Вторая испано-американская. Трамп хочет устроить войну Мадриду
Вторая испано-американская. Трамп хочет устроить войну Мадриду
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что собирается полностью прекратить торговые отношения с Испанией – из-за того, что Мадрид отказывается нарастить свои оборонные расходы, которые согласились увеличить остальные члены военного блока НАТО
"Испанцы были единственной страной в НАТО, которая решила не поднимать расходы до пяти процентов. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента расходов, и при этом они даже два процента не платят. Поэтому мы собирались прекратить с Испанией всю торговлю. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией", – заявил он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который прибыл в Белый дом, чтобы поддержать американо-израильское нападение на Иран.Мерц угодливо поддакивал Трампу перед журналистами, заверяя, что он целиком и полностью одобряет давление на испанское руководство. Несмотря на то, что Испания, наряду с Германией, входит в состав Европейского союза, и считается военно-политическим союзником ФРГ.Белый дом ополчился на испанское правительство из-за его реакции на очередную войну, которую начали в Вашингтоне. Двадцать восьмого февраля, после первых бомбардировок Ирана, испанцы запретили использовать свои военные базы для военной операции на Ближнем Востоке – заявляя, что она является незаконной с точки зрения международного права. А глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу осудить ракетные удары, нанесенные Соединенными Штатами и Израилем.Одиннадцать американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R были вынуждены покинуть после этого Пиренейский полуостров, а Дональд Трамп впал в настоящую ярость. Он заявил, что при необходимости США все равно будут направлять свою авиацию на военные объекты в Испании – невзирая на официальные запреты Мадрида. Потому что Вашингтон ни в грош не ставит суверенитет своих европейских "партнеров".Испанские политики ответили на демарши Трампа в весьма жесткой форме. Они сказали, что не собираются выслушивать ультиматумы. И даже намекнули на то, что американский шантаж подталкивает Испанию к выходу из Североатлантического альянса."США и Израиль представляют собой главную угрозу глобальной безопасности и стабильности. Они бомбят страны, чтобы захватить нефть, контролировать торговые пути и доминировать на стратегических военных позициях. Испания должна выйти из НАТО. Союзнические отношения с США подвергают нас опасности", – отметила депутат Европейского парламента Ирене Монтеро, политический секретарь испанской левой партии Podemos.Общественное мнение Испании находится в этом вопросе на стороне правительства. Потому что безапелляционные высказывания Трампа вызывают у ее жителей раздражение, и они помнят, что военно-политическая зависимость от Америки однажды привела эту страну к беспрецедентной в ее истории катастрофе.Одиннадцатого сентября 2004 года, накануне парламентских выборов, радикальные исламисты устроили десять взрывов в четырех поездах на железнодорожной линии в испанской столице. В результате этого кровавого теракта погибли 193 человека, а более 2 тыс. испанцев получили ранения. Преступники намеревались отомстить Испании за участие в американском нападении на Ирак. Испанский премьер Хосе Мария Аснар отправил туда войска в обход парламента – потому что свыше 90% жителей страны категорически выступали против участия в этой войне, развязанной администрацией Джорджа Буша.Правительство Аснара проиграло выборы социалистам, которые немедленно приняли решение вывести военнослужащих из Ирака. К тому времени испанцы потеряли в этом конфликте 17 солдат, а общие расходы на содержание военного контингента составили 300 млн долларов. Американцы так и не компенсировали испанцам эти затраты – несмотря на многочисленные просьбы и жалобы.В Испании не желают повторения подобных трагедий, и неудивительно, что Мадрид сразу поспешил отмежеваться от ближневосточной авантюры Трампа. Использование американцами испанских военных баз является для жителей этой страны еще одной болезненной темой – поскольку 60 лет назад, 17 января 1966 года, на территории этого государства разбился стратегический бомбардировщик В-52, на борту которого находилось ядерное оружие.Три термоядерных боеприпаса упали на сушу возле селения Паломарес, что привело к радиоактивному загрязнению близлежащих помидорных посадок и ирригационных каналов. А еще одну американскую атомную бомбу почти 3 месяца доставали со дна Средиземного моря – после чего в Европе еще долго отказывались покупать выловленную в Испании рыбу и подозрительно смотрели на местные сельскохозяйственные продукты.