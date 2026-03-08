Итоги недели - 08.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260308/itogi-nedeli-1076549805.html
Итоги недели
Итоги недели - 08.03.2026 Украина.ру
Итоги недели
Эскалация на Ближнем Востоке, подъём цены на нефть и очередные выпады президента Украины Владимира Зеленского. Этими и другими не менее важными событиями... Украина.ру, 08.03.2026
2026-03-08T19:32
2026-03-08T19:31
видео
ближний восток
украина
владимир зеленский
нефть
война
иран
удар по ирану
война в иране
новости украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076549440_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9e5cf68be034dbf1cdb2f3d076d6c40.png
Эскалация на Ближнем Востоке, подъём цены на нефть и очередные выпады президента Украины Владимира Зеленского. Этими и другими не менее важными событиями запомнились прошедшие семь дней. Все подробности смотрите в программе "Итоги недели".
ближний восток
украина
иран
видео, ближний восток, украина, владимир зеленский, нефть, война, иран, удар по ирану, война в иране, новости украины, итоги, события, видео
Видео, Ближний Восток, Украина, Владимир Зеленский, нефть, война, Иран, удар по Ирану, война в Иране, Новости Украины, итоги, события

Итоги недели

19:32 08.03.2026
 
Эскалация на Ближнем Востоке, подъём цены на нефть и очередные выпады президента Украины Владимира Зеленского. Этими и другими не менее важными событиями запомнились прошедшие семь дней. Все подробности смотрите в программе "Итоги недели".
