ВСУ снова отметились атаками на гражданских лиц. Новости к этому часу - 18.02.2026
ВСУ снова отметились атаками на гражданских лиц. Новости к этому часу
ВСУ снова отметились атаками на гражданских лиц. Новости к этому часу - 18.02.2026 Украина.ру
ВСУ снова отметились атаками на гражданских лиц. Новости к этому часу
Погибла мирная жительница в результате варварской атаки ВСУ на село Алейниково в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-18T14:14
2026-02-18T14:14
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f80f27383c65d4272e775387071e86.jpg
"Украинские террористы атаковали дронами – камикадзе село Алейниково Стародубского муниципального округа. К сожалению, в результате террористической атаки, погибла мирная жительница", - сообщил Богомаз.Он выразил глубокие соболезнования родным погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая материальная помощь.Другие новости к этому часу: 🟥 Российские БПЛА "Герань" нанесли удары по целям в Черниговской области. В Сновске поражен объект критической инфраструктуры. Повторные удары наносятся по целям в Бахмаче этой области;🟥 В аэропорту Калуги в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов — Росавиация;🟥 За минувшие сутки в Курской области сбито 38 украинских беспилотников различного типа. 🟥 "15 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства. В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района погиб 53-летний водитель автомобиля", - рассказал губернатор региона Александр Хинштейн;🟥 "Вследствие террористических атак киевского режима за последние 24 часа погибли два мирных жителя" - губернатор Херсонской области Велимир Сальдо;🟥 За минувшие стуки, к утру 18 февраля подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" ликвидированы 64 беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Тем временем Суд в Омске приговорил подростков к лишению свободы за терактБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВСУ снова отметились атаками на гражданских лиц. Новости к этому часу

14:14 18.02.2026
 
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
Погибла мирная жительница в результате варварской атаки ВСУ на село Алейниково в Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 18 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
"Украинские террористы атаковали дронами – камикадзе село Алейниково Стародубского муниципального округа. К сожалению, в результате террористической атаки, погибла мирная жительница", - сообщил Богомаз.
Он выразил глубокие соболезнования родным погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая материальная помощь.
Другие новости к этому часу:
🟥 Российские БПЛА "Герань" нанесли удары по целям в Черниговской области. В Сновске поражен объект критической инфраструктуры. Повторные удары наносятся по целям в Бахмаче этой области;
🟥 В аэропорту Калуги в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов — Росавиация;
🟥 За минувшие сутки в Курской области сбито 38 украинских беспилотников различного типа.
🟥 "15 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 3 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства. В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района погиб 53-летний водитель автомобиля", - рассказал губернатор региона Александр Хинштейн;
🟥 "Вследствие террористических атак киевского режима за последние 24 часа погибли два мирных жителя" - губернатор Херсонской области Велимир Сальдо;
🟥 За минувшие стуки, к утру 18 февраля подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" ликвидированы 64 беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Тем временем Суд в Омске приговорил подростков к лишению свободы за теракт
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния