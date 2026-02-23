Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект - 23.02.2026 Украина.ру
История
Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
23 февраля 1942 года возле нынешнего города Новоазовск Донецкой Народной Республики, а тогда – райцентра Будённовский Сталинской области, советской диверсионно-разведывательной группой были добыты неопровержимые доказательства разработки атомного оружия гитлеровской Германией
Поначалу советское командование, ожидавшее от прибывших из-за линии фронта более серьёзных трофеев, чем портфель с образцами минералов и полевым геологическим журналом, не оценило всю важность добытого. И лишь благодаря проницательности выдающегося мастера диверсионного дела Ильи Старинова портфель удалось сохранить и переправить в Москву, где высшим руководством страны были сделаны выводы о необходимости создания собственного ядерного щита.Ледяной "мост" в тыл врагаЗамёрзший Таганрогский залив Азовского моря открывал уникальную возможность по организации масштабных боевых действий в тылу врага: линии фронта как таковой здесь не было, а рассеивать силы на охрану каждого километра северного побережья от нападений разведгрупп не имело смысла. Таким образом в руках Красной Армии оказался самый настоящий партизанский коридор, где позиции противника в разных местах находились на расстоянии от пятнадцати до семидесяти километров от расположения наших частей.В годы Великой Отечественной войны партизанские коридоры в местах крупных разрывов линии фронта играли очень важную роль: как правило все партизанские края на оккупированной территории были приурочены именно к ним.Например, по одному из таких коридоров в Ленинградской области прорвалось несколько обозов с собранным партизанами продовольствием для осаждённого города на Неве.Действовавшие в Полесье и на Волыни соединения под командованием Ковпака, Сабурова, Фёдорова и Медведева совершали рейды через Овручский коридор на Житомирщине, простиравшийся от Коростеня до реки Припять.Важным подспорьем для белорусских партизан стали Суражские ворота между городом Велиж Псковской области и Витебском.В Орловской области существовал Кировский коридор на территории Кировского, Людиновского и Жиздринского районов, переданных позднее во вновь образованную Калужскую область – им пользовались брянские партизаны.Не менее важную роль эти коридоры играли и там, где не было смысла разворачивать партизанские отряды на постоянной основе, а проще было обойтись рейдами в тыл врага. Такое, например, практиковалось в Мурманской области и в Карелии: местность малонаселённая, пространство само по себе в оперативном отношении особой ценности тоже не представляет, поэтому намного выгоднее провести точечную атаку важного логистического узла или опорной базы противника отрядом, засылаемым с Большой земли.Приазовье – это бескрайние степи: леса там существуют разве что в долинах рек и для использования в партизанских целях они непригодны. Поэтому ледяной "мост" через Таганрогский залив оказался важным подспорьем для советского командования: в ходе первого освобождения Ростова-на-Дону от гитлеровцев ряд ударов по противнику был нанесён через замёрзшее устье Дона. Столь же многообещающей оказалась и идея постоянных атак оккупированного побережья между Мариуполем и Таганрогом.Праздничный трофей разведчиковВ Ростов-на-Дону Илья Старинов прибыл вскоре после освобождения города. Там судьба свела его с Цезарем Куниковым: тогда будущий Герой Советского Союза командовал отрядом водных заграждений. В мирное время Куников был прекрасным инженером, поэтому быстро оценил мины, которые Старинов сконструировал на основе собственного опыта войны в Испании. Базой для производства этих боеприпасов стал Ростовский университет: естественнонаучные факультеты обладали мастерскими по ремонту лабораторного оборудования с неплохим станочным и инструментальным парком.Рейды разведгрупп начались в январе, когда в Таганрогском заливе установился прочный ледовый покров, и продолжались до начала марта. Всего было предпринято сто десять рейдов: в среднем отправлялось по две группы в день. Каждая такая группа брала с собой до десяти мин конструкции Старинова: на автодороге, соединявшей Таганрог с Мариуполем, Бердянском и Мелитополем подрывы проезжавших наносили врагу достаточно болезненный урон в живой силе и технике.Эти рейды облегчили жизнь приазовским подпольщикам: гитлеровским властям было просто не до них. Огромные масштабы приобрёл саботаж: распоряжения гитлеровцев часто не выполнялись, и невыполнение списывалось на действия разведгрупп. Помимо этого, из рейда могло вернуться намного больше людей, чем ушло в него – в Южное Приазовье уходили те, кому грозил угон на работы в Германию.Особенно мощный удар по противнику разведгруппы нанесли 23 февраля 1942 года, и дело здесь совсем не в дне Красной армии, который тоже хотелось отпраздновать: с приближением весны льды Азовского моря стали терять монолитность, рейды могли прекратиться со дня на день, поэтому требовалось выжать из ситуации всё возможное.