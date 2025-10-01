https://ukraina.ru/20251001/radio-tysyachi-kholmov--za-34-goda-do-maydana--1069460350.html

"Радио тысячи холмов" – за 34 года до Майдана

1 октября 1990 года в бывшей бельгийской колонии Руанда началась полномасштабная гражданская война, апофеозом которой стал геноцид народа тутси в 1994-м. Однако основу этого конфликта заложили колонизаторы

Заселение территории современной Руанды началось примерно в 2000 году до н.э. с двух направлений: первой волной мигрантов были племена хуту с юга Африки, а племена тутси пришли чуть позже с севера, из района притоков Нила. Тутси принадлежат к иной подрасе негроидной расы, нежели хуту, кроме того, хуту – земледельцы, а тутси – скотоводы.Однако уже к XVIII-XIX векам обе основные племенные группы Руанды говорили на одном языке из группы банту, носили одинаковые имена и вступали в брак друг с другом, хотя политическая и экономическая власть в стране принадлежала тутси. Но король Руанды Кигели IV, который к 1870-м увеличил территорию страны почти втрое, в основном за счёт земель, населённых хуту, запретил браки между тутси и хуту.В 1884-85 годах ведущие державы Европы провели в Берлине конференцию, на которой закрепили границы, по которым должен был проходить раздел Африки, и Руанда досталась Германской империи. Немцы осуществляли опосредованное военное правление, привлекая к процессу племенных вождей тутси.Ситуация изменилась с началом Первой мировой войны. 31 августа 1915 года входившая в Антанту Бельгия вторглась в земли Германской Восточной Африки и к следующему году взяла значительную часть Руанды под свой контроль, установив свою администрацию. Бельгийцы сохранили немецкую систему управления государством.Бельгийцы же внедрили в систему управления страной удостоверения личности с указанием этнической принадлежности в отдельной графе, причём без возможности её изменения, что сделало ситуацию ещё более напряжённой. До этого руандийцы разделялись скорее по социально-политическому, нежели этническому признаку: разбогатевший хуту имел возможность примкнуть к правящей элите, где его считали тутси, а обедневших тутси нередко считали хуту.Когда в 1946 году Руанда получила статус "подопечной территории" ООН (фактически оставаясь под контролем Бельгии), в стране возникла контрэлита хуту, захотевшая заполучить власть в Руанде в свои руки. Опасаясь, что их господствующее положение будет нарушено, тутси хотели договориться с правительством колонии о скорейшей независимости страны на своих условиях, однако бельгийцы больше не поддерживали их.В результате первых условно демократических выборов, проведённых колониальной администрацией в 1953 году, большинство мест в парламенте Руанды и других представительских органах власти получили хуту. Бельгийцы встали на их сторону, заявив о "детутсизации" колонии.В ноябре 1959 года в стране началось восстание хуту, они массово сжигали дома тутси и убивали их, число жертв превысило 100 тысяч человек. При этом фактический руководитель Руанды, полковник бельгийской жандармерии Ги Логье, полностью занял сторону хуту: погромщики и убийцы из числа хуту остались безнаказанными, при этом тутси, пытавшиеся защитить свои дома и семьи, часто отправлялись за решётку.В таких условиях бельгийцы провели в Руанде сначала выборы (1960), а потом и референдум, упразднивший монархию (1961). Последнее также было требованием хуту, для которых королевская власть была символом владычества тутси. В 1962 году Руанда стала независимым государством. За предыдущие три года из страны бежали более 350 тысяч тутси, спасавшихся от массовых убийств и этнических чисток. Они создали в соседних странах вооружённые группировки, которые безуспешно пытались свергнуть установившийся в Руанде режим этнократии хуту.Примечательно, что официально период 1959-62 годов получил в Руанде название "социальной революции", а изгнанников-тутси руандийские власти открыто называли "тараканами". При этом этнические чистки в Руанде продолжались: только с декабря 1963 по январь 1964 года хуту убили около 10 тысяч тутси, включая всех политиков колониальной эпохи, ещё живших в стране. Международное сообщество никак не отреагировало на происходящее.Режим в Руанде оставался стабильным до конца 1980-х, когда произошло падение цен на кофе. Проблемы в экономике вынудили руандийского диктатора Жювеналя Хабьяриману значительно сократить отчисления на социальные нужды, что привело к беспорядкам.К тому времени в соседней Уганде при поддержке властей этой страны набрала сил вооружённая организация тутси – Руандийский патриотический фронт (его лидеры Фред Ригьема и Поль Кагане были старшими офицерами угандийской армии). Решив воспользоваться кризисом на родине, 1 октября 1990 года несколько тысяч членов Руандийского патриотического фронта (РПФ), служивших в армии Уганды, вторглись на территорию своей родины.Примечательно, что в тот день и президент Уганды Мусевени, и президент Руанды Хабьяримана находились в Нью-Йорке на Всемирном саммите ООН по защите прав детей при поддержке ЮНИСЕФ. Когда стало известно о том, что очередные "тараканы" собрались захватить всю страну, а не просто разорить границы, Хабьяримана обратился к союзникам из Франции. Уже 5 октября в столицу Руанды Кигали прибыли 600 французских десантников. Они немедленно заняли позиции, блокирующие продвижение РПФ к столице.Прислали свои войска на помощь властям Руанды также Бельгия и соседний Заир (ныне Демократическая республика Конго). Однако бельгийцы в боевых действиях не участвовали, а после очередных актов насилия руандийских властей в отношении тутси были отозваны. Несколько сотен военных из "Особой президентской дивизии" Заира выдвинулись напрямую к линии фронта и вступили в бой с силами РПФ, однако в основном занимались мародёрством, потому Хабьяримана изгнал их обратно в Заир.