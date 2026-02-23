https://ukraina.ru/20260223/tsirkoniy-dlya-vundervaffe-priazove-i-gitlerovskiy-yadernyy-proekt-1075933951.html

Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект

Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект

23 февраля 1942 года возле нынешнего города Новоазовск Донецкой Народной Республики, а тогда – райцентра Будённовский Сталинской области, советской диверсионно-разведывательной группой были добыты неопровержимые доказательства разработки атомного оружия гитлеровской Германией

Поначалу советское командование, ожидавшее от прибывших из-за линии фронта более серьёзных трофеев, чем портфель с образцами минералов и полевым геологическим журналом, не оценило всю важность добытого. И лишь благодаря проницательности выдающегося мастера диверсионного дела Ильи Старинова портфель удалось сохранить и переправить в Москву, где высшим руководством страны были сделаны выводы о необходимости создания собственного ядерного щита.Ледяной "мост" в тыл врагаЗамёрзший Таганрогский залив Азовского моря открывал уникальную возможность по организации масштабных боевых действий в тылу врага: линии фронта как таковой здесь не было, а рассеивать силы на охрану каждого километра северного побережья от нападений разведгрупп не имело смысла. Таким образом в руках Красной Армии оказался самый настоящий партизанский коридор, где позиции противника в разных местах находились на расстоянии от пятнадцати до семидесяти километров от расположения наших частей.В годы Великой Отечественной войны партизанские коридоры в местах крупных разрывов линии фронта играли очень важную роль: как правило все партизанские края на оккупированной территории были приурочены именно к ним.Например, по одному из таких коридоров в Ленинградской области прорвалось несколько обозов с собранным партизанами продовольствием для осаждённого города на Неве.Действовавшие в Полесье и на Волыни соединения под командованием Ковпака, Сабурова, Фёдорова и Медведева совершали рейды через Овручский коридор на Житомирщине, простиравшийся от Коростеня до реки Припять.Важным подспорьем для белорусских партизан стали Суражские ворота между городом Велиж Псковской области и Витебском.В Орловской области существовал Кировский коридор на территории Кировского, Людиновского и Жиздринского районов, переданных позднее во вновь образованную Калужскую область – им пользовались брянские партизаны.Не менее важную роль эти коридоры играли и там, где не было смысла разворачивать партизанские отряды на постоянной основе, а проще было обойтись рейдами в тыл врага. Такое, например, практиковалось в Мурманской области и в Карелии: местность малонаселённая, пространство само по себе в оперативном отношении особой ценности тоже не представляет, поэтому намного выгоднее провести точечную атаку важного логистического узла или опорной базы противника отрядом, засылаемым с Большой земли.Приазовье – это бескрайние степи: леса там существуют разве что в долинах рек и для использования в партизанских целях они непригодны. Поэтому ледяной "мост" через Таганрогский залив оказался важным подспорьем для советского командования: в ходе первого освобождения Ростова-на-Дону от гитлеровцев ряд ударов по противнику был нанесён через замёрзшее устье Дона. Столь же многообещающей оказалась и идея постоянных атак оккупированного побережья между Мариуполем и Таганрогом.Праздничный трофей разведчиковВ Ростов-на-Дону Илья Старинов прибыл вскоре после освобождения города. Там судьба свела его с Цезарем Куниковым: тогда будущий Герой Советского Союза командовал отрядом водных заграждений. В мирное время Куников был прекрасным инженером, поэтому быстро оценил мины, которые Старинов сконструировал на основе собственного опыта войны в Испании. Базой для производства этих боеприпасов стал Ростовский университет: естественнонаучные факультеты обладали мастерскими по ремонту лабораторного оборудования с неплохим станочным и инструментальным парком.Рейды разведгрупп начались в январе, когда в Таганрогском заливе установился прочный ледовый покров, и продолжались до начала марта. Всего было предпринято сто десять рейдов: в среднем отправлялось по две группы в день. Каждая такая группа брала с собой до десяти мин конструкции Старинова: на автодороге, соединявшей Таганрог с Мариуполем, Бердянском и Мелитополем подрывы проезжавших наносили врагу достаточно болезненный урон в живой силе и технике.Эти рейды облегчили жизнь приазовским подпольщикам: гитлеровским властям было просто не до них. Огромные масштабы приобрёл саботаж: распоряжения гитлеровцев часто не выполнялись, и невыполнение списывалось на действия разведгрупп. Помимо этого, из рейда могло вернуться намного больше людей, чем ушло в него – в Южное Приазовье уходили те, кому грозил угон на работы в Германию.