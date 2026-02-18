https://ukraina.ru/20260218/skoro-na-ukrainaru-bolshoe-intervyu-s-taisiey-povaliy-o-muzyke-voyne-i-lyubvi-ne-propustite-1075785011.html
Скоро на Украина.ру! Большое интервью с Таисией Повалий о музыке, войне и любви. Не пропустите!
Скоро на Украина.ру! Большое интервью с Таисией Повалий о музыке, войне и любви. Не пропустите! - 18.02.2026 Украина.ру
Скоро на Украина.ру! Большое интервью с Таисией Повалий о музыке, войне и любви. Не пропустите!
Народная артистка Украины, Народная артистка Республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий дала большое эксклюзивное интервью мультимедийному... Украина.ру, 18.02.2026
2026-02-18T15:44
2026-02-18T15:44
2026-02-18T15:44
видео
украина
повалий
украина.ру
анонс
музыка
музыкант
певица
война
любовь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075784865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18b8bdab53eb83070c8f05de6674d309.jpg
Народная артистка Украины, Народная артистка Республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий дала большое эксклюзивное интервью мультимедийному изданию "Украина.ру".Смотрите на всех наших площадках в пятницу, 20 февраля. А пока — анонс.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075784865_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8dc645dcd66d0de135e90c961757f4ed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, повалий, украина.ру, анонс, музыка, музыкант, певица, война, любовь, видео
Видео, Украина, Повалий, Украина.ру, анонс, музыка, музыкант, певица, война, любовь