Возмущенные испанцы требовали выставить американские войска из страны, но она находилась тогда под властью ультраправого диктатора Франсиско Франко, который был преданным вассалом Америки.Каудильо подавил общественные протесты, а американцы наскоро провели дезактивацию местности. Возле Паломареса десятилетиями сохранялся повышенный радиационный фон. Только в 2015 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри наконец-то обязался вывезти из Испании радиоактивную землю, чтобы захоронить ее в пустыне Невада – но в итоге это все равно осталось пустым обещанием.Не ясно, знает ли об этой истории Трамп – но в Испании не забыли про ядерную бомбардировку, которую устроили на ровном месте евроатлантические союзники. Обострение политического кризиса в отношениях между Мадридом и Вашингтоном вполне может привести к тому, что испанцы навсегда закроют свои аэродромы для американских бомбардировщиков. Потому что подобные шаги будут однозначно одобрены местными избирателями.На Пиренейском полуострове активно критикуют агрессивную внешнюю политику Трампа – не только на Ближнем Востоке, но и в исторически связанной с Испанией Латинской Америке. Многие испанцы обоснованно опасаются, что вслед за Ираном США нападут на Кубу – напоминая о том, что американские войска захватили этот остров в 1898 году, после победы в колониальной войне с Испанией.Испанские журналисты пишут: Белый дом возвращает мир в XIX век, когда империалистическая политика считалась общепринятой нормой. Но не следует забывать, что в те времена еще не существовало ядерного оружия, способного уничтожить все человечество.Подробнее о событиях на Ближнем Востоке - в материале издания Украина.ру "Сливают в канализацию". Почему Стармер втягивает Зеленского в войну с Ираном.
16:32 04.03.2026 (обновлено: 17:06 04.03.2026)
 
Александр Савко
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что собирается полностью прекратить торговые отношения с Испанией – из-за того, что Мадрид отказывается нарастить свои оборонные расходы, которые согласились увеличить остальные члены военного блока НАТО
"Испанцы были единственной страной в НАТО, которая решила не поднимать расходы до пяти процентов. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента расходов, и при этом они даже два процента не платят. Поэтому мы собирались прекратить с Испанией всю торговлю. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией", – заявил он на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который прибыл в Белый дом, чтобы поддержать американо-израильское нападение на Иран.
Мерц угодливо поддакивал Трампу перед журналистами, заверяя, что он целиком и полностью одобряет давление на испанское руководство. Несмотря на то, что Испания, наряду с Германией, входит в состав Европейского союза, и считается военно-политическим союзником ФРГ.
Белый дом ополчился на испанское правительство из-за его реакции на очередную войну, которую начали в Вашингтоне. Двадцать восьмого февраля, после первых бомбардировок Ирана, испанцы запретили использовать свои военные базы для военной операции на Ближнем Востоке – заявляя, что она является незаконной с точки зрения международного права. А глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу осудить ракетные удары, нанесенные Соединенными Штатами и Израилем.
Одиннадцать американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R были вынуждены покинуть после этого Пиренейский полуостров, а Дональд Трамп впал в настоящую ярость. Он заявил, что при необходимости США все равно будут направлять свою авиацию на военные объекты в Испании – невзирая на официальные запреты Мадрида. Потому что Вашингтон ни в грош не ставит суверенитет своих европейских "партнеров".
Испанские политики ответили на демарши Трампа в весьма жесткой форме. Они сказали, что не собираются выслушивать ультиматумы. И даже намекнули на то, что американский шантаж подталкивает Испанию к выходу из Североатлантического альянса.
"США и Израиль представляют собой главную угрозу глобальной безопасности и стабильности. Они бомбят страны, чтобы захватить нефть, контролировать торговые пути и доминировать на стратегических военных позициях. Испания должна выйти из НАТО. Союзнические отношения с США подвергают нас опасности", – отметила депутат Европейского парламента Ирене Монтеро, политический секретарь испанской левой партии Podemos.
