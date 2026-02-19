Как поляки стали жертвами борьбы за самостийную Польшу: 180 лет "галицкой рабации"

https://ukraina.ru/20260219/kak-polyaki-stali-zhertvami-borby-za-samostiynuyu-polshu-180-let-galitskoy-rabatsii--1075773699.html

18 февраля 1846 года в Галичине начался крестьянский бунт, его жертвами стали сотни польских дворян. Резню спровоцировала Вена – в ответ на подготовку очередного польского восстания по команде из Парижа

После провала восстания 1830-31 годов многочисленная польская аристократическая эмиграция во Франции не теряла надежд на реванш. Её лидер, князь Адам Ежи Чарторыйский, осел в Париже, где купил отель "Ламбер", ставший центром польской эмиграции во всей Европе. Сами поляки во Франции называли себя "Великой эмиграцией", и официальный Париж постоянно подпитывал их амбиции.Но вскоре французы получили возможность узнать истинную сущность польского дворянина – политическая борьба между фракциями польской эмиграции переместилась со страниц прессы и листовок в кафе и на улицы, где начали вспыхивать пьяные драки и дуэли. В этой атмосфере, без понимания ситуации на бывших польских землях, разделённых между Австрией, Пруссией и Россией, в отеле "Ламбер" в конце 1845 года решили поднять очередное восстание.На этот раз оно было запланировано не только в Царстве Польском под властью России, но и в Великопольше, занятой Пруссией, и в Галичине (Малопольше), которой правила Австрия. Восстание должно было начаться в ночь с 21 на 22 февраля 1846 года, а его лидером был определён посланец из Парижа – Людвик Мерославский. Учитывая свой печальный опыт 1830-31 годов, поляки хотели сначала добиться успехов на прусской и австрийской территориях, а уже оттуда двинуться на российские.Однако отдельные заговорщики справедливо посчитали, что очередное восстание станет трагедией для польского народа. Среди них был и граф Генрик Полиньский, который в начале февраля 1846 года явился с повинной к прусским властям. Поэтому, когда Мерославский 12 февраля прибыл в тогда прусский Позен (ныне Познань), то был немедленно арестован. У него были изъяты планы восстания и списки его ключевых участников, и выступления поляков против Пруссии в феврале-марте 1846 года ограничились несколькими незначительными вооружёнными столкновениями.Примечательно, что назначенный лидером восстания в Царстве Польском Бронислав Домбровский, узнав об аресте Мерославского, бежал из Варшавы и сам сдался прусским властям. В результате планы варшавских заговорщиков, включавшие занятие построенной русскими властями на берегу Вислы крепости в городе Демблин, остались только в полицейских протоколах.Благодаря показаниям Полиньского аресты состоялись также в Галичине: несколько десятков польских заговорщиков были брошены за решётку во Львове и в Кросно. Вследствие этого многие повстанческие комитеты, созданные польской шляхтой и интеллигенцией в разных галицких городах, оказались без связи друг с другом и не могли координировать свою деятельность.Одним из таких городов был Тарнов, где представитель имперской администрации, окружной староста Йозеф Брейнл фон Валлерстерн, взял борьбу с повстанцами в свои руки. 18 февраля 1846 года он собрал в своей резиденции около семидесяти сельских старост деревень и представителей крестьянских общин. Чиновник пообещал им скорую отмену крепостного права и улучшение условий жизни крестьян. Но было одно условие: помощь в поимке повстанцев и доставке их в Тарнов живыми или мертвыми – ведь, по словам окружного старосты, шляхта готовит восстание, чтобы извести недовольных хозяевами крестьян.Окружной староста не ограничился словесными поощрениями. Он установил прейскурант, превративший насилие в прибыльное занятие. За убитого дворянина платили десять флоринов, за раненого – восемь, а вот за задержанного, но живого – всего пять. Этот тариф эффективно подтолкнул крестьян к действиям, ведь фон Валлерстерн убедил их, что власти не будут вмешиваться в казни их сеньоров.Стоит отметить, что польские заговорщики в Галичине сами пытались опереться на крестьян, также обещая им отмену крепостного права, наделение землёй и создание народных мастерских. Однако все лидеры восстания были дворянами, и крестьяне попросту не верили им – даже когда речь шла о таком реальном стороннике левых идей, как Эдвард Дембовский, которого соратники называли "красным каштеляном". Кроме того, в XIX веке в Галичине существовало чёткое разделение между дворянством и крестьянством. Крестьяне не обладали чувством национальной идентичности. Они не отождествляли себя с землевладельцами: только их крестьяне называли "поляками".