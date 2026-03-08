https://ukraina.ru/20260308/itogi-nedeli-1076549805.html

Итоги недели

Эскалация на Ближнем Востоке, подъём цены на нефть и очередные выпады президента Украины Владимира Зеленского.

видео

ближний восток

украина

владимир зеленский

нефть

война

иран

удар по ирану

война в иране

новости украины

Эскалация на Ближнем Востоке, подъём цены на нефть и очередные выпады президента Украины Владимира Зеленского. Этими и другими не менее важными событиями запомнились прошедшие семь дней. Все подробности смотрите в программе "Итоги недели".

ближний восток

украина

иран

видео, ближний восток, украина, владимир зеленский, нефть, война, иран, удар по ирану, война в иране, новости украины, итоги, события, видео