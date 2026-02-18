Скоро на Украина.ру! Большое интервью с Таисией Повалий о музыке, войне и любви. Не пропустите! - 18.02.2026 Украина.ру
Скоро на Украина.ру! Большое интервью с Таисией Повалий о музыке, войне и любви. Не пропустите!
Народная артистка Украины, Народная артистка Республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий дала большое эксклюзивное интервью мультимедийному изданию "Украина.ру".Смотрите на всех наших площадках в пятницу, 20 февраля. А пока — анонс.
Народная артистка Украины, Народная артистка Республики Ингушетия, кавалер Ордена Дружбы Таисия Повалий дала большое эксклюзивное интервью мультимедийному изданию "Украина.ру".

Смотрите на всех наших площадках в пятницу, 20 февраля. А пока — анонс.