Также в воображении галицких крестьян особое место занимал миф о "добром императоре", он отождествлялся с защитником, заботящимся о крестьянах и борющимся с несправедливостью. Память об императрице Марии Терезии, которая присоединила Галичину к Австрии, и её сыне Иосифе II оставалась живой долго после окончания их правления. После реформ, принесших облегчение галицким крестьянам по сравнению со временами Речи Посполитой, включая ограничение барщины тремя днями в неделю, Иосиф II и его наследники стали для них добрыми императорами.Потому неудивительно, что крестьяне из окрестностей Тарнова откликнулись на призыв фон Валлерстерна, который акцентировал на том, что польское восстание направлено в первую очередь против императорской власти. Уже вечером 18 февраля крестьяне, вооруженные топорами, косами и вилами, начали убивать дворян прямо на улицах. После первого дня только в Тарнове было 144 жертвы, многие были убиты прямо перед резиденцией окружного старосты. Начался крестьянский бунт, который в польской историографии получил название "Галицкая рабация" (от немецкого слова "rauben", означающего "грабить, разорять").На следующий день, 19 февраля 1846 года, толпа вооружённых подручными средствами крестьян окружила отряд, который попытался захватить Тарнов. Большинство повстанцев были зверски убиты, после чего начались нападения на поместья в Тарновском и соседних уездах. Бунт охватил практически все сёла западной части Галичины – от Перемышля до предместий Кракова, крестьяне также осаждали города, такие как Лиманова и Грибов.Лидером бунта стал крестьянин Якуб Шеля. Он и до того конфликтовал с помещиками Виктором и Никодимом Богушами, а в ходе бунта лично их убил. Всего за несколько дней было разграблено и сожжено более 500 поместий и убито от 1200 до 3000 человек, часто очень жестокими способами (потому бунт часто описывают термином "резня"). Жертвами были почти исключительно дворяне – как помещики, так и католические священники, а также местные чиновники. При этом ни один имперский чиновник не пострадал, бунтовщики также не трогали немцев и евреев.Единственным городом, где польское восстание началось по плану и достигло хоть каких-то успехов, стал Краков, тогда имевший статус "вольного города". 22 февраля 1846 года в Кракове было объявлено о создании Национального правительства Польши. Однако взбунтовавшиеся крестьяне стали нападать на мелкие повстанческие отряды, направлявшиеся в Краков. А 26 февраля группы крестьян помогли австрийским войскам разбить повстанцев у городка Гдов неподалёку от Кракова.После этого один из руководителей краковских повстанцев Эдвард Дембовский предпринял отчаянную попытку привлечь крестьян на свою сторону. Хотя сам он был убеждённым атеистом, 27 февраля 1846 года Дембовский вместе с ксёндзами возглавил религиозную процессию в одном из предместий Кракова, и лично нёс Святые Дары, надеясь побудить крестьян поддержать восстание. Но австрийская армия открыла огонь по процессии, многие из её участников, включая самого Эдварда Дембовского, были убиты. На находящиеся рядом крестьянские отряды это никакого впечатления не произвело.В конце концов, 3 марта 1846 австрийские войска при символической поддержке России и Пруссии заняли Краков. Крестьянский бунт больше был не нужен Австрии, ведь её цели были достигнуты. Император Фердинанд I любезно поблагодарил галицких крестьян, но в то же время призвал их добросовестно соблюдать крепостное право. Он проигнорировал напоминания крестьян о том, что им обещали его отмену или ограничение. Сопротивляющиеся деревни были усмирены австрийской армией.Правда, австрийские власти в некоторой степени оправдали ожидания крестьян, и патентом от 13 апреля 1846 года ослабили крепостное право – но об его отмене и речи не было. Для австрийцев социальная вражда среди поляков, ещё больше обострившаяся после "рабации", оказалась полезной для поддержания порядка в Галичине. Кроме того, благодаря восстанию Краков был лишён статуса "вольного города", и стал просто одним из больших городов провинции Галичина и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь).Друг австрийцев, Якуб Шеля, после прекращения бунта стал для них проблемой. Для крестьян он был символом борьбы против крепостного права, и сам он продолжил выступать за это. Поэтому сначала его наградили медалью, а затем интернировали. В конце концов, Шелю перевели в далёкую Буковину, тогда входившую в состав Галичины и Лодомерии, где ему предоставили 18 гектаров сельскохозяйственной земли."Галицкая рабация" стало одной из причин того, что в ходе "весны народов" 1848-49 годов, чуть не развалившей Австрийскую империю, польские крестьяне в Галичине не поддержали революционные требования местных польских дворян. Слишком уж свежим был в памяти запах шляхетской крови и сожжённых фольварков.

