04Папе Римскому Льву XIV не поверили в американском банке и повесили трубку
05:00"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
04:30Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов 14 аэропортов
04:30Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву
03:56Госдеп США запретил дипломатам играть на рынках прогнозов с использованием закрытых данных
03:39США ожидают ответ Ирана на своё последнее предложение в течение двух дней — Axios
03:18США в новой стратегии признали Европу "инкубатором террористических угроз"
03:00Польша и Литва пригласили к себе выводимые из Германии войска США
02:12МИД РФ предупредил послов в Киеве. События 6 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:32Уиткофф может встретиться с Умеровым в Майами уже на этой неделе — Bloomberg
00:50Фронтовая сводка за 6 мая от канала "Дневник Десантника"
00:29Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:05WSJ сообщила о продолжении поставок китайских компонентов для дронов в Россию и Иран
00:01На спутниковых снимках зафиксированы последствия удара по объекту "Нафтогаза" в Полтавской области
Лента новостейМолния