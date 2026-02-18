https://ukraina.ru/20260218/rossiya-znaet-chto-pobedila-makgregor-o-prichinakh-vozmozhnogo-vizita-makrona-v-moskvu-1075767620.html

"Россия знает, что победила": Макгрегор о причинах возможного визита Макрона в Москву

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров на фоне очевидного поражения Украины на поле боя. Свою оценку он высказал в интервью швейцарской газете Die Weltwoche

"Теперь у нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь", — заявил военный аналитик.По мнению Макгрегора, именно провал киевского режима в зоне боевых действий вынуждает западных лидеров искать прямых контактов с Москвой. Последние новости с фронта, уверен эксперт, приближают Макрона и других европейских глав к более объективной оценке реальности.Ранее Макрон подтвердил, что на техническом уровне ведутся консультации по подготовке его возможных контактов с Владимиром Путиным. В Кремле, комментируя эту перспективу, заявляли о готовности российского лидера к диалогу, но с важной оговоркой: встреча должна быть направлена на взаимное понимание.Таким образом, поездка Макрона в Москву, если она состоится, будет происходить уже не с позиции силы, а с позиции осознания неизбежности переговоров на российских условиях.Между тем Владимир Зеленский также обратился к Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, представляющим американскую делегацию на трехсторонних переговорах, с призывом не навязывать Киеву мирное соглашение с Россией. Подробнее о том, как прошел первый день переговоров в Женеве — в ежедневном обзоре Отвод войск, критика Трампа и интерес к Путину: над чем думает Зеленский. Хроника событий на утро 18.02.

