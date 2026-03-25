Россия "поздравила" Украину с Днем СБУ. Такие "подарки" нужно делать чаще

Российские вооруженные силы нанесли удары по зданиям СБУ сразу в нескольких городах Украины. Атака произошла накануне профессионального праздника работников этой украинской спецслужбы, что можно рассматривать как своеобразное "поздравление" от России

2026-03-25T13:40

Удар средь бела дняВторник, 24 марта, ознаменовался на Украине одной из самых продолжительных по времени атак беспилотниками, которые были запущены по противнику российской армией. Еще ночью практически по всей стране был объявлен соответствующий режим опасности, который не снимался порядка 20 часов.Украинские паблики пишут, что за эти сутки в украинском небе по разным данным побывали от 800 до 1 тыс. БПЛА. Цифры интересные сами по себе – очевидно, что российская военная промышленность нарастила свои производственные мощности, которые позволяют ВС РФ запускать одномоментно столь внушительное количество дронов.Примечательно и другое – впервые за долгое время ударные российские дроны были применены днем. Речь идет об ударах в городах Западной Украины: Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе и Житомире.Как известно, эффективнее применять их в темноте, что усложняет для противника их нейтрализацию, однако именно светлое время суток было выбрано для удара отнюдь не случайно. Скорее всего, целью было не разрушить соответствующую инфраструктуру, а прицельно нанести урон противнику в живой силе.Итог большой работыУкраинские паблики пишут, что в западноукраинских городах целями для ударных российских БПЛА стали здания, принадлежащие СБУ. Соответствующие видео попаданий в изобилии публикуются в местном сегменте соцсетей. Дело было днем, поэтому недостатка в очевидцах не было.Подтверждают данную информацию и российские источники. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в Ивано-Франковске в результате атаки погибли два человека, еще 16 были ранены.В Виннице в момент удара в здании спецслужбы проходило совещание высшего командного состава ВСУ и иностранных военспецов, не менее 7 человек получили серьезные травмы. В Тернополе, рассказал Лебедев, погибли около 12 офицеров СБУ и еще несколько иностранцев.Телеграм-канал "Военная хроника" пишет, что в польский Жешув со стороны Украины прибыли три неизвестных борта. Предположительно речь идет о санавиации, которая доставила туда раненых сотрудников СБУ."Характер скрытной эвакуации сразу трех бортов косвенно указывает на серьезные потери в руководящем составе или среди иностранных советников, находившихся на объектах в момент прилета", - говорится в публикации.Телеграм-канал "Русский инженер" отмечает, что такой удар является целой спецоперацией, подготовлена и исполнена она была блестяще."Такая операция требует очень длительной и тщательной подготовки, проработки и перепроверки целей, сложных маршрутов полета, к тому же увязанных с предшествующим ночным ударом, чтоб перегрузить ПВО ВСУ", - пишет автор канала.Привести в чувствоНа следующий день после удара, как и каждое 25 марта, СБУ отмечает свой профессиональный праздник, этакий день украинского чекиста. Удар по штабам этого ведомства в нескольких городах, надо полагать, сильно подпортил настроение украинским спецслужбистам, ведь до настоящего момента объекты СБУ нечасто становились целью для ВС РФ.Одна из причин этого заключается в том, что все такие объекты могли быть давно эвакуированы и сотрудники СБУ там уже давно могли не появляться в целях безопасности. С другой стороны, для удара были выбраны отдельные здания в определенных городах и в определенное время, поэтому вряд ли дроны запускали наобум ради чисто символической акции.После атак по зданиям СБУ многие вспомнили недавние слова директора ФСБ Александра Бортникова, который допустил, что Россия может "в пределах разумного" привести украинские спецслужбы в чувство."Конечно, можем, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие‑то шаги, на какие‑то действия", - ответил он на вопрос журналиста ИС "Вести" Павла Зарубина несколько дней назад.Тогда некоторые задались вопросом, что означает "в пределах разумного" и какой все же ход могут предпринять российские спецслужбы, ведь до сих пор никаких громких акций против СБУ и ее офицеров не проводилось.Удар по Западной Украине наконец показал один из вариантов таких действий.Что будет дальшеТакие "подарки" необходимо доносить до СБУ не только под 25 марта, а ведь есть еще и ГУР – Главное управление разведки при Минобороны Украины. Две этих спецслужбы сегодня являются мозговым центром, в котором разрабатываются все новые террористические акты против России и ее граждан.Понятно, что первую скрипку в этом процессе играют западные советники и кураторы, которыми кишат как СБУ, так и ГУР, однако это не снимает вопроса противодействия именно украинским спецслужбам как исполнителям.Украинские силовики давно и упорно действуют против РФ: теракты, убийства, вербовка граждан, мошенничество, диверсии и т.д. Работа идет по всем возможным направлениям. Враг этот чрезвычайно опасен.Об этом говорит, например, удар Украины по Ленинградской области, который последовал в ночь на 25 марта и который уже поспешили назвать "ответкой" за удары по СБУ. Как минимум один дрон пытался атаковать здание ФСБ в Выборге и упал в 30 м до него, а на Выборгском судостроительном заводе получил повреждения строящийся для погранслужбы ФСБ патрульный ледокол проекта 23550.Если удары по СБУ вдруг окажутся разовой акцией, то очень скоро Украина снова продемонстрирует, что такого языка она не понимает, и удары по объектам ФСБ пойдут с их стороны уже регулярно.

Павел Котов

