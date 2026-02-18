https://ukraina.ru/20260218/kosovskiy-pretsedent-kak-voennye-prestupniki-sozdali-svo-gosudarstvo-na-kostyakh-serbov--1075630029.html

17 февраля 2008 года в оккупированном войсками НАТО сербском крае Косово и Метохия албанские боевики провозгласили независимость "Республики Косово", до сих пор не признанной большинством стран мира

Косово занимает 10,9 тысяч кв. км. (примерно 12% территории Сербии), но главная ценность этого края для сербского народа – духовная. В XII-XIII веках край был религиозным, культурным и политическим центром Сербии, а в конце XIII века резиденция митрополита Сербской православной церкви была перенесена в косовский город Печ. Именно тогда к историческому названию было добавлено слово Метохия (на греческом означает "монастырская земля").В 1389 году на Косовом поле (рядом с Приштиной) объединённая сербская армия князя Лазаря была разбита численно превосходящими войсками султана Мурада I, а сам князь убит.Хотя окончательная потеря сербской государственности произошла через несколько десятилетий, именно битва на Косовом поле стала важнейшим историческим событием. День этой битвы, Видовдан (28 июня), стал главным национальным траурным днём Сербии.Кроме того, основой сербской идентичности стал "Косовский завет" – миф о том, что князь Лазарь проиграл битву на Косовом поле, потому что перед ней выбрал Царство небесное, а не земную славу и долгое правление. Поэтому возвращение Косово в состав Сербии в 1912 году в ходе Первой Балканской войны было воспринято сербами как реванш за поражение в 1389 году и дар Божий.Хотя на протяжении веков турецкого владычества из Косова изгоняли сербов и заселяли туда мусульман, в первую очередь албанцев, даже по состоянию на 1920 год албанцы составляли лишь 49,5% населения края. В годы Второй мировой войны территория Косова была оккупирована Италией и включена в состав Албании, албанские националисты убили тысячи сербов. От 100 до 200 тысяч сербов покинули эти земли, на их место переселились от 70 до 100 тысяч албанцев.В 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с серьёзным сопротивлением косовских албанцев. Только к июлю 1945-го их отряды были разгромлены или вытеснены в соседние страны. Стремясь успокоить местных албанцев, Иосиф Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. Именно с этой целью территория края была выделена в автономную область Косово и Метохия (КиМ) в составе Сербии.Принятие в 1974 году новой Конституции Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) увеличило степень автономности краёв: формально находясь в составе Сербии, они имели почти те же права, что и сама Сербия в рамках Югославии. КиМ и Воеводина могли блокировать любое решение Сербии, в то время как республика не могла влиять на решения своих автономий.Руководящие органы КиМ подчинялись республиканским властям только в том случае, если считали это выгодным для себя. При этом в крае дискриминировали сербов, и не только административно: их избивали, сжигали их дома, церкви и даже кладбища, принуждая покинуть край. В 1981 году произошли первые масштабные выступления косовских албанцев, требовавших преобразования края в республику в составе Югославии. В автономии постоянно росло количество албанцев: в 1971-м они составляли уже 71,8% населения края, а в 1991-м – вообще 86,9%.Слободана Милошевича, пришедшего к власти в Сербии в 1987 году, косовские сербы восприняли как своего защитника. Он сумел завоевать популярность благодаря националистической риторике и реальным действиям.В марте 1989 года были приняты поправки в Конституцию Сербии, вернувшие республике контроль над полицией, судами и экономикой автономных краев – КиМ и Воеводины. Но Воеводина была в большинстве населена сербами, а местные национальные меньшинства не восприняли изменения как посягательство на свои права. В Косово же сразу начались беспорядки.Милошевич 28 июня 1989 года, в 600-ю годовщину битвы на Косовом поле, выступил на этом месте перед двумя сотнями тысяч сербов. Именно эта речь, в которой Милошевич заявил, что все сербы должны жить в одном государстве, считается началом распада Югославии.В ноябре 1989 года в Сербии состоялись парламентские выборы, которые албанцы в КиМ бойкотировали. Они объявили о непризнании сербского руководства и начали создание "параллельного общества". Речь шла не просто о нелегальных властных и вооружённых структурах: албанцы создали свою сеть образовательных и медицинских учреждений, а торговля и местная промышленность края и до того находилась под их контролем.В 1991 году под руководством писателя и диссидента Ибрагима Руговы в столице края, Приштине, были созданы "парламент" и "правительство" Косово, которые никто не выбирал, а сам Ругова был провозглашён "президентом" Косово. С 26 по 30 сентября 1991 албанцы провели в Косово и Метохии "референдум" о независимости края, который на самом деле был чередой массовых акций: отсутствовали даже списки избирателей и избирательные участки. За независимость высказались около 99% участников "референдума" (при задекларированной явке 87%), но голосование бойкотировали живущие в Косово сербы.Ещё 22 сентября 1991 года "парламент Косово" провозгласил независимость Косово. Но тогда её признала только Албания, а ЕС и ОБСЕ (в то время ещё ЕЭС и СБСЕ) указали на нелегитимность "референдума". Созданная ЕС специальная комиссия для выработки рекомендаций о критериях признания государств, образованных на территории СФРЮ, сформулировала заключение, в котором, в частности, говорилось: "бывшие административные границы должны быть защищены международным правом и могут изменяться только при взаимном согласии".