При этом отряды РПФ были деморализованы в связи с убийством лидера движения Фреда Ригьемы, произошедшего 2 октября 1990 года. По официально версии, он был застрелен подчинёнными в ходе дискуссии о дальнейшем ходе боевых действий, однако всё свидетельствует о том, что убийцы был завербованы Полем Кагаме, который и стал лидером РПФ.Пользуясь замешательством в рядах тутси и опираясь на поддержку французов, руандийские войска отвоевали захваченную РПФ территорию и отбросили повстанцев обратно в Уганду. 30 октября 1990 года Хабьяримана объявил, что война окончена, однако Кагаме сдаваться не собирался, начав реорганизацию отрядов РПФ в горах Вирунга на угандийской территории.После трёх месяцев перегруппировки и подготовки, Кагаме решил начать новое вторжение. 22 января 1991 года отряды РПФ захватили город Рухенгери и целый день удерживали его, освободив заключённых из самой большой тюрьмы в Руанде.В 1991-92 годах силы РПФ вели успешные партизанские действия против властей Руанды. В частности, они он заблокировали дорогу в порт Момбаса (Кения), так называемый "Северный торговый коридор". Это вынудило Хабьяриману запустить всю морскую торговлю через Танзанию.В 1992 году под давлением внутренней оппозиции и властей Франции, власти Руанды заключили соглашение о прекращении огня с РПФ. В июле 1992 года стороны приступили к переговорам, но после сообщений о массовых убийствах тутси 8 февраля 1993 года РПФ начал новое наступление.Правительственные войска отступили, позволив РПФ быстро захватить Рухенгери, а затем повернуть на юг и начать продвижение на столицу. Это вызвало панику в Париже, который сразу же послал несколько сотен французских солдат в страну вместе с большим количеством боеприпасов. Прибытие французских войск заставило РПФ отказаться от штурма столицы. 20 февраля повстанцы остановились в 30 км к северу от Кигали и объявили одностороннее решение о прекращении огня, после чего в течение нескольких месяцев отводили свои войска на исходные позиции. К тому времени более 1,5 миллиона гражданских лиц, в основном хуту, покинули свои дома. Хрупкий мир продлился до апреля следующего года.6 апреля 1994 года самолёт, на борту которого находились Хабьяримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира, был сбит на подлёте к Кигали, все пассажиры погибли. Лишь в 2012 году официальное расследование катастрофы пришло к выводу о причастности к ней радикалов-хуту в рядах вооружённых сил Руанды, однако сразу же после катастрофы в ней обвинили тутси. Активисты хуту – интерахамве – и президентская гвардия начали убивать оппозиционных политиков – хуту, и оставшихся лидеров тутси.9 апреля тысяча солдат из европейских стран высадилась в Руанде с целью эвакуации западного гражданского персонала, после чего войска покинули страну. В тот же день появилась публикация Washington Post о массовых убийствах сотрудников благотворительных организаций, но на Западе на неё не отреагировали.До конца апреля – начала мая 1994 года президентская гвардия, жандармерия и отряды хуту продолжали убийства в очень больших масштабах. Организаторы ставили целью ликвидацию всех тутси, проживавших в стране, в результате были убиты более 1,1 миллиона человек. Геноцид не встретил заметного сопротивления – внутренняя оппозиция была уничтожена, а сотрудникам миссии ООН запрещалось применять силу, кроме случаев самообороны.РПФ медленно, но верно занимал территории на севере и востоке Руанды, и геноцид на захваченных землях прекратился. При этом, опасаясь возмездия, многие хуту бежали за границу, – так, за несколько дней в конце апреля около 500 000 человек бежали в Танзанию. В мае-июне геноцид на ещё не занятой РПФ части Руанды продолжился, однако приобрёл спорадический характер: большинство тутси уже было уничтожено, а временное правительство Руанды стремилось сдержать нараставшую анархию.23 июня 1994 года в рамках мандата ООН около 2500 французских солдат были переброшены из Заира на юго-запад Руанды, заняв примерно пятую часть всей территории страны. Власти Руанды приветствовали французскую интервенцию и продолжили убивать тутси, покинувших убежища в поисках защиты у французских военных. К концу гражданской войны многие руандийцы укрепились во мнении, что истинной целью французов была защита хуту.Интервенты относились к тутси враждебно, а их присутствие в Руанде временно замедлило наступление армии Кагаме. Несмотря на это, в июле вся территория государства, за исключением оккупированной французами зоны, перешла в руки РПФ: 4 июля пала Кигали, 18 июля сдались провинция Гисеньи и северо-восток страны, и массовые убийства тутси прекратились. С другой стороны, начались "акции возмездия" в отношении хуту, число жертв которых оценивается в 100 тысяч человек.По обвинению в участии в массовых убийствах и преступлениях против человечности в Руанде было арестовано более 120 000 человек. В 2001 году в стране был принят закон, предусматривающий введение коллективных "судов Гачача", которые должны были снизить нагрузку на обычные суды и помочь в организации процессов над теми, кто находился в заключении. Эти суды до своего закрытия в 2012 году успели рассмотреть более миллиона дел.Для преследования всех высокопоставленных лиц Руанды, 8 ноября 1994 Совет Безопасности ООН учредил Международный трибунал по Руанде, в его юрисдикции находились процессы над "лицами, ответственными за серьёзные нарушения гуманитарного права". Однако до 2015 года этот орган рассмотрел дела, по которым проходили лишь 93 обвиняемых. Двенадцать из них были оправданы, а восемь признали свою вину.Единственным европейцем, которого осудил этот трибунал, стал бельгиец Жорж Руджу, ведущий руандийской радиостанции RTLM ("Радио и телевидение тысячи холмов"), который в период геноцида в Руанде призывал убивать тутси.

