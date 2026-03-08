https://ukraina.ru/20260308/novyy-verkhovnyy-lider-irana-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-marta-1076532472.html

Новый верховный лидер Ирана, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 марта

Новый верховный лидер Ирана, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 марта

Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны, сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери."Сформировано твёрдое и единодушное мнение, которое отражает позицию большинства", — цитирует его заявление агентство Mehr.В то же время, указал Мирбагери, есть некоторые разногласия, которые придется преодолеть.Об избрании нового верховного лидера сообщил и член совета экспертов Ахмад Аламольхода."Выборы лидера состоялись и лидер определён. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение – абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов", – приводило его слова агентство Mehr.Имя избранного пока не раскрывается.Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.Обстрелы и налётыУтром 8 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, 20 БПЛА – над территорией Республики Крым, 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России: 2 удара на володарском, 1 — на донецком, 1 — на амвросиевском и 1 — на мариупольском направлениям, выпустив в общей сложности 5 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, спецтехника и 4 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 45 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 3; Новая Каховка — 5; Алёшки — 5; Днепряны — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка и Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбит беспилотник самолётного типа. Без повреждений. Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов. Утром за медицинской помощью обратился мирный житель. В городской больнице №2 г. Белгорода у мужчины диагностировали баротравму. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры региона. Зафиксированы масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в Белгороде и приграничных муниципалитетах. Аварийные бригады ведут восстановительные работы. Повреждены 3 квартиры в 2 МКД, административное здание предприятия, 5 транспортных средств", — писал губернатор.В Белгородском округе посёлки Дубовое, Малиновка, сёла Бессоновка, Бочковка, Вергилевка, Головино, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Пушкарное, Солохи, Устинка, Чайки, Ясные Зори, хутора Угрим и Церковный атакованы 43 беспилотниками, 37 из которых сбиты и подавлены. В селе Нечаевка повреждён частный дом, в селе Солохи — автомобиль, в посёлке Малиновка загорелся ангар, в селе Бессоновка повреждён объект инфраструктуры на территории предприятия."В Борисовском округе по сёлам Берёзовка, Грузское, Зозули и хутору Отруб совершены атаки 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Грузское в результате детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 г. Белгорода", — сообщил Гладков.В Валуйском округе по сёлам Борки, Долгое, Казинка, хуторам Кургашки, Леоновка и Мокрый Лог произведены атаки 9 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. В селе Долгое повреждён социальный объект, в селе Казинка — ворота частного дома, легковой и грузовой автомобили.В Волоконовском округе посёлок Малиново и хутор Шаховка атакованы 2 беспилотниками, один из которых сбит. В хуторе Шаховка повреждено производственное предприятие. Село Волчья Александровка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущен один боеприпас — повреждены 3 частных дома и хозяйственные постройки."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам Хотмыжск, Чапаевский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дунайка, Козинка, Косилово, Новостроевка-Первая, Пороз, Почаево и хутору Масычево выпущено 14 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 4 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены частный дом, забор другого дома и 2 автомобиля, в селе Косилово — объект инфраструктуры на территории предприятия, 2 надворные постройки, газовая труба и автомобиль, в хуторе Масычево — забор домовладения и линия электропередачи, в селе Гора-Подол — 7 частных домов, 4 надворные постройки, ангар и 4 автомобиля, 3 из которых уничтожены огнём, на участке дороги Косилово — Почаево сгорела машина, в селе Головчино повреждены 3 транспортных средства и 2 частных дома", — указывалось в сводке.Над Губкинским округом системой ПВО сбит беспилотник. Над Ивнянским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Надежевка, Поповка, Романовка, Сергиевка, Староселье, Теребрено, хуторам Высокий и Вязовской выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 43 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона загорелось здание на территории одного из объектов — пожарными расчётами возгорание потушено. В селе Надежевка от удара дрона повреждён частный дом.Над Прохоровским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Повреждений нет."В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. Один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, другой продолжает лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Дмитриевка, Коровино, Мешковое, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Бондаренков произведены атаки 27 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены."В селе Мешковое от удара дрона по социальному объекту мужчина получил баротравму. Лечение продолжает в амбулаторных условиях. Здание повреждено. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина сгорела", — писал губернатор.В Шебекино повреждён объект инфраструктуры на территории предприятия, в селе Мешковое — 2 частных дома, 2 надворные постройки, линия электропередачи и автомобиль, в селе Дмитриевка — 2 частных дома, в селе Новая Таволжанка — домовладение и грузовая машина, а также огнём уничтожен легковой автомобиль.Над Яковлевским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Позднее Гладков рассказал о новых атаках ВСУ."Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В селе Ржевка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены окна в трёх частных домах и хозяйственная постройка", — писал Гладков в 10:14.В 12:05 стало известно о новой атаке."Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У неё диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела. Для продолжения лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате детонации в доме разбиты окна, посечены входная группа и забор. В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшие были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь. После чего они будут направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", — писал Гладков.В Белгороде в результате детонации беспилотника повреждено сооружение на территории коммерческого объекта.Утром 8 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал суточную сводку атак Вооружённых сил Украины на этот регион России."Всего в период с 09:00 7 марта до 07:00 8 марта сбито 33 вражеских беспилотника различного типа. 46 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", — писал Хинштейн.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о войне в Иране — в статье Елены Мурзиной ""Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны".