Ругова пытался достичь независимости Косово мирным путём. Однако зарубежным спонсорам отделения Косово и Метохии от Сербии – как диаспоре косовских албанцев и государству Албания, так и странам Запада, – пацифизм Руговы был чужд. В 1992 году была сформирована Освободительная армия Косово (ОАК).Поначалу количество боевиков было невелико, но после завершения войны в Боснии и Герцеговине в конце 1995 года в ряды ОАК влились отряды боснийских мусульман, албанцы, воевавшие на их стороне, а также многочисленные исламисты. С самого начала ОАК напрямую управлялась спецслужбами стран НАТО, в первую очередь Великобритании.В 1996 году ОАК начала кампанию террора в Косово, за два года было убито несколько десятков человек. При этом боевики взяли на себя ответственность за смерть пяти полицейских и 16 гражданских лиц, из которых 11 были албанцами – их объявили "коллаборационистами". В ответ в крае было увеличено присутствие югославских силовиков, и в первой половине 1998 года армия и полиция Югославии изгнала большинство боевиков ОАК с территории Косово и Метохии.Это вызвало недовольство НАТО. Непосредственным поводом для начала интервенции стала кровавая провокация в косовском селении Рачак, организованная в январе 1999 года при непосредственном участии специального американского посланника Ричарда Холбрука. Убитые в Рачаке боевики ОАК были переодеты в гражданскую одежду и объявлены "мирными жертвами сербских силовиков".В марте-июне 1999 года члены НАТО без санкции СБ ООН провели против Югославии военную операцию "Союзная сила". Бомбардировки унесли жизни более 2500 мирных жителей, в том числе около 400 детей, ранения разной степени получили 6 тысяч гражданских лиц, среди которых 2,7 тысячи детей.После фактической капитуляции Югославии 10 июня 1999 года в Косово были введены оккупационные войска НАТО (под названием "международных миротворческих сил для Косово", KFOR). Этот шаг был освящён резолюцией СБ ООН 1244, в которой указывалось, что будущее края должны определить Белград и Приштина с учётом территориальной целостности Сербии.Формально край оказался под управлением Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK). Но фактически всем заправляли военные НАТО, которые создали в КиМ одну из самых больших военных баз на территории Европы – Кэмп-Бондстил. Их подручными стали недавние боевики ОАК.Несмотря на наличие западных военных и полиции, с 1999 года на почве этнических конфликтов Косово покинуло около 250 тысяч неалбанских жителей, в том числе более 200 тысяч сербов. Оставшиеся на территории края сербы жили в анклавах, которые охранялись миротворцами. В марте 2004 года косовские албанцы организовали массовые погромы в сербских анклавах, 27 сербов было убито, 4000 из них были вынуждены покинуть дома, 800 сербских домов и 36 православных церквей были повреждены или уничтожены. Эти погромы усилили исход сербского населения из КиМ.После этого Запад взял курс на формальную независимость Косово. В начале февраля 2007 года специальный посланник Генерального секретаря ООН Мартти Ахтисаари официально представил предложения по определению будущего статуса Косово. "План Ахтисаари" предполагал наделение Косово большинством атрибутов государственности и предоставление краю "ограниченного суверенитета". По сути это был ультиматум Белграду.В апреле того же года "парламент Косово", избранный под контролем ООН исключительно албанцами, принял "План Ахтисаари" и заявил о "безоговорочной поддержке международного гражданского и военного присутствия в Косово". В Белграде же план отвергли.В январе 2008 года "премьер-министром Косово" был избран бывший командующий ОАК Хашим Тачи, которого ранее обвиняли в военных преступлениях, похищении людей и торговлей человеческими органами. В начале февраля под руководством Тачи началась подготовка к провозглашению независимости.17 февраля 2008 года "парламент Косово" собрался на внеочередное заседание, на котором принял "Декларацию независимости Республики Косово" (документ написали в день голосования меньше чем за час). Декларацию с трибуны "парламента" зачитал Хашим Тачи. Уже через несколько часов после этого независимость Косово признали Афганистан и Коста-Рика, а на протяжении месяца – ещё более 20 государств, среди которых были США, Великобритания, Франция и Германия.Против признания независимости Косово резко выступили и выступают до сих пор Сербия, Россия и Китай. На данный момент провозглашённую в одностороннем порядке независимость "Республики Косово" признают 93 из 193 стран-членов ООН. Европейский Союз отказался от общей политики и пять стран-членов ЕС (Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция) считают Косово автономной частью Сербии.Несмотря на то, что провозглашение независимости Косово прямо противоречило резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года, в июле 2010 года Международный суд ООН решил, что декларация независимости Косова не нарушает международного права. При этом в Управлении ООН по правовым вопросам в январе 2026 года на запрос России ответили, что принцип самоопределения неприменим к Донбассу и Новороссии. В ООН сочли, что "в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности". Другой вопрос, что Россия, в отличие от Сербии, может сама определить, каким принципом пользоваться в отношении своих земель.

