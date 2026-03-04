https://ukraina.ru/20260304/1076376757.html

Военный эксперт Николай Сорокин: Весной Россия будет наступать на четырех участках и освободит три города

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Армия России в ходе весенней кампании сосредоточит усилия на четырех основных направлениях: Орехов, Красный Лиман, Рай-Александровка/Славянск и Константиновка.Приграничье я считаю второстепенным. Хотя обстановка под Сумами с каждым днем накаляется. Оно в любой момент может стать основным. Киевский режим бросил 140-ю бригаду спецназа пару дней назад именно под Сумы. Они понимают, что наши войска неуклонно приближаются к городу, а там неизвестно, что будет. Вдруг наше руководство решило, что сами Сумы должны войти в эту буферную зону. Почему нет? На крупный город удобно опираться, чтобы проводить операции по недопущению украинских войск на территорию "старой" России. Там комендатуру можно поставить.Войска неукоснительно приближаются к Орехову. Не только с юга, где у ВСУ максимальное количество укрепрайонов, но и с востока, с запада и частично северо-запада. Судьба Орехова к началу лета будет предрешена.Еще я не сомневаюсь, что Красный Лиман, который сегодня окружен на 4/5, будет окружен полностью. Взятие Дробышево (главный форпост ВСУ на подступах к городу) облегчит нам эту задачу. Весной Красный Лиман будет взят. Я не сомневаюсь в этом.Также войска подходят к Рай-Александровке. Она будет взята. Начнутся бои за Славянск. Более того, мы дошли уже до той точки, когда можем из ствольной артиллерии бить по Краматорску.Ситуация в Купянске очень тяжелая. Может быть, какие-то малые группы ВСУ уходят за Оскол, но там идут серьезнейшие встречные сражения и на левом, и на правом берегу.Ситуация на границе с Днепропетровской области тоже тяжеловатая. Сырский там сдуру вторгся на голое поле тремя механизированными бригадами и шестью штурмовыми полками. Да, мы побили им всю технику, но они зарылись в землю. Они ничего не освободили, но их там просто много. Они все равно со крипом пытаются расширить плацдарм. Но рано или поздно мы их оттуда выбьем.Кроме того, мы пойдем на Межевую, которая тоже находится Днепропетровской области. Это следующий крупный укрепрайон, который надо взять весной.Что касается Константиновки, то мы взорвали там дамбу. Это перебило их основную дорогу снабжения на северо-западе. Для ВСУ сложно оборонять север города. При том, что на юге мы уже присутствуем. Не скажу, что мы отбили весь юг Константиновки, но там плотно присутствуют наши войска, а за вокзал уже идут бои. Весной мы этот город возьмем. А дальше – Дружковка, Славянск и Краматорск.Мой прогноз такой: до конца года мы полностью освободим Донбасс и начнем осаду Запорожья. Не знаю, с какой скоростью мы форсируем Днепр и начнем освобождать Херсон. Но необходимость идти дальше, чтобы отрезать Украину от Черного моря – это геополитический фактор, который никто не сможет проигнорировать.Киев боится, что про него забудут на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 марта

