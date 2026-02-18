"Россия знает, что победила": Макгрегор о причинах возможного визита Макрона в Москву - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/rossiya-znaet-chto-pobedila-makgregor-o-prichinakh-vozmozhnogo-vizita-makrona-v-moskvu-1075767620.html
"Россия знает, что победила": Макгрегор о причинах возможного визита Макрона в Москву
"Россия знает, что победила": Макгрегор о причинах возможного визита Макрона в Москву - 18.02.2026 Украина.ру
"Россия знает, что победила": Макгрегор о причинах возможного визита Макрона в Москву
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров на фоне очевидного поражения Украины на поле боя. Свою оценку он высказал в интервью швейцарской газете Die Weltwoche
2026-02-18T10:15
2026-02-18T10:15
новости
эммануэль макрон
франция
россия
переговоры
новости переговоров
москва
украина
владимир путин
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073312341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_822d68f487102ab68371bc3a4a59ebe7.jpg
"Теперь у нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь", — заявил военный аналитик.По мнению Макгрегора, именно провал киевского режима в зоне боевых действий вынуждает западных лидеров искать прямых контактов с Москвой. Последние новости с фронта, уверен эксперт, приближают Макрона и других европейских глав к более объективной оценке реальности.Ранее Макрон подтвердил, что на техническом уровне ведутся консультации по подготовке его возможных контактов с Владимиром Путиным. В Кремле, комментируя эту перспективу, заявляли о готовности российского лидера к диалогу, но с важной оговоркой: встреча должна быть направлена на взаимное понимание.Таким образом, поездка Макрона в Москву, если она состоится, будет происходить уже не с позиции силы, а с позиции осознания неизбежности переговоров на российских условиях.Между тем Владимир Зеленский также обратился к Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, представляющим американскую делегацию на трехсторонних переговорах, с призывом не навязывать Киеву мирное соглашение с Россией. Подробнее о том, как прошел первый день переговоров в Женеве — в ежедневном обзоре Отвод войск, критика Трампа и интерес к Путину: над чем думает Зеленский. Хроника событий на утро 18.02.
франция
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073312341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84d5237b78eaddce4546ec749b4675d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эммануэль макрон, франция, россия, переговоры, новости переговоров, москва, украина, владимир путин, пентагон
Новости, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, переговоры, новости переговоров, Москва, Украина, Владимир Путин, Пентагон

"Россия знает, что победила": Макгрегор о причинах возможного визита Макрона в Москву

10:15 18.02.2026
 
© AP / Omar Havana
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP / Omar Havana
Читать в
ДзенTelegram
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров на фоне очевидного поражения Украины на поле боя. Свою оценку он высказал в интервью швейцарской газете Die Weltwoche
"Теперь у нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь", — заявил военный аналитик.
По мнению Макгрегора, именно провал киевского режима в зоне боевых действий вынуждает западных лидеров искать прямых контактов с Москвой. Последние новости с фронта, уверен эксперт, приближают Макрона и других европейских глав к более объективной оценке реальности.
"Я считаю, что Украина — побежденное национальное государство. Это все довольно удручающе из-за нежелания Вашингтона и европейских столиц взглянуть правде в глаза. Мы безжалостно потратили там свои жизни, разрушив при этом общество и страну. Россия знает, что побеждает, знает, что фактически победила", — признал Макгрегор.
Ранее Макрон подтвердил, что на техническом уровне ведутся консультации по подготовке его возможных контактов с Владимиром Путиным. В Кремле, комментируя эту перспективу, заявляли о готовности российского лидера к диалогу, но с важной оговоркой: встреча должна быть направлена на взаимное понимание.
Таким образом, поездка Макрона в Москву, если она состоится, будет происходить уже не с позиции силы, а с позиции осознания неизбежности переговоров на российских условиях.
Между тем Владимир Зеленский также обратился к Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, представляющим американскую делегацию на трехсторонних переговорах, с призывом не навязывать Киеву мирное соглашение с Россией. Подробнее о том, как прошел первый день переговоров в Женеве — в ежедневном обзоре Отвод войск, критика Трампа и интерес к Путину: над чем думает Зеленский. Хроника событий на утро 18.02.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЭммануэль МакронФранцияРоссияпереговорыновости переговоровМоскваУкраинаВладимир ПутинПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:53Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве
13:49Суд в Омске приговорил подростков к лишению свободы за теракт
13:46Истории с фронта. Вдова и бизнесмен: две судьбы, один выбор
13:35На Западной Украине таможенники и пограничники помогали уклонистам сбежать по паспортам умерших
13:35Захарова ответила на ожидания Запада о паузе СВО
13:25Техник БПЛА "Карат" о том, почему поменял московский офис на поле боя и как он сам делает беспилотники
13:0618 февраля 2026 года, утренний эфир
13:06Два часа в Женеве: что стоит за "тяжелыми, но деловыми" переговорами
13:00Песков призвал не доверять утечкам о переговорах. Хроника событий на 13:00 18 февраля
12:55Мединский поделится информацией по итогам переговоров в Женеве - Песков
12:27ВС РФ освободили Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области - МО РФ
12:2617 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:17Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Главные новости к этому часу
12:15Боксёр Усик высказался о коррупции и президентских амбициях
12:10Бумажный фронт
12:08РКН решил замедлить сервисы Telegram
11:50ВС РФ взяли под контроль Харьковку. Главные новости к этому часу
11:31Зеленский ввел санкции против Лукашенко - указ
10:59ЕК требует от Украины отремонтировать трубопровод "Дружба". Главные новости к этому часу
10:55Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира
Лента новостейМолния