Особенно мощный удар по противнику разведгруппы нанесли 23 февраля 1942 года, и дело здесь совсем не в дне Красной армии, который тоже хотелось отпраздновать: с приближением весны льды Азовского моря стали терять монолитность, рейды могли прекратиться со дня на день, поэтому требовалось выжать из ситуации всё возможное.В тот день метеоусловия способствовали разведчикам: под покровом метели удалось организовать засаду на берегу Миусского лимана под Таганрогом и в неё попалась крупная автоколонна противника. Другая группа ворвалась в село Кривая Коса, ныне это посёлок Седово в Новоазовском районе ДНР: там удалось застать врасплох расквартированную гитлеровскую часть. Ещё несколько разведгрупп проникли в Мариупольский порт и подожгли склады с боеприпасами.Вражеское командование, не обладавшее всей полнотой информации, посчитало что прозевало прорыв крупных сил Красной Армии через льды Азовского моря и сняло с фронта для борьбы с нападавшими две пехотные дивизии, что составляло не менее тридцати тысяч человек.Но самый ценный трофей был добыт возле у восточного основания Кривой косы между селом Обрыв и нынешней границей ДНР с Ростовской областью. Там внимание разведчиков привлёк "Опель", за рулём которого находился вражеский офицер. На предложение сдаться он открыл огонь и попытался уйти, но был настигнут пулей. Единственным трофеем оказался портфель с бумагами и образцами минералов.Почти детективная историяВ штабе доставленную находку не оценили: от разведчиков требовалась информация о замыслах вражеского командования, а они атаковали геолога и вместо секретных карт принесли какие-то малопонятные камни. Старинову пришлось проявить настойчивость: у геологов полевой сезон начинается со сходом снега, а здесь убитый вёл изыскания в разгар зимы. Такое допускается лишь в том случае если речь идёт о срочных работах особой важности.Среди находившихся в портфеле образцов был характерный для побережья Новоазовского района песок бурого цвета, именуемый в народе "чёрным": в послечернобыльские времена он даже вызывал панику среди отдыхающих. Этот песок, состоящий из мелких частиц минерала под названием монацит, был знаком Старинову: он использовался сапёрами для пометки мин из немагнитных материалов. А так как монацит является важнейшим сырьём для получения радиоактивного металла тория, то при обезвреживании данного вида "адских машин" в качестве миноискателя применяли дозиметр.Но особенно вражеского геолога интересовали красивые кристаллы золотистого цвета из Мазуровой балки под Волновахой. Они имели форму характерного октаэдра, одна половина которого немного приплюснутая, а вторая – вытянутая. Некоторые из этих кристаллов были прозрачными и отличались редкостной по красоте игрой света: многие присутствовавшие на совещании в штабе посчитали их разновидностью алмаза. Это были цирконы, ювелирная разновидность которых называется гиацинтами.В то время основная масса цирконов шла именно на ювелирные цели, некоторая часть – на выплавку циркония, практически единственным применением которого были осветительные и сигнальные пиротехнические смеси: в сочетании с магнием он даёт яркую вспышку, а заряд с его применением можно делать малогабаритным.Но даже это оставляло вопросы: явно не то применение ради которого стоило проводить работы с риском для жизни посреди зимы. Да и геолог предпочёл дорого продать свою жизнь в заведомо гибельном для себя неравном бою: проще говоря, вёл себя как носитель тайны, а не простой исследователь.Спустя полтора месяца Старинов оказался в Москве и запросил консультации по содержимому портфеля. Ответ экспертов был однозначным: без циркония как конструкционного материала невозможно построить ядерный реактор, в частности из него изготавливают оболочку тепловыделяющих элементов. Монацит и другие минералы – сырьё для получения делящихся материалов: урановые и ториевые месторождения для Приазовского кристаллического массива – не редкость. Теперь становилось понятно к каким работам был причастен убитый у села Обрыв.Этот сигнал был не единственным: физики с лета 1941 года отмечали, что в американских и британских научных журналах внезапно исчезли публикации по атомной проблематике, хотя несколькими месяцами ранее они были вполне обыденными, а практическое освоение "тонкой материи" тогда основной массой научного сообщества считалось делом отдалённого будущего. Осенью 1941 года начали поступать соответствующие донесения от агентуры в США и Великобритании. Добытое на берегах Азовского моря окончательно поставило точку в спорах о нужности столь дорогостоящего дела в тяжёлое для страны время.Тем не менее для старта советского ядерного проекта потребовался ещё год: сказались военные неудачи летних месяцев и только после победы в Сталинградской битве было принято секретное постановление Государственного комитета обороны № 2872 "О мерах по успешному развитию работ по урану". И Донецкому Приазовью в этих работах отводилось важное место: в Докучаевске и в Тельмановском районе много лет действовали урановые рудники, а под Волновахой в посёлке Донское был построен один из первых в СССР заводов по производству циркония.