Общественное мнение Испании находится в этом вопросе на стороне правительства. Потому что безапелляционные высказывания Трампа вызывают у ее жителей раздражение, и они помнят, что военно-политическая зависимость от Америки однажды привела эту страну к беспрецедентной в ее истории катастрофе.
Одиннадцатого сентября 2004 года, накануне парламентских выборов, радикальные исламисты устроили десять взрывов в четырех поездах на железнодорожной линии в испанской столице. В результате этого кровавого теракта погибли 193 человека, а более 2 тыс. испанцев получили ранения.
Преступники намеревались отомстить Испании за участие в американском нападении на Ирак. Испанский премьер Хосе Мария Аснар отправил туда войска в обход парламента – потому что свыше 90% жителей страны категорически выступали против участия в этой войне, развязанной администрацией Джорджа Буша.
Правительство Аснара проиграло выборы социалистам, которые немедленно приняли решение вывести военнослужащих из Ирака. К тому времени испанцы потеряли в этом конфликте 17 солдат, а общие расходы на содержание военного контингента составили 300 млн долларов. Американцы так и не компенсировали испанцам эти затраты – несмотря на многочисленные просьбы и жалобы.
В Испании не желают повторения подобных трагедий, и неудивительно, что Мадрид сразу поспешил отмежеваться от ближневосточной авантюры Трампа. Использование американцами испанских военных баз является для жителей этой страны еще одной болезненной темой – поскольку 60 лет назад, 17 января 1966 года, на территории этого государства разбился стратегический бомбардировщик В-52, на борту которого находилось ядерное оружие.
Три термоядерных боеприпаса упали на сушу возле селения Паломарес, что привело к радиоактивному загрязнению близлежащих помидорных посадок и ирригационных каналов. А еще одну американскую атомную бомбу почти 3 месяца доставали со дна Средиземного моря – после чего в Европе еще долго отказывались покупать выловленную в Испании рыбу и подозрительно смотрели на местные сельскохозяйственные продукты.
Возмущенные испанцы требовали выставить американские войска из страны, но она находилась тогда под властью ультраправого диктатора Франсиско Франко, который был преданным вассалом Америки.
Каудильо подавил общественные протесты, а американцы наскоро провели дезактивацию местности. Возле Паломареса десятилетиями сохранялся повышенный радиационный фон. Только в 2015 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри наконец-то обязался вывезти из Испании радиоактивную землю, чтобы захоронить ее в пустыне Невада – но в итоге это все равно осталось пустым обещанием.
Не ясно, знает ли об этой истории Трамп – но в Испании не забыли про ядерную бомбардировку, которую устроили на ровном месте евроатлантические союзники. Обострение политического кризиса в отношениях между Мадридом и Вашингтоном вполне может привести к тому, что испанцы навсегда закроют свои аэродромы для американских бомбардировщиков. Потому что подобные шаги будут однозначно одобрены местными избирателями.
15:31
Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в ЖешувеК сожалению, европейцы нас по-прежнему не боятся. Они сейчас радуются от того, что наш танкер горит в Средиземном море. Наша мягкая позиция будет провоцировать европейцев на еще более жесткие действия. А если мы один раз дадим им по зубам, они сразу же отступят
На Пиренейском полуострове активно критикуют агрессивную внешнюю политику Трампа – не только на Ближнем Востоке, но и в исторически связанной с Испанией Латинской Америке. Многие испанцы обоснованно опасаются, что вслед за Ираном США нападут на Кубу – напоминая о том, что американские войска захватили этот остров в 1898 году, после победы в колониальной войне с Испанией.
Испанские журналисты пишут: Белый дом возвращает мир в XIX век, когда империалистическая политика считалась общепринятой нормой. Но не следует забывать, что в те времена еще не существовало ядерного оружия, способного уничтожить все человечество.
Подробнее о событиях на Ближнем Востоке - в материале издания Украина.ру "Сливают в канализацию". Почему Стармер втягивает Зеленского в войну с Ираном.
