Скоро на Украина.ру! Большое интервью с Таисией Повалий о музыке, войне и любви. Не пропустите!

Народная артистка Украины, Народная артистка Республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий дала большое эксклюзивное интервью мультимедийному изданию "Украина.ру".Смотрите на всех наших площадках в пятницу, 20 февраля. А пока — анонс.