В тот день метеоусловия способствовали разведчикам: под покровом метели удалось организовать засаду на берегу Миусского лимана под Таганрогом и в неё попалась крупная автоколонна противника. Другая группа ворвалась в село Кривая Коса, ныне это посёлок Седово в Новоазовском районе ДНР: там удалось застать врасплох расквартированную гитлеровскую часть. Ещё несколько разведгрупп проникли в Мариупольский порт и подожгли склады с боеприпасами.Вражеское командование, не обладавшее всей полнотой информации, посчитало что прозевало прорыв крупных сил Красной Армии через льды Азовского моря и сняло с фронта для борьбы с нападавшими две пехотные дивизии, что составляло не менее тридцати тысяч человек.Но самый ценный трофей был добыт возле у восточного основания Кривой косы между селом Обрыв и нынешней границей ДНР с Ростовской областью. Там внимание разведчиков привлёк "Опель", за рулём которого находился вражеский офицер. На предложение сдаться он открыл огонь и попытался уйти, но был настигнут пулей. Единственным трофеем оказался портфель с бумагами и образцами минералов.Почти детективная историяВ штабе доставленную находку не оценили: от разведчиков требовалась информация о замыслах вражеского командования, а они атаковали геолога и вместо секретных карт принесли какие-то малопонятные камни. Старинову пришлось проявить настойчивость: у геологов полевой сезон начинается со сходом снега, а здесь убитый вёл изыскания в разгар зимы. Такое допускается лишь в том случае если речь идёт о срочных работах особой важности.Среди находившихся в портфеле образцов был характерный для побережья Новоазовского района песок бурого цвета, именуемый в народе "чёрным": в послечернобыльские времена он даже вызывал панику среди отдыхающих. Этот песок, состоящий из мелких частиц минерала под названием монацит, был знаком Старинову: он использовался сапёрами для пометки мин из немагнитных материалов. А так как монацит является важнейшим сырьём для получения радиоактивного металла тория, то при обезвреживании данного вида "адских машин" в качестве миноискателя применяли дозиметр.Но особенно вражеского геолога интересовали красивые кристаллы золотистого цвета из Мазуровой балки под Волновахой. Они имели форму характерного октаэдра, одна половина которого немного приплюснутая, а вторая – вытянутая. Некоторые из этих кристаллов были прозрачными и отличались редкостной по красоте игрой света: многие присутствовавшие на совещании в штабе посчитали их разновидностью алмаза. Это были цирконы, ювелирная разновидность которых называется гиацинтами.В то время основная масса цирконов шла именно на ювелирные цели, некоторая часть – на выплавку циркония, практически единственным применением которого были осветительные и сигнальные пиротехнические смеси: в сочетании с магнием он даёт яркую вспышку, а заряд с его применением можно делать малогабаритным.Но даже это оставляло вопросы: явно не то применение ради которого стоило проводить работы с риском для жизни посреди зимы. Да и геолог предпочёл дорого продать свою жизнь в заведомо гибельном для себя неравном бою: проще говоря, вёл себя как носитель тайны, а не простой исследователь.Спустя полтора месяца Старинов оказался в Москве и запросил консультации по содержимому портфеля. Ответ экспертов был однозначным: без циркония как конструкционного материала невозможно построить ядерный реактор, в частности из него изготавливают оболочку тепловыделяющих элементов. Монацит и другие минералы – сырьё для получения делящихся материалов: урановые и ториевые месторождения для Приазовского кристаллического массива – не редкость. Теперь становилось понятно к каким работам был причастен убитый у села Обрыв.Этот сигнал был не единственным: физики с лета 1941 года отмечали, что в американских и британских научных журналах внезапно исчезли публикации по атомной проблематике, хотя несколькими месяцами ранее они были вполне обыденными, а практическое освоение "тонкой материи" тогда основной массой научного сообщества считалось делом отдалённого будущего. Осенью 1941 года начали поступать соответствующие донесения от агентуры в США и Великобритании. Добытое на берегах Азовского моря окончательно поставило точку в спорах о нужности столь дорогостоящего дела в тяжёлое для страны время.Тем не менее для старта советского ядерного проекта потребовался ещё год: сказались военные неудачи летних месяцев и только после победы в Сталинградской битве было принято секретное постановление Государственного комитета обороны № 2872 "О мерах по успешному развитию работ по урану". И Донецкому Приазовью в этих работах отводилось важное место: в Докучаевске и в Тельмановском районе много лет действовали урановые рудники, а под Волновахой в посёлке Донское был построен один из первых в СССР заводов по производству циркония.
история, история новороссии, азовское море, донецкая народная республика, таганрог, красная армия, партизаны, диверсанты, ядерное оружие, великая отечественная война, 1942 год
23 февраля 1942 года возле нынешнего города Новоазовск Донецкой Народной Республики, а тогда – райцентра Будённовский Сталинской области, советской диверсионно-разведывательной группой были добыты неопровержимые доказательства разработки атомного оружия гитлеровской Германией
Поначалу советское командование, ожидавшее от прибывших из-за линии фронта более серьёзных трофеев, чем портфель с образцами минералов и полевым геологическим журналом, не оценило всю важность добытого. И лишь благодаря проницательности выдающегося мастера диверсионного дела Ильи Старинова портфель удалось сохранить и переправить в Москву, где высшим руководством страны были сделаны выводы о необходимости создания собственного ядерного щита.
Ледяной "мост" в тыл врага
Замёрзший Таганрогский залив Азовского моря открывал уникальную возможность по организации масштабных боевых действий в тылу врага: линии фронта как таковой здесь не было, а рассеивать силы на охрану каждого километра северного побережья от нападений разведгрупп не имело смысла. Таким образом в руках Красной Армии оказался самый настоящий партизанский коридор, где позиции противника в разных местах находились на расстоянии от пятнадцати до семидесяти километров от расположения наших частей.
В годы Великой Отечественной войны партизанские коридоры в местах крупных разрывов линии фронта играли очень важную роль: как правило все партизанские края на оккупированной территории были приурочены именно к ним.
Например, по одному из таких коридоров в Ленинградской области прорвалось несколько обозов с собранным партизанами продовольствием для осаждённого города на Неве.
Действовавшие в Полесье и на Волыни соединения под командованием Ковпака, Сабурова, Фёдорова и Медведева совершали рейды через Овручский коридор на Житомирщине, простиравшийся от Коростеня до реки Припять.
Важным подспорьем для белорусских партизан стали Суражские ворота между городом Велиж Псковской области и Витебском.
В Орловской области существовал Кировский коридор на территории Кировского, Людиновского и Жиздринского районов, переданных позднее во вновь образованную Калужскую область – им пользовались брянские партизаны.
Не менее важную роль эти коридоры играли и там, где не было смысла разворачивать партизанские отряды на постоянной основе, а проще было обойтись рейдами в тыл врага. Такое, например, практиковалось в Мурманской области и в Карелии: местность малонаселённая, пространство само по себе в оперативном отношении особой ценности тоже не представляет, поэтому намного выгоднее провести точечную атаку важного логистического узла или опорной базы противника отрядом, засылаемым с Большой земли.
Приазовье – это бескрайние степи: леса там существуют разве что в долинах рек и для использования в партизанских целях они непригодны. Поэтому ледяной "мост" через Таганрогский залив оказался важным подспорьем для советского командования: в ходе первого освобождения Ростова-на-Дону от гитлеровцев ряд ударов по противнику был нанесён через замёрзшее устье Дона. Столь же многообещающей оказалась и идея постоянных атак оккупированного побережья между Мариуполем и Таганрогом.
Праздничный трофей разведчиков
В Ростов-на-Дону Илья Старинов прибыл вскоре после освобождения города. Там судьба свела его с Цезарем Куниковым: тогда будущий Герой Советского Союза командовал отрядом водных заграждений. В мирное время Куников был прекрасным инженером, поэтому быстро оценил мины, которые Старинов сконструировал на основе собственного опыта войны в Испании. Базой для производства этих боеприпасов стал Ростовский университет: естественнонаучные факультеты обладали мастерскими по ремонту лабораторного оборудования с неплохим станочным и инструментальным парком.
Рейды разведгрупп начались в январе, когда в Таганрогском заливе установился прочный ледовый покров, и продолжались до начала марта. Всего было предпринято сто десять рейдов: в среднем отправлялось по две группы в день. Каждая такая группа брала с собой до десяти мин конструкции Старинова: на автодороге, соединявшей Таганрог с Мариуполем, Бердянском и Мелитополем подрывы проезжавших наносили врагу достаточно болезненный урон в живой силе и технике.
Эти рейды облегчили жизнь приазовским подпольщикам: гитлеровским властям было просто не до них. Огромные масштабы приобрёл саботаж: распоряжения гитлеровцев часто не выполнялись, и невыполнение списывалось на действия разведгрупп. Помимо этого, из рейда могло вернуться намного больше людей, чем ушло в него – в Южное Приазовье уходили те, кому грозил угон на работы в Германию.
Особенно мощный удар по противнику разведгруппы нанесли 23 февраля 1942 года, и дело здесь совсем не в дне Красной армии, который тоже хотелось отпраздновать: с приближением весны льды Азовского моря стали терять монолитность, рейды могли прекратиться со дня на день, поэтому требовалось выжать из ситуации всё возможное.
