Раскол Киевского режима

На фоне очередного, теперь в Женеве, раунда переговоров вокруг украинского кризиса лондонский The Economist вышел с публикацией о том, что внутри украинской переговорной команды наметился серьёзный раскол.

Источники британцев (видимо те же люди с дипломами Сент-Эндрюсса, которые консультируют Зеленского), сообщили любознательным журналистам (сливным бачкам "виндзоров") что фактический глава делегации Кирилл Буданов* выступает за быстрое заключение мирного соглашения с Россией при посредничестве США. По его мнению, окно возможностей может вскоре закрыться, а потому тянуть с договоренностями опасно.Однако другое крыло переговорщиков, ориентированное на Андрей Ермак, занимает более жесткую позицию и не склонно к компромиссам. Сам Зеленский балансирует между этими группами, имея при этом собственное видение дальнейших шагов. Источник, близкий к украинской команде, оценил вероятность прорыва на переговорах как "50 на 50". Вот такое вот забавное сообщение. Как всегда у британцев полуправда. Рассказываю как дело обстоит в действительности.Первое и главное. Внутри верхушки киевского режима действительно сформировалось отчетливое разделение на две группы, одна из которых выступает за мирные соглашения и проведение выборов, а другая последовательно сопротивляется их запуску и саботирует переговорный трек. И противостояние здесь много шире чем просто острая дискуссия в составе украинской делегации. К первому лагерю относятся ориентированные на Вашингтон фигуры переговорной группы: Умеров, Арахамия, Буданов, а так же ключевой силовик Поклад. А так же ряд других игроков помельче. Они жестко встроены в американскую повестку и убеждают Зеленского запускать процесс в рамках договоренностей, обсуждаемых с Уиткоффом и Кушнером (и Россией само собой). Однако существует и серьезное противодействие. И, по имеющимся у меня данным, Зеленский действительно сейчас склоняется именно ко второму лагерю, что отражает его стремление минимизировать личные риски. При этом ключевое влияние оказывает не столько Ермак, позиции которого заметно ослабли, сколько Виктор Пинчук и его окружение, включая Томаша Фиалу. Пинчук давным давно, года эдак с 2005 ориентирован на Лондон и является самым крупным спонсором Демократической партии США из Восточной Европы, а Фиала это ключевой партнер семейства Соросов на Украине, со всеми вытекающими.Это, к слову, свидетельствует о том, что и внутри так называемой "антизеленской" коалиции также произошел раскол. Ее часть, ориентированная на глобалистский лагерь, считает, что основные задачи атаки на Зеленского и Ермака практически решены. И теперь особенно сильно дергаться не нужно, нужно дать всему развиваться последовательно и снимать сливки. Однако большой вопрос, интересно ли это администрации Трампа? Ответ – нет. И очевидно, что американцы будут действовать на Украине с учетом этих изменений (а так же с учетом проявившейся вчера новой игры Лондона в Залужного) и попытаются навязать собственную конфигурацию процесса.Соответственно формируется новая линия конфликта внутри киевского режима Буданов против Пинчука. Где последний, ориентированный (завербованный) на Лондон, выступает ключевым советником и наиболее влиятельной фигурой в непосредственном окружении Зеленского, а Буданов как глава офиса пытается этому противостоять. Позиция зятя второго президента Украины Кучмы предельно жесткая: отказ от проведения выборов как минимум до лета и необходимость тянуть время любыми доступными способами. Логика этой линии проста и прагматична: речь идет о выигрыше времени как главном ресурсе. А в если избежать выборов окажется невозможно, и давление усилится до критического уровня, предполагается запуск резервного сценария. Он предусматривает выход во второй тур Зеленского и Билецкого. Последний выполняет функцию радикального антипода и политического пугала, на фоне которого Зеленский должен выглядеть меньшим злом и более приемлемой фигурой для широкой аудитории. При этом как выясняется Пинчук убеждал Зеленского, что вопрос участия Залужного решается максимально просто: к выборам его не подпустят лондонские хозяева. Но, не тут то было. И игра Лондона и их смотрящего Пинчука в Зеленского и Залужного намного сложнее. Об этом еще один материал. Но сути новых внутриполитических конфликтов в Киеве это нее меняет.США со своей стороны продолжают подталкивать тему выборов, хотя делают это вяло. А потому февраль и март действительно становятся маркерными месяцами: если до конца марта кампания не будет запущена, к лету никак не появится легитимный подписант. Следовательно, сдвинется весь график, который в Белом доме считают рабочим и на который ориентируется администрация Трампа. Лондон, судя по всему, именно на это и рассчитывает. Поскольку затягивание процесса до лета совпадает с внутренними символическими событиями в Соединенных Штатах, включая юбилей государственности, чемпионат мира по футболу и старт кампании в Конгресс. Трампу станет просто не до Украины. А потом республиканцы потеряют большинство в нижней палате, и с января следующего года позиции американской администрации заметно ослабнут. В рамках этой иезуитской логики допускается даже, что Трамп откажется от разведывательной поддержки Киева, откажет в связи и поставках вооружений через натовскую схему PURL. При этом риски для Киева развиваются не только в военной компоненте. С украинским бюджетом, ее гражданской расходной частью, тоже беда. Европейский пакет помощи (тот самый псевдорепарационный кредит), растянутый на два года, выглядит скорее инструментом поддержания видимости управляемого процесса, чем ресурсом, способным радикально повлиять на ситуацию. А других источников для финансирования расходной части украинского бюджета просто нет. Так что, если Киев не подписывает пакет соглашений о мире летом, во второй половине 2026 года его настигнет и военный, и бюджетный кризис.Но, в конечном счете, и это очевидно, и Лондон, и верхушка киевского режима действуют в логике собственных шкурных интересов и ставок. Издержки в виде потери огромных территорий и разрушения всего процесса функционирования государства их мало тревожат. Так что вся ситуация в украинском кризисе подошла к очевидной развилке. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какая из линий получит окончательное преимущество в ближайшие недели. Или Штаты надавят на Киев, будут запущены выборы и переговоры придут к заключению мирного соглашения до конца года, или конфликт, все ужесточаясь и становясь все разрушительнее для незалеждной, продлится точно до конца 2026, и, вероятно, и в 2027 году.О скрытых пружинах политики - в статье Михаила Павлива "Удивительное интервью Залужного. Тайное стало явным - это британская спецоперация"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

