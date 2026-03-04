https://ukraina.ru/20260304/itogi-040326-tramp-nachal-armageddon-benzinovyy-krizis-dron-nad-ttsk-1076380626.html
Итоги 04.03.26: Трамп начал "Армагеддон", бензиновый кризис, дрон над ТЦК
Итоги 04.03.26: Трамп начал "Армагеддон", бензиновый кризис, дрон над ТЦК
Смотрите итоги дня с Дариной Боровик: если война на Ближнем Востоке затянется дольше, чем "заявленный Трампом месяц", ЕС может накрыть экономический... Украина.ру, 04.03.2026
Смотрите итоги дня с Дариной Боровик: если война на Ближнем Востоке затянется дольше, чем "заявленный Трампом месяц", ЕС может накрыть экономический кризис.Американский журналист Джонатан Ларсен утверждает: один из командиров армии США заявил подчинённым, что Трамп — "помазанник", который должен запустить цепочку событий, ведущих к Армагеддону. Военный корреспондент Олег Блохин рассказал, возможна ли наземная операция США в Иране.Также в выпуске: кризис бензина на Украине и спасение украинца от мобилизации при помощи дрона.