В тот день метеоусловия способствовали разведчикам: под покровом метели удалось организовать засаду на берегу Миусского лимана под Таганрогом и в неё попалась крупная автоколонна противника. Другая группа ворвалась в село Кривая Коса, ныне это посёлок Седово в Новоазовском районе ДНР: там удалось застать врасплох расквартированную гитлеровскую часть. Ещё несколько разведгрупп проникли в Мариупольский порт и подожгли склады с боеприпасами.
Вражеское командование, не обладавшее всей полнотой информации, посчитало что прозевало прорыв крупных сил Красной Армии через льды Азовского моря и сняло с фронта для борьбы с нападавшими две пехотные дивизии, что составляло не менее тридцати тысяч человек.
Но самый ценный трофей был добыт возле у восточного основания Кривой косы между селом Обрыв и нынешней границей ДНР с Ростовской областью. Там внимание разведчиков привлёк "Опель", за рулём которого находился вражеский офицер. На предложение сдаться он открыл огонь и попытался уйти, но был настигнут пулей. Единственным трофеем оказался портфель с бумагами и образцами минералов.
Почти детективная история
В штабе доставленную находку не оценили: от разведчиков требовалась информация о замыслах вражеского командования, а они атаковали геолога и вместо секретных карт принесли какие-то малопонятные камни. Старинову пришлось проявить настойчивость: у геологов полевой сезон начинается со сходом снега, а здесь убитый вёл изыскания в разгар зимы. Такое допускается лишь в том случае если речь идёт о срочных работах особой важности.
Среди находившихся в портфеле образцов был характерный для побережья Новоазовского района песок бурого цвета, именуемый в народе "чёрным": в послечернобыльские времена он даже вызывал панику среди отдыхающих. Этот песок, состоящий из мелких частиц минерала под названием монацит, был знаком Старинову: он использовался сапёрами для пометки мин из немагнитных материалов. А так как монацит является важнейшим сырьём для получения радиоактивного металла тория, то при обезвреживании данного вида "адских машин" в качестве миноискателя применяли дозиметр.
Но особенно вражеского геолога интересовали красивые кристаллы золотистого цвета из Мазуровой балки под Волновахой. Они имели форму характерного октаэдра, одна половина которого немного приплюснутая, а вторая – вытянутая. Некоторые из этих кристаллов были прозрачными и отличались редкостной по красоте игрой света: многие присутствовавшие на совещании в штабе посчитали их разновидностью алмаза. Это были цирконы, ювелирная разновидность которых называется гиацинтами.
В то время основная масса цирконов шла именно на ювелирные цели, некоторая часть – на выплавку циркония, практически единственным применением которого были осветительные и сигнальные пиротехнические смеси: в сочетании с магнием он даёт яркую вспышку, а заряд с его применением можно делать малогабаритным.
Но даже это оставляло вопросы: явно не то применение ради которого стоило проводить работы с риском для жизни посреди зимы. Да и геолог предпочёл дорого продать свою жизнь в заведомо гибельном для себя неравном бою: проще говоря, вёл себя как носитель тайны, а не простой исследователь.
Спустя полтора месяца Старинов оказался в Москве и запросил консультации по содержимому портфеля. Ответ экспертов был однозначным: без циркония как конструкционного материала невозможно построить ядерный реактор, в частности из него изготавливают оболочку тепловыделяющих элементов. Монацит и другие минералы – сырьё для получения делящихся материалов: урановые и ториевые месторождения для Приазовского кристаллического массива – не редкость. Теперь становилось понятно к каким работам был причастен убитый у села Обрыв.
Этот сигнал был не единственным: физики с лета 1941 года отмечали, что в американских и британских научных журналах внезапно исчезли публикации по атомной проблематике, хотя несколькими месяцами ранее они были вполне обыденными, а практическое освоение "тонкой материи" тогда основной массой научного сообщества считалось делом отдалённого будущего. Осенью 1941 года начали поступать соответствующие донесения от агентуры в США и Великобритании. Добытое на берегах Азовского моря окончательно поставило точку в спорах о нужности столь дорогостоящего дела в тяжёлое для страны время.
Тем не менее для старта советского ядерного проекта потребовался ещё год: сказались военные неудачи летних месяцев и только после победы в Сталинградской битве было принято секретное постановление Государственного комитета обороны № 2872 "О мерах по успешному развитию работ по урану". И Донецкому Приазовью в этих работах отводилось важное место: в Докучаевске и в Тельмановском районе много лет действовали урановые рудники, а под Волновахой в посёлке Донское был построен один из первых в СССР заводов по производству циркония.
