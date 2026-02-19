https://ukraina.ru/20260219/deputat-gosdumy-nazval-slova-pravnuchki-khruscheva-o-kryme-predatelstvom-1075813825.html
Депутат Госдумы назвал слова правнучки Хрущева о Крыме предательством
Депутат Госдумы назвал слова правнучки Хрущева о Крыме предательством
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова правнучки советского лидера Никиты Хрущева - Нины Хрущевой о принадлежности Крыма Украине предательством, передает РИА Новости
"Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году. Эти заявления сделаны в духе предателей России", - сказал Шеремет.По его словам, Украина и Россия некогда были частью одного великого государства, но потом киевские власти предали свою историю и пошли по пути национализма и нацизма.Ранее Хрущева заявила в интервью, что Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы привязать Украину к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
